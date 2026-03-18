Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?

Natálie Brabcová
  18:30
Zpráva o smrti influencerky Míny zasáhla českou scénu. Dominika Elišerová zemřela ve 23 letech po vážné nehodě v Thajsku. Do povědomí veřejnosti se dostala už jako dítě a postupně se stala výraznou tváří sociálních sítí i Clash of the Stars.

Mína poprvé upoutala pozornost už v dětství, když vyhrála anketu Zlatíčko Blesku o nejkrásnější dítě České republiky. Její příběh tehdy zaujal tisíce lidí po celé zemi, protože měla za sebou náročnou léčbu. Když jí bylo šest let, lékaři jí diagnostikovali leukémii. Ona ji však porazila a vyléčila se.

Dominika Elischlerová alias Mína na tiskové konferenci ke Clash of the Stars 9, která proběhla v pražském klubu Duplex. (29. července 2024)
Dominika Elischlerová alias Mína při zápase na Clash of the Stars 7 s podtitulem Seven Sins v pražské Sportovní hale Fortuna. ( 27. ledna 2024)
Cesta k mediální slávě

Do povědomí širší veřejnosti se Mína dostala díky tvorbě na platformě Musical.ly, což byl v desátých letech 21. století předchůdce TikToku. Natáčela krátká videa zvaná lipsync, což je forma dabingu. Její krátké scénky na známou hudbu fanoušci oceňovali pro vtip.

Postupně si vybudovala velkou základnu sledujících. Později byla aktivní také na Instagramu, TikToku a YouTube. Přátelila se také s jiným známými influencery, například s Adamem Kajumim, se kterým byla často spojovaná. Později se jejich cesty rozešly a každý pokračoval vlastním směrem.

Zemřela česká influencerka Mína, podlehla následkům autonehody v Thajsku

Na YouTube Mína zveřejňovala hudební klipy, některé z nich dosahovaly milionových zhlédnutí. Její nejpopulárnější skladba Basic Boy, kterou vytvořila ve spolupráci s hudebníkem Pjayem, byla později z YouTube stažena kvůli sporu mezi nimi.

Od té doby veškerou hudbu vydávala na svém vlastním kanálu. Kromě toho spolupracovala na jedné skladbě s rapperem Stevenem Sniffem, se kterým se párkrát objevila i na koncertech. Vedle hudby se Mína objevila také ve filmu Cesta domů.

Clash of the Stars

V dospělosti se Mína prosadila v organizaci Clash of the Stars, kde působila nejen jako zápasnice, ale i jako moderátorka galavečerů. Nejvíce pozornosti vzbudil souboj s influencerkou Ladou Kašparovou, který skončil vítězstvím Míny už v prvním kole. Její zápasy se staly virálními a výrazně posílily její mediální dosah.

Mína zůstane v paměti fanoušků nejen jako talentovaná influencerka a hudebnice, ale i jako odvážná bojovnice, která dokázala už od dětství překonat těžké životní překážky.

Její životní pouť skončila v Thajsku, kde podlehla zraněním po dopravní nehodě. Zemřela v nemocnici, bylo jí 23 let.

