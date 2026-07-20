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Maminka podstoupila asistovanou sebevraždu, sdělila „Baby“ z Hříšného tance

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  15:00
Herečka Jennifer Greyová se proslavila jako Baby ve filmu Hříšný tanec.

Herečka Jennifer Greyová se proslavila jako Baby ve filmu Hříšný tanec. | foto: AP

Herečka Jennifer Greyová se proslavila jako Baby ve filmu Hříšný tanec.
Herečka Jennifer Greyová se proslavila jako Baby ve filmu Hříšný tanec.
Herečka Jennifer Greyová se proslavila jako Baby ve filmu Hříšný tanec.
Herečka Jennifer Greyová se proslavila jako Baby ve filmu Hříšný tanec.
36 fotografií
Jennifer Greyová (66), známá především jako Baby z kultovního filmu Hříšný tanec, oznámila smutnou zprávu. Její matka Jo Wilderová zemřela 4. července ve věku 94 let. Herečka nyní prozradila, že maminka pouhý týden poté, co jí lékaři diagnostikovali rakovinu plic, podstoupila asistovanou sebevraždu. Podle Greyové tak odešla důstojně a podle vlastních představ.

„Moje maminka, Jo Wilderová, zemřela 4. července ve věku 94 let – z vlastního rozhodnutí, přesně tak, jak žila. O týden dříve se dozvěděla, že má rakovinu plic. Dala přednost důstojnosti před strachem. Chápala, že opustit tento svět s důstojností je čest, nikoli tragédie,“ napsala Jennifer Greyová.

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Ve svém příspěvku zavzpomínala také na matčinu životní cestu. Jo Wilderová byla talentovanou divadelní herečkou v New Yorku, po narození dětí se však rozhodla dát přednost rodině. S bývalým manželem, oscarovým hercem Joelem Greyem, vychovala dceru Jennifer a syna Jamese Katze, který se stal šéfkuchařem.

„Kdyby dala přednost kariéře před námi, nikdy bychom neměli takový život a maminku, jakou jsme měli,“ napsala herečka. Připomněla také, že se její matka později věnovala aktivismu a dlouhá léta provozovala obchod Wilder Place v Los Angeles.

Na závěr jí věnovala dojemný vzkaz: „Byla statečná a hodně přemýšlivá. Mám tě ráda, mami. Děkuji ti, že jsi mi ukázala, jak zvládnout všechno, i tohle, s grácií.“

K emotivnímu příspěvku připojila několik archivních černobílých fotografií, na nichž je její matka zachycena v mládí. Pod příspěvkem se rychle objevily stovky kondolencí od fanoušků i kolegů z herecké branže.

Jennifer Grey (Park City, 20. ledna 2024)
Jennifer Grey Patrick Swayze ve filmu Hříšný tanec (1987)
Jako nevinnost sama působila Jennifer Grey v Hříšném tanci. Kudrnatý účes byl v 80. letech, kdy se snímek natáčel, velmi populární.
Jennifer Grey (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5. ledna 2025)
36 fotografií

Jennifer Greyová se celosvětově proslavila rolí Frances „Baby“ Housemanové v romantickém hitu Hříšný tanec z roku 1987, v němž zazářila po boku Patricka Swayzeho.

Herečka se objeví i v připravovaném pokračování filmu, které vzniká téměř čtyři desetiletí po premiéře původního snímku. O novince se zatím ví jen minimum detailů, Greyová je však potvrzenou součástí projektu.

V letech 2001 až 2020 byla herečka provdaná za herce Clarka Gregga, s nímž má dceru Stellu. V minulosti byla krátce zasnoubená také s hercem Johnnym Deppem a její vztah s Patrickem Swayzem během natáčení Hříšného tance patřil k nejdiskutovanějším hollywoodským tématům, přestože mezi nimi nikdy nevznikl partnerský vztah.

Velkou pozornost v minulosti vzbudila také plastickou operací nosu. Sama později přiznala, že zákrok výrazně změnil její tvář natolik, že ji lidé přestali poznávat, což podle ní ovlivnilo i další průběh její herecké kariéry.

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