Perryho jsem oplakávala už před jeho smrtí, přiznala Anistonová

Matthew Perry zemřel v říjnu 2023 ve věku 54 let na předávkování ketaminem, roli sehrálo ale i utonutí v hercově vířivce. „Ať už to pro nás a fanoušky bylo jakkoli těžké, část mě si říká, že je to možná lepší. Jsem ráda, že už není v bolestech,“ přiznala Jennifer Anistonová v rozhovoru pro Vanity Fair.
Na vrcholu slávy Přátel patřil Perry k nejlépe placeným televizním hercům – mezi roky 2002 a 2003 si vydělal 24 milionů dolarů za roli Chandlera Binga. I během natáčení však veřejně mluvil o tom, jak jeho vzhled odráží závislost: přibíral, když pil a hubnul při užívání léků proti bolestem. V roce 2016 navíc přiznal, že si nepamatuje celé tři roky natáčení, mezi třetí a šestou sérií.
V roce 2013 získal ocenění U.S. Champion of Recovery za otevření zařízení Perry House, domu pro abstinující závislé, který ale později zavřel.
Perryho problémy byly patrné i během natáčení speciálu Přátelé: Zase spolu v roce 2021. Přestože se téma závislosti přímo neprobíralo, kritici psali o „hmatatelném napětí“ v jeho interakcích s ostatními hvězdami seriálu.
V době smrti podstupoval infuzní terapii ketaminem kvůli depresi. Federální úřady už obvinily několik osob v souvislosti s osudnou dávkou, čtyři z nich se k činu přiznaly.
Jennifer Anistonová mezitím pokračuje v práci – na podzim se vrací do čtvrté řady seriálu The Morning Show na Apple TV+, za každý díl má údajně dostat dva miliony dolarů.
Produkuje i další projekty, například adaptaci bestselleru Jsem ráda, že moje matka zemřela Jennette McCurdy nebo moderní verzi komedie Od devíti do pěti.