Maminka podstoupila asistovanou sebevraždu, sdělila „Baby“ z Hříšného tance

„Moje maminka, Jo Wilderová, zemřela 4. července ve věku 94 let – z vlastního rozhodnutí, přesně tak, jak žila. O týden dříve se dozvěděla, že má rakovinu plic. Dala přednost důstojnosti před strachem. Chápala, že opustit tento svět s důstojností je čest, nikoli tragédie,“ napsala Jennifer Greyová.
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Ve svém příspěvku zavzpomínala také na matčinu životní cestu. Jo Wilderová byla talentovanou divadelní herečkou v New Yorku, po narození dětí se však rozhodla dát přednost rodině. S bývalým manželem, oscarovým hercem Joelem Greyem, vychovala dceru Jennifer a syna Jamese Katze, který se stal šéfkuchařem.
„Kdyby dala přednost kariéře před námi, nikdy bychom neměli takový život a maminku, jakou jsme měli,“ napsala herečka. Připomněla také, že se její matka později věnovala aktivismu a dlouhá léta provozovala obchod Wilder Place v Los Angeles.
Na závěr jí věnovala dojemný vzkaz: „Byla statečná a hodně přemýšlivá. Mám tě ráda, mami. Děkuji ti, že jsi mi ukázala, jak zvládnout všechno, i tohle, s grácií.“
K emotivnímu příspěvku připojila několik archivních černobílých fotografií, na nichž je její matka zachycena v mládí. Pod příspěvkem se rychle objevily stovky kondolencí od fanoušků i kolegů z herecké branže.
Jennifer Greyová se celosvětově proslavila rolí Frances „Baby“ Housemanové v romantickém hitu Hříšný tanec z roku 1987, v němž zazářila po boku Patricka Swayzeho.
Herečka se objeví i v připravovaném pokračování filmu, které vzniká téměř čtyři desetiletí po premiéře původního snímku. O novince se zatím ví jen minimum detailů, Greyová je však potvrzenou součástí projektu.
V letech 2001 až 2020 byla herečka provdaná za herce Clarka Gregga, s nímž má dceru Stellu. V minulosti byla krátce zasnoubená také s hercem Johnnym Deppem a její vztah s Patrickem Swayzem během natáčení Hříšného tance patřil k nejdiskutovanějším hollywoodským tématům, přestože mezi nimi nikdy nevznikl partnerský vztah.
Velkou pozornost v minulosti vzbudila také plastickou operací nosu. Sama později přiznala, že zákrok výrazně změnil její tvář natolik, že ji lidé přestali poznávat, což podle ní ovlivnilo i další průběh její herecké kariéry.