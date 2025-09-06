Anistonová přiznala, že s Paltrowovou často probírají jejich ex Brada Pitta

Jennifer Anistonová prozradila, že s kolegyní Gwyneth Paltrowovou často rády drbou o jejich bývalém partnerovi Bradu Pittovi. Zatímco Gwyneth byla s Bradem jen zasnoubená, Jennifer se stala jeho manželkou. Ale ani jí to ve vztahu s hollywoodským idolem nevyšlo. Opustil ji, když potkal Angelinu Jolie. V novém rozhovoru herečka přiznala, že ji to hodně ranilo a dlouho to vnímala jako své selhání.
Svého času ikonický pár Jennifer Aniston a Brad Pitt na festivalu v Cannes....

Hvězda seriálu Přátelé, Jennifer Anistonová, byla za Brada Pitta vdaná od roku 2000 do jejich rozvodu v roce 2005. Nyní prozradila, že ona a herečka Gwyneth Paltrowová, která byla s Pittem zasnoubená v druhé polovině 90. let, si dodnes nemohou odpustit časté diskuse o jejich společném ex.

Na otázku, zda s Gwyneth někdy mluví o Pittovi, Jennifer odpověděla časopisu Vanity Fair: „Ale samozřejmě. Jak by ne? Jsme přece holky. Vždycky si vyměňujeme zkušenosti a různé rady. ‚Co děláš s tímhle? Co děláš kvůli tomuhle? Máš nového doktora?‘ Jistě, že se bavíme i o všech svých ex, mnohdy na ně automaticky přijde řeč,“ říká Anistonová.

Manželství Jennifer a Brada skončilo v roce 2005 mediálně ostře sledovaným rozchodem poté, co se Pitt dal při natáčení filmu Pan a paní Smithovi dohromady s kolegyní Angelinou Jolie.

Jennifer vzpomíná, že v té době měl díky nim bulvár žně. „Bylo to pro lidi takové velice šťavnaté čtení. Pokud nehltali telenovely, měli své milované bulvární časopisy. Je škoda, že se to muselo stát, ale stalo se. A já jsem si to, panečku, vzala opravdu hodně osobně. Brala jsem to jako svou chybu,“ říká šestapadesátiletá herečka.

Perryho jsem oplakávala už před jeho smrtí, přiznala Anistonová

Anistonová přiznává, že nemá dostatečně odolnou povahu na to, aby ji neranila pozornost a fámy, které následovaly po rozvodu s Pittem. „My herci jsme také jen obyčejné citlivé lidské bytosti, i když to vypadá, že tomu někteří lidé nechtějí věřit. Myslí si: ‚Upsali jste se tomu, tak trpte.‘ Ale tak to není a nemělo by být,“ myslí si herečka.

