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Jejich jména znal každý. Co dnes dělá deset finalistů první české SuperStar

Zuzana Stiboříková
  5:30
Superstar 2004: Aneta Langerová, Martina Balogová, Tomáš Savka, Julian...

Superstar 2004: Aneta Langerová, Martina Balogová, Tomáš Savka, Julian Záhorovský, Sámer Issa a Šárka Vaňková | foto: Profimedia.cz

Setkání účastníků SuperStar po 15 letech (2019)
Stanislav Dolinek, Šárka Vaňková a Julian Záhorovský (Superstar setkání po...
Sámer Issa (30. července 2025)
Julian Záhorovský
51 fotografií
První řada soutěže Česko hledá SuperStar z roku 2004 stvořila fenomén, který sledovaly miliony diváků, a odstartovala dvě dekády talentových soutěží jako specifického druhu reality show. Zatímco vítězka Aneta Langerová zůstala na vrcholu české hudební scény, řada dalších finalistů se vydala úplně jiným směrem. Jak dnes žijí účastníci SuperStar, kdo zůstal u hudby a kdo zmizel z očí veřejnosti?

Televizní pořad Česko hledá SuperStar vycházel z britského formátu Pop Idol, licenci pro Českou republiku zakoupila TV Nova. Do castingů po celé zemi se přihlásily tisíce uchazečů, z nichž porota po konkurzech a divadelních kolech vybrala semifinalisty. O postupujících do finálové desítky i o dalších vyřazeních následně rozhodovali diváci prostřednictvím SMS.

SuperStar 2026 se blíží. Kdy začne, kdo je v porotě a kde sledovat nové díly

Finalisté první řady Česko hledá SuperStar podle umístění:

10. Veronika Zaňková
9. Petr Poláček
8. Petra Páchová
7. Stanislav Dolinek
6. Julián Záhorovský
5. Martina Balogová
4. Tomáš Savka
3. Sámer Issa
2. Šárka Vaňková
1. Aneta Langerová

Finálové koncerty, z nichž byli účastníci postupně vyřazováni na základě hlasování, se vysílaly živě a vyvrcholily 20. června 2004, kdy zvítězila Aneta Langerová před Šárkou Vaňkovou.

10. Veronika Zaňková (41 let)

První finálový koncert byl v roce 2004 poslední pro plavovlasou krásku s hlubokým hlasem Veroniku Zaňkovou. Ačkoli ji nečekala hvězdná kariéra, hudební branži neopustila. Vydala dvě desky, Zpátky na zemi už v roce 2004 a Kapky v moři o rok později. V roce 2005 kráčela v jejích stopách také její sestra Klára, která se ve finále druhé řady SuperStar umístila na sedmém místě.

V uplynulých dekádách se Veronika věnovala také skládání hudby a podílela se například na filmu Kluci z hor nebo seriálu Stopy života. V roce 2007 se vdala a je matkou tří dětí.

Ondřej Brzobohatý, Veronika Zaňková, Aneta Langerová a Laďka Něrgešová (2004)

Veronika Zaňková (2009)

9. Petr Poláček (41 let)

Již v průběhu soutěže získal Petr Poláček nálepku „český Bon Jovi“ díky světlým vlasům i charakteristicky zastřenému hlasu, ze soutěže vypadl však už během druhého finálového večera. V roce 2005 natočil s kapelou Iluze sólovou desku, v roce 2007 následovalo album Nemůžu zapomenout

Petr Poláček a Šárka Vaňková

Petr Poláček před kamerou iDNES.cz

S kapelou Bon Jovi Tribute vystupoval již před účastí v Superstar a hudbě se mimo jiné věnuje doposud. Účinkoval v muzikálu Děti ráje i hudebních uskupeních Bad Name a pod pseudonymem Paulie Weston v glamrockové kapele Sleazy RoXxX.

Kromě muziky se věnoval též bojovému umění krav maga, nastoupil k Policii ČR a později přešel na práci policejního instruktora. Z prvního manželství má syna a v roce 2024 se oženil podruhé.

stredocesky_magazin

Nový podcast je tady
Děkujeme českému Bon Jovimu Petru Poláčkovi - skvělý podcast je na světě. Užijte si ho.

Stay tuned!

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https://www.stredocesky-magazin.cz/bez-filtru-s-petrem-polackem-cim-vsim-jsem-byl-o-superstar-slave-hudbe-zivote-a-zpevu/

27. února 2026 v 21:13, příspěvek archivován: 19. června 2026 v 9:54
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8. Petra Páchová (39)

Na osmém místě první řady StarDance se umístila rusovlasá skautka Petra Páchová, přezdívaná „Zlatuška“. Mohlo by se zdát, že po skončení soutěže showbyznys opustila, ale není to zcela pravda. Vzápětí po svém úspěchu ve SuperStar vystupovala v divadle Kalich v muzikálu Daniela Landy Tajemství.

Hudbě se sice věnovala od dětství, ale nakonec zakotvila mimo branži a učila malé děti keramiku. Jak se svěřila Blesku v roce 2019, dala jí účast v soutěži hlavně budoucího manžela, který v SuperStar působil jako baskytarista v doprovodné kapele.

Petra Páchová (2004)

Petra Páchová (2019)

7. Stanislav Dolinek (42 let)

Standa Dolinek naskočil do finálové desítky na poslední chvíli, když získal „divokou kartu“ od poroty. Sympatie si udržel až do čtvrtého finálového koncertu, kdy musel soutěž opustit. Ve stejném roce ještě vydal album Standa 001, oceněné Zlatou deskou, ale život na očích veřejnosti si nezamiloval. Hudební kariéru brzy ukončil a nakonec zakotvil jako pojišťovací agent.

standolinek

Psi žijí výhradně přítomností. Jsou přívalová vlna emocí, a každá z nich je variantou lásky. #doglove #doglover #frbul #frenchbulldogs #dogsmile #vencime #truelove #truefriends

1. července 2022 v 13:27, příspěvek archivován: 19. června 2026 v 9:30
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6. Julián Záhorovský (41 let)

Dalším idolem dívčích srdcí byl v době první SuperStar Julián Záhorovský. Vydal několik studiových alb a s kapelou vystupuje na koncertech a hudebních festivalech. I když se hudbou přímo neživí, stále skládá a natáčí videoklipy.

Nejen hudbou však je živ Julián. Díky tomu, že vystudoval komunikaci a PR, uplatnil se v minulosti jako tiskový mluvčí a specialista komunikace pro sociální sítě České pošty. Je také společensky aktivní v Pardubickém kraji a na facebookové stránce Honza na výletech pravidelně zveřejňoval své postřehy z různých míst na Pardubicku, byť pod jménem fiktivní postavy obchodního cestujícího.

Ze své někdejší popularity dokázal vytěžit maximum a díky tvorbě vlastního obsahu na sociálních sítích zůstává známou osobností. V roce 2024 se mu narodil syn.

Julian Záhorovský v SuperStar

Julian Záhorovský

Mít tehdy sociální sítě, bourali bychom internet, říká Záhorovský ze SuperStar

5. Martina Balogová (48 let)

Jednou z horkých adeptek na vítěze byla i pěvecky výrazná šestadvacetiletá Martina Balogová, která měla kromě silného hlasu i gospelovou a soulovou techniku a při zpěvu působila už tehdy jako vyzrálá zpěvačka. I když skončila v pořadí pátá, ihned poté zahájila sólovou dráhu. Vydala album a natočila s Karlem Gottem duet Svět je prostě nekonečná pláž, který pro ně napsal Karel Svoboda, což ji katapultovalo mezi někdejší popovou elitu.

Pak jsem otěhotněla, šla na mateřskou. Když jsem se pak pokusila o návrat, tak to nevyšlo,“ uvedla pro Blesk.cz v roce 2019. Kariéru se jí podařilo obnovit, v posledních několika letech vydala několik videoklipů na svém Youtube kanálu, vystupuje na koncertech a učí zpěv na Mezinárodní Konzervatoři Praha.

martinabalogovaofficial

Ahoj všem z natáčení neew videoklipu v Itálii

#martinabalogova #balogova #italy #italy #italie #videoklip #music #nataceni #newvideo #musicvideo #submychannel #submyyoutube #youtube #superstar #mare #see #loveitaly #loveitaly #cecina

28. září 2021 v 12:51, příspěvek archivován: 19. června 2026 v 9:58
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4. Tomáš Savka (43 let)

Čtvrté místo si v první řadě vyzpíval Tomáš Savka a slibně tak nakopl svou startující kariéru muzikálového herce a zpěváka, která trvá doposud. Ještě před účastí v SuperStar absolvoval roční pobytu na hudebním gymnáziu v německém Ambergu, kde studoval sólový zpěv.

Pro někoho by úspěch v soutěži byl dostatečným soustem, Tomáš Savka toho ale v roce 2004 stihl mnohem více. Vydal sólové album Já si tě stejně najdu, získal roli v muzikálu Miss Saigon a úspěšně složil talentové zkoušky na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kterou dokončil v roce 2011.

Později se účastnil řady dalších muzikálových produkcí, například Les Misérables, Producenti, Golem, Tři mušketýři nebo Dracula. Jako činoherní herec nastudoval například drama Zrada v divadle na Maninách a nyní dlouhodobě působí v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Několikrát byl nominován na Cenu Thálie, kterou získal v roce 2014 ze Evitu a 2023 za Producenty. Při tom všem stihl i založit rodinu.

Tomáš Savka a Šárka Vaňková

Tomáš Savka přebírá Thálii za nejlepší mužský výkon v muzikálu Evita

Tomáš Savka v muzikálu Donaha! pražského Divadla Na Fidlovačce

3. Sámer Issa (40)

Mezi semifinálové favority patřil i Sámer Issa, který se narodil v Sýrii. Chlapecký vzhled se špetkou exotického kouzla však na vítězství nestačil a Sámer skončil na bronzové příčce. I tak se z něho stala celebrita a jeden z komerčně nejúspěšnějších účastníků první řady. Ihned po SuperStar natočil album Busted a o rok později Break the Silence. Jeho popularita vydržela řadu let, získal několik ocenění a třikrát se umístil v anketě Týtý hned za Karlem Gottem.

Sámer Issa (30. července 2025)

Sámer Issa a Martin Kocián (TK ke Clash of the Stars 11, Praha, 13. ledna 2025)

V letech 2007 a 2008 se účastnil českých kol soutěže Eurosong a New Wave, vystupoval a moderoval. I nadále působí především v showbyznysu, na svém webovém portálu stále vydává skladby a videoklipy, ale publicitu získává spíše jako celebrita, například zápasem s Martinem Kociánem z někdejší skupiny Lunetic v rámci show z produkce Clash of the Stars. Veřejně přiznává i k problémům s alkoholem a užíváním marihuany.

samerissaofficial1

sraz Superstar po 20 letech :) z 10 se nás sešlo 5 #superstar #sraz #czechrepublic #po #dvaceti #letech #znovu #spolu #krasnej #den #dekuju @julian_zahorovsky @martinabalogovaofficial @sarka_vankova_singer @@standolinek

16. srpna 2023 v 16:03, příspěvek archivován: 19. června 2026 v 10:21
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2. Šárka Vaňková (38 let)

Největším překvapením soutěže byla teprve šestnáctiletá Šárka Vaňková, která suverénně postupovala až do vyhlášení vítězů během posledního finálového koncertu. I když nezvítězila, pro řadu diváků vítězkou byla.

Po účasti v SuperStar vydala první desku Věřím náhodám a o dva roky později druhé album. Nakonec se vydala cestou muzikálového herectví. V současnosti vystupuje s partnerem Petrem Vondráčkem a působí kromě hudebních aktivit i jako činoherní herečka ve Strašnickém divadle. V projektu P. S. Iveta zase připomněla hity Ivety Bartošové.

Návratu na scénu však předcházelo několik let, kdy se stáhla do soukromí, aby mohla žít „normální život“. Bydlela na Slovensku a živila se jako vizážistka a obchodní zástupce Slovenska pro známé kosmetické značky.

Šárka Vaňková a Petr Vondráček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Šárka Vaňková a Petr Vondráček v inscenaci Presidenti

1. Aneta Langerová (39 let)

Soutěž nakonec stvořila opravdovou Superstar, i když trochu jinak, než asi bylo původním cílem tohoto formátu. Plachá a zpočátku viditelně nervózní Aneta si skromností, osobitostí, ale současně jistým pěveckým projevem získala sympatie diváků, které ji přivedly až na stupně vítězů. Nicméně od prvních kroků nešla vydlážděnou cestou popové hvězdy, ale stala se nezávislou hudební osobností, která dávno překročila stín SuperStar.

Sámer Issa, vítězka Aneta Langerová a Šárka Vaňková v show Česko hledá SuperStar (2004)

Aneta Langerová dosud vydala pět studiových desek – Spousta andělů, Dotyk, Jsem, Na Radosti, Dvě slunce, ale také živá alba a záznamy z koncertů. Na hudební scéně si vybudovala stálé místo. Za rok 2004 ji Akademie populární hudby ocenila jako zpěvačku i objev roku. Cenu Anděl si odnesla i v roce 2007 nebo 2012 a roce 2014 získala hned čtyři anděly, nejen jako zpěvačka, ale také za album Na Radosti, skladbu a videoklip Tráva. V roce 2017 boku Marty Kubišové nastudovala původní komorní muzikál Touha jménem Einodis inspirovaný osudem baronky Sidonie Nádherné.

Respekt si získala i díky charitativním koncertům pro nevidomé Aneta pro Světlušku.

Symbolických 20 na hudební scéně a současně 20 let od SuperStar oslavila Aneta uspořádáním turné Zázračná písně krajina 20 LET, které představovalo hlavně ohlédnutí za dosavadní tvorbou a vyvrcholilo třemi koncerty s kapelou, smyčcovým triem a Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Rozstřel

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