Je to jako válka s vlastním tělem, říká Jennie Garthová o menopauze

„Poslední dobou mám problém cvičit. Můj cestovní a pracovní rozvrh, tělesné bolesti, menopauza – všechno je to jako každodenní minové pole, a to fyzicky i psychicky,“ svěřuje se.

Do posilování se prý musí nutit, protože bolest a menopauza ji připravují o veškerou motivaci k aktivnímu fungování. „Motivuju se tím, že se do toho nutím. Vím, že potom vždycky budu mít lepší pocit, ale poslední dobou je to spíš taková válka s vlastním tělem. Zapomínám na to, že když se uvnitř něj odehrává tolik změn, pochopitelně nebudu vždy schopná jednat a cítit se tak, jak bych ráda,“ napsala.

Svých 1,3 milionu sledujících nicméně zve k tomu, aby dál sledovali její cvičební „tipy a triky“. „Já je potřebuju stejně jako kdokoliv jiný,“ uvedla. „Musím si připomínat, že k sobě mám být trochu shovívavá. Dělám, co se dá, a už díky tomu je mi lépe.“

Herci ze seriálu Beverly Hills 90210 v roce 2019: Gabrielle Carterisová, Tori Spellingová, Brian Austin Green, Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garthová, Ian Ziering (7. srpna 2019)

Mnoho žen jí v komentářích následně děkovalo za otevřenost a některé se svěřily i se svými vlastními zkušenostmi. Není to poprvé, co herečka upřímně hovoří o problematice menopauzy, a nedávno tomuto tématu věnovala i celou epizodu svého podcastu s názvem IChooseMe.

Považuje ji především za něco, čím si dříve či později prochází polovina lidstva. „Jsem ráda, že mám příležitost o tom mluvit, protože je to něco, o čem by se neměla stydět mluvit žádná žena,“ dodala.