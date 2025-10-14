Nikdo neví, čím jsem si musela projít, říká Jennifer Anistonová o životě bez dětí

„Nevěděli, jaký je můj příběh, ani čím jsem si během posledních dvaceti let procházela, když jsem se snažila mít rodinu, protože já veřejně nemluvím o svých zdravotních potížích,“ uvedla Jennifer Anistonová pro časopis Harper’s Bazaar s tím, že do toho nikomu nic není.
Přiznala, že čelila častému tlaku kvůli tomu, že během svých dvou manželství s bývalými partnery neměla děti. „Přijde chvíle, kdy to už nešlo přeslechnout – řeči o tom, jak nebudu mít dítě, nebudu mít rodinu, protože jsem sobecká a workoholička,“ řekla. „Ovlivňuje mě to – jsem jen člověk. Všichni jsme lidé. A právě tehdy jsem si řekla: Sakra, dost!“
Prvním manželem herečky byl Brad Pitt. Vzali se v roce 2000 a rozvedli po pěti letech, kdy se herec dal dohromady s Angelinou Jolie. Podruhé se Anistonová vdala v roce 2015, když si vzala kolegu Justina Therouxe. Manželství vydrželo tři roky.
Anistonová také vysvětlila, proč nezvolila adopci. „Lidé říkali: Můžete adoptovat. Ale já nechtěla adoptovat. Chtěla jsem mít vlastní DNA v malém člověku. To byl jediný způsob, ať už sobecký nebo ne, ať už jakýkoliv, jak jsem to chtěla,“ vysvětlila v podcastu Armchair Expert.
Přiznala, že si myslela, že s bývalými partnery by měla dobré děti. Ale ten okamžik obvykle uběhl během tří sekund. S neplodností se smířila. „Prostě to nebylo v plánu, ať už byl plán jakýkoli... je to velmi emotivní, zvláště když lékaři řeknou: To je konec. Protože v té chvíli nastane zvláštní okamžik,“ dodala.
Herečka v roce 2016 napsala článek pro list The Huffington Post, ve kterém se ohradila vůči chování některých médií v souvislosti s tlakem na založení rodiny. „Měla jsem pocit, že to není jen pro mě, ale pro všechny ženy, které se potýkají se stejným problémem,“ vysvětlila s tím, že znala mnoho žen, které se o děti snažily a podstupovaly umělé oplodnění.
V rozhovoru pro časopis People přiznala, že otázky na mateřství dostává hlavně na červeném koberci a téměř každém rozhovoru. „Přijde mi, že je to zbytečná energie a není to fér vůči těm, kteří děti mít mohou nebo nemohou,“ prohlásila v roce 2016.
„Kdo ví, jaký je důvod, proč někdo děti nemá. Těch důvodů může být mnoho a možná je to něco, o čem daný člověk prostě nechce mluvit. Je to zkrátka osobní věc každého člověka, nic víc,“ dodala.