„Nikdy jsem si nemyslela, že budu mít své první focení ve spodním prádle v 53 letech… ale tady to máme!“ napsala Garthová k fotkám. „A nikdy jsem se necítila sebejistěji a pohodlněji ve své kůži,“ dodala.

Garthová spolupracuje se společností ThirdLove, která se zaměřuje i na ženy středního a vyššího věku. Předvedla jejich nové podprsenky s regulací teploty.

„Jsem hrdá na to, že mohu být součástí tohoto okamžiku - nejen proto, že je to pro mě poprvé, ale také proto, že je to se značkou, která skutečně podporuje ženy v každé fázi života, včetně menopauzy,“ uvedla.

Podprsenky dle jejích slov díky speciálnímu materiálu a tvaru pomáhají udržovat ideální tělesnou teplotu. „Jsou mým pomocníkem při návalech horka, dlouhých cestovních dnech a všem mezi tím,“ uvedla herečka.

Garthová loni promluvila o tom, že je v menopauze a její tělo nespolupracuje jako dřív. Musí se nutit do cvičení.

„Motivuju se tím, že se do toho nutím. Vím, že potom vždycky budu mít lepší pocit, ale poslední dobou je to spíš taková válka s vlastním tělem. Zapomínám na to, že když se uvnitř něj odehrává tolik změn, pochopitelně nebudu vždy schopná jednat a cítit se tak, jak bych ráda,“ uvedla.