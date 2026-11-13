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Proč Catherine Zeta-Jonesová odešla od Douglase? Rozzuřila ji jediná věta

Tereza Hrabinová
  6:30
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Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2010

Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2010 | foto: Profimedia.cz

Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2009
Michael Douglas s dcerou Carys (2026)
Dylan Douglas, Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová (2025)
Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová v roce 2026
28 fotografií
Pět žen současně, LSD více než stokrát a marihuana v kufrech od slavného otce. Michael Douglas v pamětech odhaluje bouřlivou minulost a popisuje, jak kvůli Catherine Zeta-Jonesové ukončil ostatní známosti. Jejich manželství později prošlo krizí kvůli větě o rakovině a orálním sexu.

Nejdřív ji viděl ve filmu Zorro: Tajemná tvář a chtěl ji poznat. Pak si přečetl, že má ráda starší muže, a pětadvacetiletý věkový rozdíl najednou nevypadal jako taková překážka. Michael Douglas (82) si s Catherine Zeta-Jonesovou (57) domluvil setkání na festivalu ve francouzském Deauville v roce 1998.

„Budu otcem tvých dětí,“ vyhrkl už během prvního společného večera. Ve svých pamětech s nadsázkou vzpomíná, že tehdy ztratil rozum. Jeho odvážná předpověď se sice nakonec splnila, Catherine ale se sbližováním nespěchala.

Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2010
Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2009
Michael Douglas s dcerou Carys (2026)
Dylan Douglas, Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová (2025)
28 fotografií

Námluvy podle jejích pravidel

Douglas v knize One Helluva Ride popisuje, jak herečce po schůzkách nabízel odvoz domů. Pokaždé ale měla po ruce vysvětlení: vyzvedne ji někdo z rodiny nebo přátel. Až časem pochopil, že si chce na vztah dopřát čas.

Zamilovaný herec se přizpůsobil. Sladil s ní pracovní program, létal za ní a radoval se z krátkých setkání i vzkazů, které mu posílala. Přestože byl podle svých slov zvyklý přejít k tělesné blízkosti rychle, tentokrát čekal. Z jejich seznamování se staly nejdelší námluvy, jaké kdy zažil.

V červnu 1999 ji pozval do svého prázdninového domu na Mallorce. Slíbil jí vlastní ložnici a přizval také přítele Pata Rileyho s manželkou Chris Rodstrom. Doufal, že společnost dlouholetých manželů Catherine uklidní a pomůže jí poznat i jinou stránku muže s pověstí sukničkáře.

Během pobytu spolu podle jeho vyprávění po devíti měsících poprvé spali. Když se pak domluvili, že spolu budou tvořit pár, Catherine měla jasnou podmínku: žádné další ženy.

Zeta-Jonesová se k Douglasovým osmdesátinám svlékla, pak mu s Bonem zazpívala

Pět telefonátů na rozloučenou

Pro Douglase to nebyl jen slib do budoucna. Musel nejprve vyřešit přítomnost. V době, kdy se s Catherine poznával, se totiž scházel ještě s pěti jinými ženami.

Herec se tehdy rozváděl s Diandrou Lukerovou a všechny známosti byly podle něj nezávazné. Každá z jeho přítelkyň žila v jiném městě, žádná po něm nechtěla slib společné budoucnosti ani se nevyptávala na jeho další vztahy. Sám byl přesvědčený, že se i ony vídají s jinými muži.

Když se tedy s Catherine dohodli, že budou spolu, čekalo ho pět telefonátů. Všem oznámil, že někoho potkal a jejich schůzky končí. Žádné drama se podle něj nekonalo, všechny prý zprávu přijaly dobře.

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Douglas v pamětech vzpomíná i na románek s Kathleen Turnerovou, s níž natočil Honbu za diamantem, Honbu za klenotem Nilu a Válku Roseových. Sblížili se při natáčení prvního z těchto filmů, svůj tehdejší vztah ale přiznali až nyní.

„Proboha, co je to za rozruch kvůli něčemu, co se stalo před čtyřiceti lety!“ reagovala Turnerová pro magazín People. Dodala, že Douglase zbožňuje a těší se, až si jeho paměti přečte.

S Catherine Zeta-Jonesovou se herec oženil v listopadu 2000. Mají spolu syna Dylana a dceru Carys, ani jejich manželství se ale neobešlo bez krizí.

Catherine Zeta Jones a Michael Douglas
Michael Douglas a jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová na premiéře filmu Wall...

Výrok o orálním sexu vyvolal rozruch

V roce 2010 lékaři Douglasovi diagnostikovali rakovinu jazyka ve čtvrtém stadiu. Podstoupil náročnou léčbu a nemoc překonal. O tři roky později však vzbudil pozornost rozhovorem, v němž své onemocnění spojil s virem HPV a orálním sexem. Jeho mluvčí následně tvrdil, že herec hovořil obecně o možných příčinách rakoviny, nikoli o vlastním případu.

Dva měsíce po zveřejnění rozhovoru manželé oznámili, že budou nějaký čas žít odděleně a pracovat na svém vztahu. Douglas později přiznal, že litoval rozpaků, které svými slovy Catherine způsobil.

V pamětech herec vzpomíná, že ani během odloučení nepřestal doufat v usmíření. „Miluji Catherine tak, jako jsem nikdy nemiloval žádnou jinou ženu,“ píše. Označuje ji za svou nejlepší přítelkyni a životní partnerku, o kterou nikdy nechtěl přijít. Do roka se k sobě vrátili.

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LSD stokrát, marihuana v kufrech od otce

Vedle vztahů, které dlouho tajil před veřejností, Douglas odhaluje i studentský přivýdělek, o němž neměla tušení ani jeho rodina. Na studium si totiž pomáhal vydělávat prodejem marihuany.

K přepravě využíval kožené kufry, které dostal od svého slavného otce Kirka. Marihuanu nakupoval v Kalifornii a převážel na východní pobřeží, kde ji prodával za podstatně vyšší cenu. Otec dlouho nevěděl, k čemu jeho dar slouží.

Na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře se Douglas přidal k hippies a s drogami také sám experimentoval. V pamětech odhaduje, že během tří let užil LSD více než stokrát. Zároveň ale dodává, že nikdy ne častěji než jednou týdně.

Drogy a alkohol ho provázely i dávno po studentských letech. V roce 1992 kvůli problémům s jejich užíváním nastoupil na léčení.

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