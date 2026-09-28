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Jennifer Garnerová se svěřila, co bylo na rozvodu s Benem Affleckem nejtěžší
Se svými tehdejšími obavami se herečka svěřila v nové epizodě podcastu Aspire, který moderuje britská podnikatelka Emma Gredeová. „Když jsem se ocitla z manželství venku a uvědomila jsem si, jak moc jsem se vzdálila od své práce, zpanikařila jsem. Najednou mi došlo, že ani nevím, jak dlouho ještě budu nějakou práci mít,“ popsala Garnerová. „Uvědomila jsem si, že se najednou musím postarat sama o sebe, a navíc i o děti. Tak co s tím?“ vzpomíná.
Z desetiletého manželství, které trvalo od roku 2005 do roku 2015, měla tři děti – Violet, Finn a Samuel. Se svým manažerem proto herečka začala rozmýšlet, jak se uživit, aniž by je musela nechávat doma o samotě. „Říkala jsem, že můžu pracovat v Los Angeles. Nemůžu ty děti na šest měsíců opustit. Sice se za prací ráda přesouvám, ale v téhle fázi to nejde,“ vzpomíná.
Nakonec se v roce 2017 rozhodla založit společnost s názvem Once Upon a Farm, zaměřenou na bio stravu pro děti. Tento podnikatelský nápad se ukázal jako úspěšný – firma dnes dosahuje hodnoty okolo 724 milionů dolarů, přičemž podle magazínu Forbes je hereččin podíl zhruba padesátimilionový.
„Jakmile je jednou člověk slavný, nedá se to odmazat – a to, že je známý, mu přitom automaticky žádné skvělé živobytí nepřináší. Život je drahý a vždycky bude potřeba z něčeho žít,“ říká herečka. „Nikdy jsem nad penězi moc nepřemýšlela, takže tohle všechno jsem si uvědomila až v momentě, kdy jsem musela převzít roli živitele.“
O svém manažerovi ve výsledku mluví jako o někom, kdo jí pomáhá si finance hlídat. „Můj problém je, že peníze hodně rozdávám. Čas od času mi proto poradí, abych se brzdila. Zrovna tohle je něco, na čem jsem musela zapracovat,“ dodala Garnerová.