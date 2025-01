Před třicítkou to nestálo za řeč. Hotová noční můra, říká Jennifer Anistonová

„Vlastní tělo musíme milovat. Však dělá, co jen může. Je s námi odjakživa, takže bychom k němu neměli být přísní,“ zamýšlí se Jennifer Anistonová v novém rozhovoru pro magazín Allure. „Samozřejmě, že stárnutí se nikomu nevyhýbá, ale jak si zároveň udržet radost ze života? Všechno je to o tom, že musíme tělu dávat takovou pozornost, jakou si zaslouží.“

Seriálová hvězda se svěřila s tím, že po mládí se jí nestýská, protože dobrý pocit ze sebe začala mít až po třicítce – to proto, že se naučila pravidelně cvičit. „Po třicítce to bylo super, za to před ní to nestálo za řeč. Hotová noční můra,“ říká.

Herečka Jennifer Anistonová

Zdravotní problémy se jí však přesto nevyhýbají, a to hlavně v oblasti spánku. Trpí totiž insomnií neboli nespavostí, a zpětně přiznává, že ke spánku měla odjakživa problematický stav. „Máme to spolu těžké, hlavně posledních deset, patnáct let. Mám prostě problém vypnout mozek, utišit všechny ty myšlenky. Musím se ve výsledku omezovat v tom, kolik informací za den přijímám, a nastavit si hranice,“ popisuje.

Svoji duševní pohodu se pokouší zlepšit například tím, že se každý den snaží jít spát kolem 22. hodiny večerní. „Některé dny mi to vyjde a klapne to, jindy pro změnu vůbec,“ uvádí. „Zastávám ovšem názor, že bychom na sebe neměli být přehnaně přísní. Svět je poslední dobou náročný, agresivní a negativní už tak víc než dost. Proč si k tomu tedy ještě přidávat?“