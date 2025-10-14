Nikdo neví, čím jsem si musela projít, říká Jennifer Anistonová o životě bez dětí

Autor:
  8:41
Americká herečka Jennifer Anistonová (56) čelí celé roky kritice a spekulacím kvůli tomu, že nemá děti. Otázky o mateřství dostává téměř v každém rozhovoru a média ji označují za sobeckou. Hvězda seriálu Přátelé nyní přiznala, že nikdo netuší, čím si ve snaze o založení rodiny prošla.
Jennifer Anistonová (Los Angeles, 25. ledna 2015)

Jennifer Anistonová (Los Angeles, 25. ledna 2015) | foto: AP

Brad Pitt a Jennifer Anistonová (Los Angeles, 14. března 2000)
Jennifer Anistonová a Brad Pitt (Miláno, 28. června 2001)
Justin Theroux a Jennifer Anistonová (Los Angeles, 4. dubna 2017)
Justin Theroux a Jennifer Anistonová (Paříž, 11. dubna 2017)
54 fotografií

„Nevěděli, jaký je můj příběh, ani čím jsem si během posledních dvaceti let procházela, když jsem se snažila mít rodinu, protože já veřejně nemluvím o svých zdravotních potížích,“ uvedla Jennifer Anistonová pro časopis Harper’s Bazaar s tím, že do toho nikomu nic není.

Přiznala, že čelila častému tlaku kvůli tomu, že během svých dvou manželství s bývalými partnery neměla děti. „Přijde chvíle, kdy to už nešlo přeslechnout – řeči o tom, jak nebudu mít dítě, nebudu mít rodinu, protože jsem sobecká a workoholička,“ řekla. „Ovlivňuje mě to – jsem jen člověk. Všichni jsme lidé. A právě tehdy jsem si řekla: Sakra, dost!“

Jennifer Anistonová a Brad Pitt (Miláno, 28. června 2001)

Prvním manželem herečky byl Brad Pitt. Vzali se v roce 2000 a rozvedli po pěti letech, kdy se herec dal dohromady s Angelinou Jolie. Podruhé se Anistonová vdala v roce 2015, když si vzala kolegu Justina Therouxe. Manželství vydrželo tři roky.

Anistonová také vysvětlila, proč nezvolila adopci. „Lidé říkali: Můžete adoptovat. Ale já nechtěla adoptovat. Chtěla jsem mít vlastní DNA v malém člověku. To byl jediný způsob, ať už sobecký nebo ne, ať už jakýkoliv, jak jsem to chtěla,“ vysvětlila v podcastu Armchair Expert.

Přiznala, že si myslela, že s bývalými partnery by měla dobré děti. Ale ten okamžik obvykle uběhl během tří sekund. S neplodností se smířila. „Prostě to nebylo v plánu, ať už byl plán jakýkoli... je to velmi emotivní, zvláště když lékaři řeknou: To je konec. Protože v té chvíli nastane zvláštní okamžik,“ dodala.

Justin Theroux a Jennifer Anistonová (Los Angeles, 15. ledna 2015)

Herečka v roce 2016 napsala článek pro list The Huffington Post, ve kterém se ohradila vůči chování některých médií v souvislosti s tlakem na založení rodiny. „Měla jsem pocit, že to není jen pro mě, ale pro všechny ženy, které se potýkají se stejným problémem,“ vysvětlila s tím, že znala mnoho žen, které se o děti snažily a podstupovaly umělé oplodnění.

V rozhovoru pro časopis People přiznala, že otázky na mateřství dostává hlavně na červeném koberci a téměř každém rozhovoru. „Přijde mi, že je to zbytečná energie a není to fér vůči těm, kteří děti mít mohou nebo nemohou,“ prohlásila v roce 2016.

„Kdo ví, jaký je důvod, proč někdo děti nemá. Těch důvodů může být mnoho a možná je to něco, o čem daný člověk prostě nechce mluvit. Je to zkrátka osobní věc každého člověka, nic víc,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

Nikdo neví, čím jsem si musela projít, říká Jennifer Anistonová o životě bez dětí

Americká herečka Jennifer Anistonová (56) čelí celé roky kritice a spekulacím kvůli tomu, že nemá děti. Otázky o mateřství dostává téměř v každém rozhovoru a média ji označují za sobeckou. Hvězda...

14. října 2025  8:41

Kluci nemají tak „husté“ dětství, jako jsem měla já, říká Monika Absolonová

„Vždycky jsem chtěla zpívat a jsem vděčná za to, že můžu, že si na mě lidi zvykli, chodí na mé koncerty a přijali mě za svou. Tak to teď nechci brzdit,“ říká Monika Absolonová. Počítá ale s tím, že...

14. října 2025

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

14. října 2025

Půlroční syn Karlose Vémoly podstoupil operaci ledvin. Srdce opět dýchá, píše Lela

Lela Vémola (36) se svěřila s tím, že její teprve šestiměsíční syn Arnold Vémola má za sebou několikrát odkládanou operaci ledvin, konkrétně pyeloplastiku. Při zákroku lékaři miminku odstraňovali...

13. října 2025  17:47

Že mladá generace stojí za houby? Díky ní se klasická hudba neztratí, míní Pecková

Premium

Energická, temperamentní, vtipná, tak by se dala charakterizovat světoznámá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Ztvárnila řadu velkých operních rolí a na jevištích a pódiích stojí už pětačtyřicátou...

13. října 2025

Bojím se návratu bulimie, přiznává hvězda seriálu Bílý lotos Aimee Lou Woodová

Aimee Lou Woodová (31), známá především ze seriálů Sexuální výchova a Bílý lotos, přiznala, že prudký nárůst její popularity v posledních letech s sebou přinesl i velké obavy. Britská herečka má...

13. října 2025  13:20

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

13. října 2025  11:01

Mnozí muži mě zesměšňují a některé musím i vychovávat, říká Carpenterová

Americká zpěvačka a herečka Sabrina Carpenterová (26) vydala minulý měsíc nové album s názvem Man’s Best Friend, jehož tématem jsou muži a její vztah k nim. V novém rozhovoru promluvila o vztazích a...

13. října 2025  9:22

Brno roztančila StarDance Tour. Dvořák zářil, Mareš bavil a aréna bouřila

„Kdy bude další StarDance?“ Tahle otázka se každoročně vrací s odcházejícími letními vedry. Letos ale fanoušci oblíbené taneční show zůstali bez televizního přenosu. Místo něj přišla StarDance Tour,...

13. října 2025

Vnučka Jany Švandové kope za Duklu. Její praděda tam byl lékařem

Jana Švandová je už několikanásobnou babičkou, takže slavnostní otevření Wonderlandu v Letňanech pro ni bylo vítanou příležitostí, jak si s rodinou zpříjemnit podvečer. Jenomže mezi obřími figurkami...

13. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Janu Bendigovi posílají ženy svoje oblečení. Točí v něm seriál

Na YouTube točí seriály, ve kterých mimo jiné paroduje romskou komunitu. Když si ale měl Jan Bendig stoupnout před kameru v seriálu Ratolesti, nebylo mu úplně do smíchu. Zároveň si tím však splnil...

13. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

12. října 2025  21:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.