„Neříkám, že si nedopřávám obličejové procedury, lasery a všechny ty skvělé věci. Jsem udržovaná,“ uvedla Anistonová v rámci skupinového interview se svými kolegyněmi z The Morning Show – Reese Witherspoonovou, Marion Cotillardovou, Karen Pittmanovou a Nicole Beharie.
„Nehodlám to jen tak vzdát a nechat šediny převzít vládu. Je to o perspektivě a také o uvědomění, že žádné jiné tělo nemáme a nedostaneme. Je to o celkovém nastavení mysli.“
Její postoj ocenila i Cotillardová, která poznamenala, že ji samotnou takový přístup ostatních žen velmi povzbuzuje. „To pro mě hodně znamená,“ reagovala Jennifer. „My jsme žádné takové vzory neměly. A co se týká stárnutí s grácií, mám věčný pramen optimismu a pozitivity, nebo tomu klidně říkejme pramen mládí... Je to za mě především láska k vlastnímu tělu v jeho různých fázích,“ vysvětluje.
Loni byla Anistonová vyfocena s přítelkyní Sandrou Bullockovou před klinikou plastické chirurgie v Connecticutu, spekulace o zákrocích však nekomentuje a zvěsti o chirurgickém vylepšení nosu, které je podle názoru mnoha odborníků zcela jasně viditelné, dlouhodobě popírá.
|
Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová
V roce 2007 pouze sdělila magazínu People, že podstoupila zákrok kvůli vybočené nosní přepážce. „Nejlepší věc, jakou jsem kdy udělala. Ale to všechno ostatní – jakkoliv nudně to zní – je pořád moje. Všechno,“ uvedla.
V minulosti přiznala, že už vyzkoušela botox, ale z výsledku nijak nadšená nebyla. „Neříkám, že jsem to nikdy nezkusila, ale je to dvousečná věc. Mám pocit, že výsledky všech kosmetických vymožeností na mně vypadají vždy velmi směšně,“ prozradila v roce 2015 v rozhovoru pro web Yahoo Beauty.
Herečka přiznala, že dává raději přednost peptidovým injekcím, které jí pomáhají s regenerací a udržením štíhlého a mladistvého vzhledu. „Na rozdíl od kolagenových injekcí, které přímo zavádějí kolagen do těla, peptidy fungují tak, že podporují přirozenou produkci kolagenu v těle.“
Peptidové injekce pomáhají aktivovat uvolňování hormonů, které podporují úbytek tuku, zvyšují svalový tonus a mohou zlepšit fyzickou kondici a vytrvalost.