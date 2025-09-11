Nenechám šediny zvítězit. Anistonová prozradila, jaké podstoupila zákroky

Autor: ,
  14:00
Americká herečka, producentka a režisérka Jennifer Anistonová (56) je držitelkou Ceny Emmy a Zlatého glóbu za roli Rachel Greenové v seriálu Přátelé. V rozhovoru pro časopis Glamour nyní poprvé otevřeně promluvila o tom, jaké kosmetické a zdravotní procedury pravidelně podstupuje.

„Neříkám, že si nedopřávám obličejové procedury, lasery a všechny ty skvělé věci. Jsem udržovaná,“ uvedla Anistonová v rámci skupinového interview se svými kolegyněmi z The Morning Show – Reese Witherspoonovou, Marion Cotillardovou, Karen Pittmanovou a Nicole Beharie.

Jennifer Anistonová (červen 2023)

„Nehodlám to jen tak vzdát a nechat šediny převzít vládu. Je to o perspektivě a také o uvědomění, že žádné jiné tělo nemáme a nedostaneme. Je to o celkovém nastavení mysli.“

Jennifer Anistonová v New Yorku (9. září 2025)
Jennifer Anistonová vypadá i po padesátce skvěle.
Jennifer Anistonová
Herečka Jennifer Anistonová
54 fotografií

Její postoj ocenila i Cotillardová, která poznamenala, že ji samotnou takový přístup ostatních žen velmi povzbuzuje. „To pro mě hodně znamená,“ reagovala Jennifer. „My jsme žádné takové vzory neměly. A co se týká stárnutí s grácií, mám věčný pramen optimismu a pozitivity, nebo tomu klidně říkejme pramen mládí... Je to za mě především láska k vlastnímu tělu v jeho různých fázích,“ vysvětluje.

Loni byla Anistonová vyfocena s přítelkyní Sandrou Bullockovou před klinikou plastické chirurgie v Connecticutu, spekulace o zákrocích však nekomentuje a zvěsti o chirurgickém vylepšení nosu, které je podle názoru mnoha odborníků zcela jasně viditelné, dlouhodobě popírá.

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

V roce 2007 pouze sdělila magazínu People, že podstoupila zákrok kvůli vybočené nosní přepážce. „Nejlepší věc, jakou jsem kdy udělala. Ale to všechno ostatní – jakkoliv nudně to zní – je pořád moje. Všechno,“ uvedla.

V minulosti přiznala, že už vyzkoušela botox, ale z výsledku nijak nadšená nebyla. „Neříkám, že jsem to nikdy nezkusila, ale je to dvousečná věc. Mám pocit, že výsledky všech kosmetických vymožeností na mně vypadají vždy velmi směšně,“ prozradila v roce 2015 v rozhovoru pro web Yahoo Beauty.

Herečka přiznala, že dává raději přednost peptidovým injekcím, které jí pomáhají s regenerací a udržením štíhlého a mladistvého vzhledu. „Na rozdíl od kolagenových injekcí, které přímo zavádějí kolagen do těla, peptidy fungují tak, že podporují přirozenou produkci kolagenu v těle.“

Peptidové injekce pomáhají aktivovat uvolňování hormonů, které podporují úbytek tuku, zvyšují svalový tonus a mohou zlepšit fyzickou kondici a vytrvalost.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Hayekové bujné vnady, Johnsonová v krajce. Sexy postavu ukázala i Robbie

Sexy a odvážné outfity předvedly v New Yorku i v Londýně známé herečky. Dakota Johnsonová (35) a Salma Hayeková (59) zazářily v černých šatech, zatímco Margot Robbie (35) strhla na sebe pozornost v...

12. září 2025  13:01

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

12. září 2025  11:27

Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Daniela Hájková (26), kterou mohou diváci znát z televizní seznamovací show Bachelor Česko & Slovensko, kde neúspěšně usilovala o srdce Jana Solfronka, skončila v psychiatrické nemocnici v Bohnicích....

12. září 2025  10:44

Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová strávila pozdní léto oddechem v Miami a na Bahamách. Na Instagramu sdílela sérii fotografií z pobytu, během něhož ji hostili Donald Trump Jr. a jeho...

12. září 2025  9:10

Mírně zaklonit, najít přesný úhel a správný tlak. Toto je nový rekord v plivání míčku na zeď

Někteří lidé se v touze zapsat se do historie vrhnou na maraton, jiní běží sprint po kostkách lega. A pak je tu David Rush. Sériový rekordman, který už má na kontě tolik zářezů, že by to vydalo na...

12. září 2025

Etzler je z toho špatný, když mu říkám dědečku, prozradil Antonio Šoposki

„Nad rodinu není. Tohle jsem zdědil po tátovi, ani mi to nemuseli doma nějak zvlášť vštěpovat,“ říká Antonio Šoposki, kterému koluje v žilách makedonská krev. Hrál v Ulici, Ordinaci v růžové zahradě...

12. září 2025

Lidi si moc do života nepouštím. Závidím novým Zrádcům, říká Nicole Šáchová

Vítězka první řady Zrádců Nicole Šáchová (27) rozjíždí svou kariéru na sociálních sítích. Hlavní oporou jí je přítel, se kterým tvoří pár už sedm let. Pro iDNES.cz zhodnotila účast v reality show,...

12. září 2025

Větší stres jsem nezažil, moderování je proti tomu super. Bouček o nové roli lovce

Premium

Musím dokázat, že v pořadu Na lovu nejsem jen díky známému ksichtu, říká moderátor Libor Bouček bez obalu. Trénoval celé léto a od září vystupuje jako sedmý lovec. I když je zkušeným moderátorem,...

11. září 2025

Nenechám šediny zvítězit. Anistonová prozradila, jaké podstoupila zákroky

Americká herečka, producentka a režisérka Jennifer Anistonová (56) je držitelkou Ceny Emmy a Zlatého glóbu za roli Rachel Greenové v seriálu Přátelé. V rozhovoru pro časopis Glamour nyní poprvé...

11. září 2025

Diváci si na ní mohou vybít emoce, popisuje Lucie Vondráčková svou roli „mrchy“

Premium

Lucie Vondráčková byla od mala v šoubyznysu jako ryba ve vodě. Ani roky na mateřské ji nevykolejily, i když měla obavy, zda vše klapne. Dnes si opět užívá prkna, co znamenají svět, a snaží se vše...

11. září 2025

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.