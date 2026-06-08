V podcastu Pod Meets World zavzpomínala na své účinkování v páté řadě soutěže po boku tanečníka Dereka Hougha. „Bylo to těžké. Opravdu těžké. A upřímně, bez urážky, byla jsem tak šťastná, když mě vyřadili,“ řekla s tím, že nesnáší tlak živého vysílání.
V podcastu také popsala, jak moc ji nervozita v roce 2007 ovládala. „Musela jsem se nechat zhypnotizovat, abych si nepočůrala kalhotky,“ prozradila herečka. „Mám z toho i teď husí kůži.“
Garthová nedávno vydala paměti s názvem I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention (Vybírám si sebe: Honba za radostí, hledání smyslu života a přijetí obnovy). Přiznala v nich, že role Kelly Taylorové v seriálu Beverly Hills 90210 výrazně ovlivnila její pohled na vlastní tělo a vzhled.
„Nikdy by mě nenapadlo, že vcítění se do role začne určovat to, jak vnímám svůj vlastní odraz v zrcadle. Když jsem začala hrát Kelly Taylorovou, ještě jsem se ve svém skutečném životě nevyrovnala s problémy s vnímáním vlastního těla,“ svěřuje se v knize. „Tyto dějové linie, jako Kelly a dieta, její nejistota, chvála nebo kritika za její vzhled, mi byly cizí.“
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7. června 2025