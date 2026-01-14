Jennifer Anistonová ukázala sexy postavu a břišáky. Nemá je ale zadarmo

„Bez ohledu na to, kolik má času nebo kam ji tlačí pracovní povinnosti, Jennifer si umí vážit cvičení,“ řekla Dani Colemanová, která herečku trénuje už pět let.
Podle ní chápe, že cvičit alespoň trochu každý den je lepší než nic. Proto si tolik oblíbila fitness program Pvolve vyvinutý trenérem Stephenem Pasterinem, který se zaměřuje na přirozený pohyb těla a aktivaci hlubokého stabilizačního systému.
„Miluje náročné cvičení. Jediné, co při našich trénincích zastiňuje její pracovní morálku, je její humor a pokora,“ pochválila hvězdu trenérka, která je zároveň viceprezidentkou společnosti Pvolve, kterou herečka zastupuje. Zároveň ale přiznala, že pochopitelně existují dny, kdy se slavné Rachel z Přátel prostě nechce cvičit.
Zdravá strava ale samozřejmě musí jít ruku v ruce s pravidelným cvičením. Bez něj by pravděpodobně bojovala s nevzhlednými špíčky. Bývalá manželka herce Brada Pitta (62) prý ráda chodí do restaurací, ale vždy si dává pozor na to, co jí.
Svědčí o tom i fakt, že vydala kuchařku s názvem Vaříme s Clydeem. Je určena především dětem, ale podle Jennifer Anistonové je v ní několik receptů, které nejsou nejzdravější, ale kterým ani ona neodolá, když má chuť si něco dopřát. Buď to, nebo si dopřeje sklenku svého oblíbeného martini. Především se však snaží dodržovat dietu s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem cukru.
Nedílnou součástí životního stylu hollywoodské hvězdy jsou však také pravidelné procházky se psy a meditace. Den herečka také začíná sklenicí teplé vody s citronem a k snídani si ráda dá smoothie, avokádo nebo vejce. „Naučila jsem se je připravovat na několik různých způsobů,“ pochlubila se v jednom z rozhovorů a přidala i jednu vychytávku. „Ovesnou kaši si dělám z našlehaných bílků. Přidávám je tam těsně před tím, než se kaše uvaří - dodají jí další bílkoviny a nadýchanou strukturu, která je tak lahodná.“
Jennifer Anistonová v listopadu 2025 potvrdila vztah s hypnoterapeutem Jimem Curtisem, který je o pět let mladší. Dříve byla vdaná za herce Justina Therouxe (54) a jejím prvním manželem byl zmiňovaný Brad Pitt. Přestože herečka toužila po dítěti a také se o něj se svými partnery pokoušela - mimo jiné prostřednictvím umělého oplodnění - osud jí ho nedopřál.
20. ledna 2025