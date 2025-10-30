Hackeři změnili jméno Macronové v daňových záznamech na mužské Jean-Michel

Podle Brometa byla manželka prezidenta Emmanuela Macrona v šoku, když zjistila, že její jméno bylo v daňových záznamech změněno. Macronová již podala oficiální stížnost a úřady identifikovaly dva muže podezřelé z účasti na útoku.
Incident přichází v době, kdy deset lidí čelí u soudu žalobě kvůli sexistickému kyberšikanování první dámy. Mezi obžalovanými je osm mužů a dvě ženy ve věku od jednačtyřiceti do šedesáti let. Jsou obviněni z opakovaného šíření urážlivých komentářů o pohlaví a sexualitě Brigitte Macronové. V případě odsouzení jim hrozí až dva roky vězení.
Macronová se už několik let stává terčem konspiračních teorií, podle nichž se údajně narodila jako muž jménem Jean-Michel Trogneux, což je ve skutečnosti jméno jejího staršího bratra. Tyto nepravdivé spekulace se objevily v roce 2021 ve videu francouzských blogerek Amandine Royové a Natachy Reyové na YouTube.
V červenci 2025 podali Brigitte a Emmanuel Macronovi ve Spojených státech žalobu za pomluvu proti americké konzervativní komentátorce Candace Owensové, která tato tvrzení opakovaně šířila. V podání pár žádá neupřesněné finanční odškodnění.
Předchozí soudní spor s Royovou a Reyovou ve Francii sice Macronovi původně vyhráli, ale rozhodnutí bylo letos zrušeno s odkazem na svobodu projevu. Prezident a jeho manželka se proti verdiktu odvolali.