Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jedna věta po přepadení únoscem o ní říká víc než všechny tituly. Princezně Anně je 76

Zuzana Stiboříková
  5:30
Princezna Anna se narodila jako druhorozená, přesto si našla svou cestu, jak sloužit monarchii. Zde na oficiálním snímku k 70. narozeninám

Princezna Anna se narodila jako druhorozená, přesto si našla svou cestu, jak sloužit monarchii. Zde na oficiálním snímku k 70. narozeninám | foto: Reuters

Princezna Anna se narodila jako druhorozená, přesto si našla svou cestu, jak sloužit monarchii. Zde na oficiálním snímku k 70. narozeninám
Princezna Anna se narodila jako druhorozená, přesto si našla svou cestu, jak sloužit monarchii. Zde na oficiálním snímku k 70. narozeninám
Princezna Anna se narodila jako druhorozená, přesto si našla svou cestu, jak sloužit monarchii. Zde na oficiálním snímku k 70. narozeninám
Princezna Anna se narodila jako druhorozená, přesto si našla svou cestu, jak sloužit monarchii. Zde na oficiálním snímku k 70. narozeninám
40 fotografií
Královské jablko nepadlo daleko od stromu, přesněji od stromů. Princezna Anna se sice čím dál více podobá své matce, královně Alžbětě II., její silná osobnost měla však od mládí blíže k otci a také všechny povahové předpoklady pro hlavu státu. Svou energii využila ve sportu, závodila i na olympiádě. A nebojí se ničeho, ani únosců.

Když královna Alžběta II. usedla na britský trůn, staly se její děti následníky trůnu. Princ Charles bohužel svou plachou, nejistou a introvertní povahou příliš neodpovídal představám rodičů o budoucím panovníkovi. Zejména přísného a náročného otce jeho ustrašenost iritovala.

Naproti tomu rozpustilá Anna byla podle pamětníků a královských historiků odmalička přímá, energická a rozená vůdkyně. Měla přesně ty vlastnosti, jaké by Charles ve svém postavení přímého následníka trůnu potřeboval.

Princezna Anna a princ Charles na zámku Balmoral (14. listopadu 1952)

Princezna Anna byla však nejen mladší, ale také dívka a podle tehdejších britských pravidel ji v následnické linii postupně odsunuli i další dva mladší bratři a jejich potomci. A protože je to nějakých potomků, je Anna v současnosti 19. v pořadí na britský trůn.

Vrcholová jezdkyně

Její dětství poznamenalo především úmrtí dědečka Jiřího VI. a nástup Alžběty na trůn, když bylo Anně pouhých 18 měsíců. Princezna tedy odmalička vyrůstala pod tíhou královských povinností své matky a disciplíny, jakou vyžadoval otec.

Následnictví britského trůnu

  • Do roku 2013 mužská primogenitura - synové mají přednost před dcerami
  • Od roku 2013 absolutní primogenitura pro potomky narozené po 28. říjnu 2011 (první dítě prince Williama se narodilo 22. července 2013) - starší dcera má přednost před mladším synem

Údělem mladších sourozenců je podpora panovníka, případně následníka trůnu. Princezna Anna však nezahořkla, jako se to stalo jiným „náhradníkům“, a našla si své poslání ve sportovním jezdectví a reprezentaci Británie.

V roce 1971, tedy v pouhých 21 letech, získala titul mistryně Evropy v disciplíně jezdecká všestrannost a jako první členka královské rodiny také soutěžila na olympiádě. Vdala se rovněž za jezdce, armádního důstojníka a olympijského vítěze Marka Phillipse a má s ním syna Petera (*1977) a dceru Zaru (*1981).

Pro své děti si Anna nepřála královské tituly, aby mohly žít „normální“ život. Její syn Peter byl prvním prvorozeným vnukem monarchy po 500 letech, který nezískal žádný titul. Jako matka jim však předala něco cennějšího, a sice pevnou vůli a nadšení pro jezdectví, které se v britské královské rodině dědí z generace na generaci.

Její dcera Zara se rovněž stala vrcholovou jezdkyní, v roce 2006 mistryní světa v jezdectví a ve veřejném hlasování stanice BBC Sports sportovkyní roku, v 2012 získala stříbro na Letních olympijských hrách v Londýně.

Mark Phillips a princezna Anna se vzali 14. listopadu 1973.

Princezna Anna na letní olympiádě (Quebec, 22. července 1976)

Moderní nevěsta

Svatba s Markem 14. listopadu 1973 byla nesporně událostí roku, protože v době sociálních bouří a častých útoků IRA pomáhala na chvíli stmelit veřejnost s královskou rodinou. Přímý přenos tehdy sledovalo kolem 500 milionů diváků po celém světě.

Pro řadu mladých žen a dívek však byla Anna jako nevěsta trochu zklamáním. Model z dílny Maureen Bakerové se totiž příliš nepodobal ničemu, co svatební módní průmysl do té doby zažil. Hlavní návrhářka konfekční značky Susan Small na přání Anny zkombinovala módní střihy sedmdesátých let a doby Tudorovců.

Historie královských svatebních šatů: od středověku po Dianu a Beatrice

„Když se dívám na šaty princezny Anny, vzpomínám si, že jsem si jako dospívající dívka říkala, že to není nic extra. Vypadaly dost obyčejně s vysokým límcem,“ vzpomíná Caryn Franklinová, britská módní novinářka. „Dnes se na to dívám jako znalkyně módy a říkám si, že si vybrala šaty, které skutečně vyjadřovaly její osobnost. Byla to pragmatická žena,“ doplňuje.

Anniny svatební šaty tedy propojily současnost, její praktický pohled na život i módu s britskou královskou tradicí. Model pak Anna ještě „doladila“ historizujícím účesem, jehož se nevzdala dodnes.

Manželství však provázely dlouhodobé problémy, včetně spekulací o Markově nemanželském dítěti. Rozešli se v roce 1989 a na formální rozvod došlo v dubnu 1992. Už několik měsíců poté, v prosinci 1992, se v kostele skotské presbyteriánské církve, která umožňuje sňatek rozvedeným lidem, vdala za námořního důstojníka Timothyho Laurence. Jejich manželství trvá doposud.

Britská princezna Anna na oficiálním portrétu k jejím 70. narozeninám. Snímek byl pořízen v princeznině venkovském sídle Gatcombe Park.
Princ Charles a princezna Anna na pláži v roce 1957
Královna Alžběta II. a její dcera princezna Anna na Windsorském zámku na portrétu od Annie Leibovitzové
Královna Mary, Alžběta II. (ještě coby princezna) a královna matka na křtu princezny Anny v Buckinghamském paláci 21. října 1950.
Královna Alžběta II. (ještě jako princezna), princ Philip a jejich děti princ Charles a princezna Anna (1951)
40 fotografií

Únos? „Nikoliv!“

Jednou ze situací, které nejlépe ilustrují silnou povahu princezny Anny, je 20. březen 1974. Když se v osm hodin večer vracela s manželem z charitativní akce do Buckinghamského paláce, byli přepadeni. Útočník Ian Ball, tehdy šestadvacetiletý a duševně narušený mladík, naplánoval Annin únos a chtěl za ni požadovat několikamilionové výkupné.

Postřelil řidiče a muže z ochranky, nařídil princezně, aby vystoupila z vozu. Ta však důrazně odmítla a v autě setrvala do zásahu policie. Následně v nemocnici navštívila všechny tři vážně zraněné muže, kteří útok naštěstí přežili.

Outfity princezny Anny jsou hitem TikToku. Dáma v uniformě získává mladé stylem

Traduje se, že princezna své rozhodné odmítnutí doslova korunovala výrokem „Not bloody likely!“ Ten lze do češtiny přeložit mnoha způsoby ve smyslu „Ani za nic!“ nebo hovorověji „Ani prd!“ V angličtině se však jedná o mnohem expresivnější frázi, kterou proslavila Shawova hra Pygmalion, a v současnějším překladu Milana Lukeše zní: „To mě poser, nikoliv!“

Anna tedy v situaci, kdy jí šlo skutečně o život, projevila nejen statečnost a duchapřítomnost, ale i literárně historický rozhled a ještě jí zbylo dost energie na ryze britský černý humor, kterým byl zejména její otec proslulý.

Královna Alžběta II. a její dcera princezna Anna na portrétu od Annie Leibovitzové z roku 2016

Pravá ruka panovníka

Současné působení princezny Anny:

  • Counsellor of State
  • Zástupce Karla III. při oficiálních povinnostech
  • Prezidentka British Olympic Association
  • Členka Mezinárodního olympijského výboru
  • Patronka Save the Children UK
  • Podporuje přes 300 organizací a charit.

Veřejné povinnosti začala vykonávat již v 18 letech a po smrti královny Alžběty a nástupu Karla III. pokračuje v intenzivní službě státu. Od roku 1970 do 2017 byla prezidentkou organizace Save the Children UK, která se zaměřuje na děti v nouzi po celém světě. Sama se podílela na založení několika charitativních organizací, zejména Carers Trust, který podporuje lidi pečující o své blízké.

Podle britských médií absolvovala princezna Anna v uplynulých letech přes 500 oficiálních akcí ročně. Navzdory věku, úrazům z jízdy na koni a skutečnosti, že je aktuálně až na 19. příčce v pořadí na trůn, stále patří k nejvytíženějším členům královské rodiny. Zastupuje krále Karla III. při domácích i zahraničních akcích a je jedním z jeho „rádců“, oficiálně Counsellor of State, kteří mohou za určitých podmínek vykonávat část panovníkových ústavních povinností.

Král Karel III. a princezna Anna kráčejí za rakví s ostatky královny Alžběty II. (Londýn, 14. září 2022)

Princezna Anna – přehledně:

  • Narození – 15. srpna 1950, Clarence House v Londýně
  • Celé jméno – Anne Elizabeth Alice Louise
  • Titul – Její královská Výsost princezna Anna, Princess Royal
  • Rodiče – princezna Alžběta, později královna Alžběta II., a princ Philip, vévoda z Edinburghu
  • První svatba s Markem Phillipsem – 14. listopadu 1973 ve Westminsterském opatství
  • Děti Peter Phillips (nar. 1977) a Zara Phillipsová, dnes Tindallová (nar. 1981)
  • Vnoučata – Savannah Phillipsová, Isla Phillipsová, Mia Tindall, Lena Tindall, Lucas Tindall
  • Rozvod – duben 1992
  • Druhá svatba s Timothy Laurencem – 12. prosince 1992 v kostele Crathie Kirk ve Skotsku
  • Kariéra mistryně Evropy v jezdecké všestrannosti (1971), účast na Letních olympijských hrách (1976), prezidentka Britského olympijského výboru (od roku 1983), členka Mezinárodního olympijského výboru a pracující členka královské rodiny
Vstoupit do diskuse
titulek

Proč si Charles bral Dianu, když miloval jinou? Camilla měla jednu zásadní chybu

Princ Charles a princezna Diana se vzali 29. července 1981.

VIDEO Byla to pohádková svatba a velkolepá událost nejen v Británii a Evropě, ale po celém světě....

Šaty stvořené pro Wimbledon. Tak se Kate obléká na kurty už od roku 2011

Britská princezna Kate stojí na kurtu, aby předala trofeje po finále dvouhry...

Zelená k tenisu neodmyslitelně patří. Princezna z Walesu tuto barvu volí pravidelně, ani v roce...

Princ Harry prohrál soud s bulvárem. Šokující a neodůvodněné, prohlásil

Princ Harry při odchodu ze soudu (Londýn, 6. června 2023)

Princ Harry spolu s dalšími šesti celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem deníku Daily Mail a...

Odhalené klíny i pokecané šaty. Módní trapasy se nevyhýbají ani královnám

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se...

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se členům a členkám...

V muzeu Madame Tussauds odhalili novou sochu Kate. Pracovalo na ní 12 umělců

Nová figurína princezny Kate byla umístěna v Muzeu Madam Tussauds v Londýně...

VIDEO V londýnském muzeu Madame Tussauds byla ve středu odhalena nová vosková socha princezny Kate,...

Chci být jako Attenborough, říká princ William. Představil seriál o práci rangerů

Princ William se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu BBC...

Princ William (42) se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu stanice BBC Earth s...

Co porodí paní Prasátková? Podle bookmakerů to bude holka jménem Olivie

Prasátko Peppa

Sázky na potomky slavných jsou běžné. Jakmile nějaká celebrita oznámí, že je těhotná, lidé sází na...

Nejčtenější

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu....

Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Jedna věta po přepadení únoscem o ní říká víc než všechny tituly. Princezně Anně je 76

Princezna Anna se narodila jako druhorozená, přesto si našla svou cestu, jak sloužit monarchii. Zde na oficiálním snímku k 70. narozeninám

Královské jablko nepadlo daleko od stromu, přesněji od stromů. Princezna Anna se sice čím dál více podobá své matce, královně Alžbětě II., její silná osobnost měla však od mládí blíže k otci a také...

18. srpna 2026  5:30

Z chlapů, co mi píšou na Instagram, mám strach, přiznává Jitka Boho

Jitka Boho (5. července 2026)

I Jitka Boho se zúčastnila party Novy. Dvakrát soutěžila v show Tvoje tvář má známý hlas, takže se ráda pozdravila s lidmi ze štábu. Ale nic nového pro televizi nechystá. „Říkala jsem si, že bych...

18. srpna 2026

Pomohlo by mi, kdybych na sebe byla hodnější, říká herečka Beáta Kaňoková

Beáta Kaňoková

Hvězda Zlaté labutě herečka Beáta Kaňoková (37) vnímá herectví spíše jako poslání, ale dětem doma říká, že jde do práce. „To aby pochopily, že si nejdu jen hrát, ale vydělávat,“ smála se v rozhovoru...

18. srpna 2026

Princezna Eugenie ukázala dceru a prozradila její jména. Uctila i královnu

Princezna Eugenie a královna Alžběta II. (Windsor, 18. dubna 2019)

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank se před dvěma týdny stali trojnásobnými rodiči. PO dvou synech mají dceru. Nyní neteř britského krále Karle III. prozradila jméno holčičky.

17. srpna 2026  17:14

Kašpárka mám pod kontrolou, uklidňuje Vondráček herečky při postelových scénách

Jan Vondráček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (16. dubna 2024)

Jan Vondráček za desítky let před kamerou stihl role všeho druhu – včetně těch, při nichž musel odhodit víc než jen ostych. Intimním scénám se sice raději vyhýbá, když už na ně ale dojde, napětí na...

17. srpna 2026  16:43

Lola vyrostla a mám muže snů. Začíná jiná etapa, říká Rolins o pauze od zpěvu

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Sama si „naordinovala“ roční pauzu od vystupování a zpěvu. Nyní se zpěvačka Dara Rolins (53) svým fanouškům svěřila, jestli dokáže tento závazek splnit. Mnozí tomu totiž nevěří.

17. srpna 2026  14:28

Ivanka Trumpová vyrazila s rodinou na Island, relaxovala v horkých pramenech

Ivanka Trumpová si dopřála koupání v proslulé Modré laguně. (srpen 2026)

Zatímco řada celebrit vyráží v létě za sluncem a vysokými teplotami, Ivanka Trumpová zvolila poněkud netradiční destinaci. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa vyrazila počátkem srpna s...

17. srpna 2026  12:03

Sexy modely, luxusní auta a světový DJ. Osmany Laffita chystá megashow kariéry

Móda podle Osmanyho Laffity

Už od ledna připravuje návrhář Osmany Laffita největší módní show své kariéry. Česko podle něj nic takového nezažilo. Nebudou chybět módní kreace, ale ani luxusní auta a světový DJ Paul van Dyk,...

17. srpna 2026  10:39

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

17. srpna 2026  10:37

Rodina pohromadě, jak to má být. Doleželová potvrdila návrat k šéfovi fotbalu

Jana Doleželová a David Trunda na Plese jako Brno (27. ledna 2018)

Mají spolu dceru, přesto se rozešli. V posledních měsících se ale opět objevovali bok po boku. Nyní lékárnice a miss Jana Doleželová potvrdila, že se vrátila k šéfovi českého fotbalového svazu Davidu...

17. srpna 2026  10:18

O smrti maminky jsem se dozvěděl z Facebooku. Zášť necítím, říká Artur Štaidl

Iveta Bartošová se synem Arturem v roce 2009

Artur Štaidl letos oslaví třicetiny. Syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla si přitom už v mladém věku prošel ztrátou obou rodičů. O maminku přišel v dubnu 2014, kdy si Iveta...

17. srpna 2026  8:55

Tréninky StarDance: kdo škrábe brambory v podpatcích a komu nastřelili nové vlasy?

Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)

Přípravy na taneční soutěž StarDance jsou v plném proudu. Některé dámy se učí chodit na vysokých podpatcích a rovněž pánové musí v mnoha ohledech vystoupit z komfortní zóny. Taneční střevíčky jsou...

17. srpna 2026  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.