Rozešli jsme se s mladším manželem kvůli neplodnosti, prozradila Jennie Garthová

„Pokoušeli jsme se o naše společné dítě, které jsme si oba moc přáli a stále se to nedařilo. To bylo pro nás oba i pro náš vztah opravdu velice těžké,“ popsala Jennie Garthová v rozhovoru pro magazín Self hlavní důvod toho, proč s manželem Davem Abramsem na nějaký čas rozešli.

Dvaapadesátiletá herečka přiznala, že neúspěšně absolvovala několik procedur umělého oplodnění. Manželé se vzali v roce 2015, Abrams podal v dubnu 2018 žádost o rozvod. O necelý rok později se ale s herečkou dali znovu dohromady a v únoru 2019 Abrams žádost o rozvod zrušil.

Foto: Jennie Garthová s dcerou Lolou:

„Dave je prostě neuvěřitelně podporující a milující člověk. Pořád myslí na to, jak mi udělat radost a zlepšit den. Jsem tak vděčná za velkorysost jeho ducha a jeho lásku,“ dodala Garthová na adresu svého o deset let mladšího muže.

Hvězda seriálu Beverly Hills 90210 je potřetí vdaná, z druhého manželství s hercem Peterem Facinellim známým například ze ságy Stmívání, má tři dcery – šestadvacetiletou Lucu, jednadvacetiletou Lolu a sedmnáctiletou Fionu.

V roce 2015 vstoupila Garthová do manželství Abramsem. V mnoha rozhovorech popisovala, že s mladším partnerem zažívá nejen vzrušení, ale také s ní na rozdíl od stejně starých nebo starších mužů dokáže držet krok.

„On je králem v odlehčování. Všechno je s ním v pohodě. Neřeší maličkosti a zbytečnosti. Užíváme si. Právě proto jsem si vzala mladšího muže. Dokáže se mnou držet krok, nikdy se nenudíme a každý den mě dokáže rozesmát, což je pro mě klíčové. Je bláznivý, ale zároveň neuvěřitelně spolehlivý a nápomocný. Když jsem ve stresu, nebo když jsem přetažená a chovám se divně, vrátí mě rychle zpátky na zem a uklidní. Opravdu mi moc pomáhá,“ uvedla pro magazín People.