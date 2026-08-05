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Anistonová v plavkách si užívala na jachtě s partnerem, Coxovou i Pascalem

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  9:00
Jennifer Anistonová (57) trávila část letní dovolené na Mallorce. Hvězda seriálu Přátelé vyrazila k moři s partnerem Jimem Curtisem a partou slavných přátel, mezi kterými nechyběl například herec Jason Bateman. Ani na luxusní jachtě však herečka nezahálela. V bikinách předvedla vypracovanou postavu a místo pouhého opalování vyrazila sportovat.
Jennifer Anistonová si dovolenou zpestřila sportem na moři. Na Mallorce vyrazila na kajak. (srpen 2026)
Jennifer Anistonová předvedla štíhlou postavu v bikinách. Na palubě jachty zvolila tmavý vršek plavek a bílé šortky. (srpen 2026)
Jennifer Anistonová si užívala dovolenou na Mallorce se svým partnerem Jimem Curtisem. Dvojice spolu relaxovala na luxusní jachtě. (srpen 2026)
Jennifer Anistonová trávila na Mallorce čas s početnou skupinou přátel. Na snímku zleva: Pedro Pascal, Courteney Coxová, Amanda Anka, Jennifer Anistonová (srpen 2026)
91 fotografií

Jennifer Anistonovou vyfotili paparazzi během pobytu u španělského ostrova v bikinách, ve kterých předvedla vypracované břicho. Volné chvíle netrávila herečka pouze opalováním. Vyzkoušela si například šlapací kajak, který se uvádí do pohybu pomocí pedálů, a fotografové ji zastihli také při cvičení na palubě.

Pravidelný pohyb je ostatně dlouhodobě součástí jejího životního stylu. Ani na luxusní dovolené tak herečka nezůstávala pouze na lehátku. Na jachtě cvičila mimo jiné plank a poté vyrazila na vodu.

Dovolenou netrávila sama. Společnost jí dělal její partner Jim Curtis, wellness kouč a hypnoterapeut, s nímž je spojována od loňského roku. Právě na Mallorce byli spolu poprvé veřejně spatřeni v létě 2025. Svůj vztah pak Anistonová oficiálně potvrdila na Instagramu v listopadu téhož roku.

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Ani letos nechyběla romantika. Anistonová a Curtis byli na jachtě zachyceni při polibcích a dalších něžnostech. Pár nyní slaví přibližně rok vztahu.

Na Mallorce se navíc sešla pořádná hollywoodská sestava. S Anistonovou dovolenou trávila její dlouholetá kamarádka a kolegyně z Přátel Courteney Coxová (62). Na palubě se objevil také Pedro Pascal (51), herec Jason Bateman s manželkou Amandou Ankou, model Christian Hogue či stylistka Jamie Mizrahiová.

Anistonová a Coxová jsou blízkými přítelkyněmi už desítky let. Pro fanoušky Přátel proto byly jejich společné fotografie z Mallorky příjemnou připomínkou dob, kdy před kamerou ztvárňovaly Rachel Greenovou a Moniku Gellerovou. Seriál Přátelé se vysílal v letech 1994 až 2004.

Anistonová si Mallorku oblíbila natolik, že se na ostrov vrátila i letos. A zatímco řada lidí si pod dovolenou představí především odpočinek na pláži, herečka dokazuje, že ani během volna nedokáže dlouho zahálet.

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