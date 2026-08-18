Když královna Alžběta II. usedla na britský trůn, staly se její děti následníky trůnu. Princ Charles bohužel svou plachou, nejistou a introvertní povahou příliš neodpovídal představám rodičů o budoucím panovníkovi. Zejména přísného a náročného otce jeho ustrašenost iritovala.
Naproti tomu rozpustilá Anna byla podle pamětníků a královských historiků odmalička přímá, energická a rozená vůdkyně. Měla přesně ty vlastnosti, jaké by Charles ve svém postavení přímého následníka trůnu potřeboval.
Princezna Anna byla však nejen mladší, ale také dívka a podle tehdejších britských pravidel ji v následnické linii postupně odsunuli i další dva mladší bratři a jejich potomci. A protože je to nějakých potomků, je Anna v současnosti 19. v pořadí na britský trůn.
Vrcholová jezdkyně
Její dětství poznamenalo především úmrtí dědečka Jiřího VI. a nástup Alžběty na trůn, když bylo Anně pouhých 18 měsíců. Princezna tedy odmalička vyrůstala pod tíhou královských povinností své matky a disciplíny, jakou vyžadoval otec.
Následnictví britského trůnu
Údělem mladších sourozenců je podpora panovníka, případně následníka trůnu. Princezna Anna však nezahořkla, jako se to stalo jiným „náhradníkům“, a našla si své poslání ve sportovním jezdectví a reprezentaci Británie.
V roce 1971, tedy v pouhých 21 letech, získala titul mistryně Evropy v disciplíně jezdecká všestrannost a jako první členka královské rodiny také soutěžila na olympiádě. Vdala se rovněž za jezdce, armádního důstojníka a olympijského vítěze Marka Phillipse a má s ním syna Petera (*1977) a dceru Zaru (*1981).
Pro své děti si Anna nepřála královské tituly, aby mohly žít „normální“ život. Její syn Peter byl prvním prvorozeným vnukem monarchy po 500 letech, který nezískal žádný titul. Jako matka jim však předala něco cennějšího, a sice pevnou vůli a nadšení pro jezdectví, které se v britské královské rodině dědí z generace na generaci.
Její dcera Zara se rovněž stala vrcholovou jezdkyní, v roce 2006 mistryní světa v jezdectví a ve veřejném hlasování stanice BBC Sports sportovkyní roku, v 2012 získala stříbro na Letních olympijských hrách v Londýně.
Moderní nevěsta
Svatba s Markem 14. listopadu 1973 byla nesporně událostí roku, protože v době sociálních bouří a častých útoků IRA pomáhala na chvíli stmelit veřejnost s královskou rodinou. Přímý přenos tehdy sledovalo kolem 500 milionů diváků po celém světě.
Pro řadu mladých žen a dívek však byla Anna jako nevěsta trochu zklamáním. Model z dílny Maureen Bakerové se totiž příliš nepodobal ničemu, co svatební módní průmysl do té doby zažil. Hlavní návrhářka konfekční značky Susan Small na přání Anny zkombinovala módní střihy sedmdesátých let a doby Tudorovců.
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Historie královských svatebních šatů: od středověku po Dianu a Beatrice
„Když se dívám na šaty princezny Anny, vzpomínám si, že jsem si jako dospívající dívka říkala, že to není nic extra. Vypadaly dost obyčejně s vysokým límcem,“ vzpomíná Caryn Franklinová, britská módní novinářka. „Dnes se na to dívám jako znalkyně módy a říkám si, že si vybrala šaty, které skutečně vyjadřovaly její osobnost. Byla to pragmatická žena,“ doplňuje.
Anniny svatební šaty tedy propojily současnost, její praktický pohled na život i módu s britskou královskou tradicí. Model pak Anna ještě „doladila“ historizujícím účesem, jehož se nevzdala dodnes.
Manželství však provázely dlouhodobé problémy, včetně spekulací o Markově nemanželském dítěti. Rozešli se v roce 1989 a na formální rozvod došlo v dubnu 1992. Už několik měsíců poté, v prosinci 1992, se v kostele skotské presbyteriánské církve, která umožňuje sňatek rozvedeným lidem, vdala za námořního důstojníka Timothyho Laurence. Jejich manželství trvá doposud.
Únos? „Nikoliv!“
Jednou ze situací, které nejlépe ilustrují silnou povahu princezny Anny, je 20. březen 1974. Když se v osm hodin večer vracela s manželem z charitativní akce do Buckinghamského paláce, byli přepadeni. Útočník Ian Ball, tehdy šestadvacetiletý a duševně narušený mladík, naplánoval Annin únos a chtěl za ni požadovat několikamilionové výkupné.
Postřelil řidiče a muže z ochranky, nařídil princezně, aby vystoupila z vozu. Ta však důrazně odmítla a v autě setrvala do zásahu policie. Následně v nemocnici navštívila všechny tři vážně zraněné muže, kteří útok naštěstí přežili.
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Traduje se, že princezna své rozhodné odmítnutí doslova korunovala výrokem „Not bloody likely!“ Ten lze do češtiny přeložit mnoha způsoby ve smyslu „Ani za nic!“ nebo hovorověji „Ani prd!“ V angličtině se však jedná o mnohem expresivnější frázi, kterou proslavila Shawova hra Pygmalion, a v současnějším překladu Milana Lukeše zní: „To mě poser, nikoliv!“
Anna tedy v situaci, kdy jí šlo skutečně o život, projevila nejen statečnost a duchapřítomnost, ale i literárně historický rozhled a ještě jí zbylo dost energie na ryze britský černý humor, kterým byl zejména její otec proslulý.
Pravá ruka panovníka
Současné působení princezny Anny:
Veřejné povinnosti začala vykonávat již v 18 letech a po smrti královny Alžběty a nástupu Karla III. pokračuje v intenzivní službě státu. Od roku 1970 do 2017 byla prezidentkou organizace Save the Children UK, která se zaměřuje na děti v nouzi po celém světě. Sama se podílela na založení několika charitativních organizací, zejména Carers Trust, který podporuje lidi pečující o své blízké.
Podle britských médií absolvovala princezna Anna v uplynulých letech přes 500 oficiálních akcí ročně. Navzdory věku, úrazům z jízdy na koni a skutečnosti, že je aktuálně až na 19. příčce v pořadí na trůn, stále patří k nejvytíženějším členům královské rodiny. Zastupuje krále Karla III. při domácích i zahraničních akcích a je jedním z jeho „rádců“, oficiálně Counsellor of State, kteří mohou za určitých podmínek vykonávat část panovníkových ústavních povinností.
Princezna Anna – přehledně: