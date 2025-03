Jennifer Anistonová popsala, jak se udržuje v kondici. „Piji hodně čisté vody, denně se snažím mít nějaký pohyb a hodně chodím pěšky. Snažím se jíst hlavně čerstvou stravu a dopřávat si co nejvíce spánku, což je pro mě sedm až osm hodin denně. To poslední je pro mě někdy dost náročné splnit, ale zároveň vím, jak moc je to důležité. Když si dostatečně neodpočinu, hned to na sobě vidím a cítím se pod psa,“ uvedla pro americký deník Los Angeles Times.

Herečka také už od dospívání používá denně ráno a večer hydratační krém. „Mám kelímek v autě, v kabelce i ve všech svých koupelnách. Natírám se ale většinou hned po sprchování,“ říká.

Dopřává si také pravidelnou péči od expertky Tosky Hustedové, která se stará o pleť mnoha celebritám a za základní proceduru účtuje v přepočtu přes devět tisíc korun.

Jennifer Anistonová vypadá i po padesátce skvěle.

„Jennifer má geneticky krásnou a silnou pleť, kterou si udržuje tím, že je velmi pečlivá a důsledná v každodenní péči. V podstatě není důležité, jak drahý krém používáte, ale nutná je pravidelnost,“ pochválila Anistonovou v rozhovoru pro deník New York Post.

Novinka, pro kterou se Anistonová v posledních měsících nadchla, je infračervená sauna. Tu si oblíbila spolu s hereckou kolegyní z Přátel Courteney Coxovou. Infrasauna je moderní forma saunování, která využívá infračervené záření k prohřátí těla a kloubů.

„Je to pro mě obrovská pomoc, co se týče detoxikace pleti a omlazení buněk,“ řekla časopisu Shape. „Když chci zabránit tomu, aby se na mé tváři projevily znaky probdělé noci, používám oční masky, masážní kryo tyčinky nebo si ochladím obličej ledovou vodou.

„Stačí si vzít misku s ledovou vodou a dvacetkrát si ošplíchnout obličej. Je to trik ze staré školy, který používala například slavná americká herečka Joan Crawfordová. Perfektně to probudí vaši pleť,“ radí.

Anistonová také pravidelně pečuje o své vlasy a každých pět týdnů navštěvuje kadeřnický salón. „Nebudu lhát - nechci, aby byly vidět mé šediny, proto chodím pravidelně na melíry,“ prozradila herečka s tím, že jejím kadeřníkem je stále slavný vlasový guru Michael Canalé, který jí v polovině 90. let vytvořil ikonický účes pro seriál Přátelé, který kopírovaly miliony žen na celém světě, žádající své kadeřníky o „účes na Rachel“. Canalé se stará o vlasy například také Kate Hudsonové, Kyře Sedgwickové nebo Carolyn Murphyové.

Co se týče stravování, herečka nedrží žádné specifické diety. Prý se drží pravidla všeho s mírou. „Jezte co nejvíce bio ovoce, udržujte nízký příjem cukru, pijte litry vody a dobře spěte,“ říká Anistonová.

Aby si udržela štíhlou a vytvarovanou postavu, pravidelně cvičí. Díky józe, cvičení na vyrýsování svalů a boxu si udržuje pevnou postavu. „Miluji jógu a box. Box je hodně o mentálním aspektu – je to cvičení, při kterém musí pracovat i váš mozek. Není to jako když sedíte na kole a bezmyšlenkovitě šlapete. Box je úžasný sport a to i pro ženy. Nebojte se toho,“ dodává.