Přejídala se a začala se nenávidět. Jennifer Coolidge málem přišla o roli

„Covid byl už asi šestým měsícem, já seděla zavřená ve svém domě v New Orleans a cpala se veganskými pizzami. S kamarádkou jsme dávaly dvě k snídani, dvě k obědu a dvě k večeři,“ vypráví Jennifer Collidge.

„Zničehonic mi do toho zavolal Mike (Mike White, tvůrce seriálu Bílý lotos, pozn. red.): ‚Hej, mám to povolené a jdu do toho. A celé to bude na pláži a v plavkách!‘ A tak si říkám – ne, do toho fakt nejdu, i když Mikeovi jsem to tehdy takto neřekla. Jen jsem mu odpověděla, že to má fajn a že gratuluju,“ vzpomíná.

Ve stravování i dalších oblastech života ji tehdy těžce ovlivňovala právě pandemie, respektive výsledná směsice strachu a pocitu, že na ničem nesejde. Přestože na ni White začal s rolí naléhat, zprvu odmítala, což dle svých slov přisuzuje „sebenenávisti a nepřipravenosti“.

„Myslím, že tohle se herečkám stává často. Sedíte si tak doma a nadáváte na celý svět, že jste ještě nedostala svou vysněnou roli, a když pak přijde, říkáte si – to nedám, teď jsem snědla moc pizzy. A tím si všechno klidně můžete pokazit,“ říká. „Ještě štěstí, že mě kamarádka v mojí pitomosti zarazila. Přesně vytušila, co se mi honí hlavou, řekla, že jsem blbka a že mi to nedovolí,“ směje se Jennifer.

Bílý lotos je americký komediálně-dramatický satirický televizní seriál, jehož tvůrcem je Mike White. Seriál sleduje hosty a zaměstnance fiktivního řetězce resortů Bílý lotos, jejichž pobyt ovlivní různé dysfunkce. První řada se odehrává na Havaji, druhá řada se odehrává na Sicílii.

Venku jsou již dvě série, za něž Jennifer Coolidge obdržela Zlatý glóbus, ocenění Cechu filmových herců a cenu Emmy. Dnes o tomto úspěchu mluví s nadšením. „Můj život se změnil doslova přes noc a jsem za to maximálně vděčná.“