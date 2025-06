Zkusíme Bezosovi svatbu co nejvíce otrávit, slibují protestující Benátčané

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos se podle informací zahraničního tisku ožení v těchto dnech s Lauren Sanchezovou v italských Benátkách a to během třídenních pompézních oslav, které by měly odstartovat v úterý.

Přesné místo konání svatby není zatím jasné, spekuluje se o miliardářově superjachtě Koru či o ostrůvku San Giorgio Maggiore v zálivu nedaleko města. Podle amerického bulvárního webu TMZ by se svatba mohla uskutečnit v sedmihvězdičkovém hotelu Aman v centru Benátek, ve kterém měl v roce 2014 svatbu herec George Clooney.

S místem konání plánované veselky nesouhlasí místní obyvatelé, kteří se obávají dopadu na cestovní ruch. K protestům proti chystané svatbě zakladatele americké internetové společnosti Amazon Jeffa Bezose a Lauren Sánchezové se v tomto týdnu připojila také ekologická organizace Greenpeace.

Půl tuctu protestujících v pondělí brzy ráno na náměstí svatého Marka rozvinulo velký transparent s nápisem „Když si můžete pronajmout Benátky na svatbu, můžete platit vyšší daně“. Místní policie však plachtu rychle složila a odvezla.

Proti třídenním oslavám, které pořádá majitel Amazonu, v Benátkách vznikla platforma. Ta sdružuje levicové aktivisty, odboráře a lidi, kteří kritizují nadměrný turismus v tomto známém italském městě. V ulicích města jsou vylepeny protestní plakáty, minulý týden aktivisté vyvěsili transparenty také na věži baziliky, v jejímž areálu by se mohl konat obřad.

Aktivisté tvrdí, že svatba je příkladem větších chyb ve správě města, zejména upřednostňování turistického ruchu před potřebami obyvatel a slibují, že se pokusí oslavy narušit. „Budeme co nejvíce otravovat a klást překážky,“ řekl novinářům jeden z vůdců protestu Tommaso Cacciari. Nákladné oslavy podle něj představují arogantní gesto.

Aktivisté také poukazují na to, že Bezosova firma Amazon v Itálii opakovaně čelí kritice za špatné pracovní podmínky, nízké mzdy a chování proti odborům, které ve firmě už několikrát vyhlásily stávku. Amazon ale kritiku obvykle odmítá.

Hnutí Greenpeace uvedlo, že se při pondělním rozvinutí transparentu spojilo s britskou skupinou nazvanou Všichni nenávidí Elona, která na protest proti miliardáři a podnikateli Elonu Muskovi rozbíjí vozy Tesla. Greenpeace tvrdí, že chce upozornit na relativně nízké daně, které mnozí miliardáři platí, zatímco údajně zhoršují klimatickou krizi svým ekologicky neudržitelným životním stylem.

Ačkoli se přípravy na svatbu konaly převážně v utajení, Lauren Sanchezová v listopadovém rozhovoru pro televizní pořad Today poodhalila své plány. „Jsem nadšená, právě usilovně přemýšlím o šatech. Musím říct, že denně projíždím obrázky na Pinterestu a hledám inspiraci. Jsem zkrátka jako každá jiná nevěsta,“ řekla autorka knihy pro děti s názvem Moucha, která letěla do vesmíru.

„Nikdy bych si nepomyslela, že ve svých 55 letech budu úspěšnou spisovatelkou a že se budu vdávat. Mám pocit, že můj život teprve začíná,“ uvedla novinářka, která se s Bezosem seznámila už v polovině roku 2010. Vztah zveřejnili až o devět let později.

Jeden z nejbohatších lidí světa, Jeff Bezos, naopak v jednom z rozhovorů popřel, že by se na plánování svatby jakkoli podílel. „Bože, to ne. Vypadám snad jako ten typ člověka?“ řekl v roce 2023 pro časopis Vogue.

Na rozlučku se svobodou, která se konala v Paříži, pozvala Sanchezová své nejlepší kamarádky – podnikatelku Kim Kardashianovou a zpěvačku Katy Perry. Výběrové řízení na místo konání svatby vyhrála nakonec u manželů Itálie. „Bude to na úrovni G7,“ sdělil listu The Times nejmenovaný benátský úředník.

Ke svatbě se vyjádřil také starší bratr Sanchezové Paul. Přirovnal ji ke královskému sňatku zesnulé princezny Diany a tehdejšího prince Charlese. „Myslím, že to bude jako u princezny Diany. Obrovské, zábavné, prostě pecka. Jsem nadšený až k neuvěření. Bude to úžasná událost. Bude to hvězdné a zábavné,“ řekl bulvárnímu webu TMZ.

Lauren Sanchezová a Jeff Bezos svůj vztah oficiálně potvrdili v roce 2019, o čtyři roky později přišlo zasnoubení.

Novinářka Sanchezová má s bývalým partnerem Tonym Gonzalezem syna Nikka. S exmanželem Patrickem Whitesellem má ještě syna Evana a dceru Ellu. Miliardář Jeff Bezos má s exmanželkou MacKenzie Scottovou syna Prestona, další dva biologické syny a adoptivní dceru. Jména ani věk nejmladších dětí bývalí manželé nezveřejnili.