Zemřela matka miliardáře Jeffa Bezose. Syna měla v 17 letech

Nadace rodiny Bezosů, kterou Jackie spoluzaložila se svým synem, potvrdila její smrt ve čtvrtek 14. srpna ve svém prohlášení. Zakladatel Amazonu na sociálních sítích složil své matce poklonu.
„Zemřela dnes, obklopena všemi, kteří jsme ji milovali – jejími dětmi, vnoučaty a mým tátou,“ napsal Jeff Bezos. „Vím, že v těch posledních chvílích cítila naši lásku. Všichni jsme měli velké štěstí, že jsme byli v jejím životě. Navždy ji budu mít ve svém srdci.“
Jackie Bezosová trpěla demencí s Lewyho tělísky, kterou jí diagnostikovali v roce 2020. Jde o neurodegenerativní onemocnění, které je druhou nejčastější příčinou demence po Alzheimerově chorobě. Vyznačuje se přítomností Lewyho tělísek, což jsou abnormální bílkovinné shluky v mozkových buňkách. Mezi hlavní příznaky patří kognitivní poruchy, zrakové halucinace, fluktuace kognitivních funkcí a parkinsonský syndrom.
Miliardář ve svém příspěvku zavzpomínal na matčin život. „Dospěla trochu brzy, když se v útlém věku 17 let stala mou matkou. To nemohlo být snadné, ale zvládla to všechno. Vrhla se na úkol milovat mě s vervou, o pár let později do týmu přivedla mého úžasného tátu a pak na svůj seznam lidí, které má milovat, chránit a živit, přidala mou sestru a bratra,“ napsal. „Po zbytek svého života tento seznam lidí, které má milovat, nepřestal růst. Vždycky dala mnohem víc, než kdy žádala.“
Miliardářův příspěvek okomentovala také jeho současná manželka Lauren Sanchezová. „Bude nám tak moc chybět. Miluji tě,“ napsala a přidala emotikon se zlomeným srdcem.
Podle nadace Jackie byla oddaná matka, pro kterou byly její děti vždy na prvním místě. „Podnikla kvůli Jeffovi nespočet cest do Radio Shack, strávila mnoho hodin dohledem nad roztleskávačkami s Christinou a pro Marka vozila bubny v zadní části rodinného kombi,“ uvádí se v prohlášení nadace. „Zasvětila svůj život rodině a vložila své srdce do výchovy svých dětí se soucitem, trpělivostí a moudrostí.“
Zástupci nadace požádali, aby si lidé památku Jackie Bezosové místo květin uctili podporou nějaké pro ně významné neziskové organizace nebo jednoduchým dobrým skutkem.