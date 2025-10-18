Karatista, kickboxer, legenda. Akční hvězda Jean-Claude Van Damme slaví 65

Belgický herec Jean-Claude Van Damme, který se narodil 18. října 1960, patří bezesporu mezi největší akční hvězdy 90. let minulého století. Někdejší vrcholový karatista a kickboxer poprvé výrazně prorazil díky snímku Krvavý sport z roku 1988, který byl nabitý příklady nejrůznějších asijských bojových umění.
Svou kariéru postavil Van Damme na znalosti bojových sportů.
Film Krvavý sport s rozpočtem zhruba dva miliony dolarů vydělal pětadvacetkrát tolik a Van Dammovi se začaly role jen hrnout. Zářil ve filmech Kickboxer, Dvojitý zásah, Univerzální voják či Timecop.

Později ale jeho hvězda uvadla a snímky s Van Dammem šly rovnou do videopůjčoven. Na plátna kin se vrátil až v roce 2012 ve druhém díle série Postradatelní, ve které se sešly ty největší hvězdy akčních snímků.

Svou kariéru postavil Van Damme na znalosti bojových sportů.
Přestože byl Van Damme v dětství spíše neduživý, v roce 1979 se jako karatista stal profesionálním mistrem Evropy ve střední váze. Věnoval se i dalším bojovým uměním a kickboxu a od šestnácti let chodil pět let na balet. Jako sedmnáctiletý se stal mistrem Belgie v kulturistice.

Před kamerou debutoval v roce 1984 malou rolí ve francouzském snímku Ulička Barbarů a rok nato natočil v Hollywoodu celkem úspěšný film Karate Tiger.

Kromě akčních filmů se v poslední době uplatnil také jako dabér, namluvil například postavy ve dvou dílech animované série Kung Fu Panda nebo snímku Mimoni 2: Padouch přichází.

Praha vítala Van Damma jásotem. Dostal sošku psa, vzpomínal na roznožku i balet

Jeho úspěšnou kariéru v 90. letech ale provázely i drogy. „Všichni, kteří na mně vydělali jmění – přátelé, agenti, právníci, se ani nenamáhali mě v léčebně navštívit,“ konstatoval v minulosti v jednom z rozhovorů zklamaný herec.

Van Damme několikrát navštívil Českou republiku, například v listopadu 1995 na vrcholu slávy, kdy převzal záštitu nad večerem kickboxu. V Praze pobýval také v roce 2010, kdy předsedal porotě v soutěži Česká Miss. V roce 2023 zavítal do vyprodaného klubu SaSaZu, aby se v rámci akce Noc s legendou setkal s fanoušky. Témat ke vzpomínání byla celá řada - životní příběh, zkušenosti ze sportu i natáčení věhlasných snímků.

Legenda akčních filmů Jean-Claude Van Damme v Praze na setkání s fanoušky (7. listopadu 2023)

Jean-Claude Van Damme vypadá i ve svých pětašedesáti letech skvěle a kondici i svaly by mu mohli závidět mnozí mladíci. Podle bývalého akčního hrdiny je základem kondice správné držení těla. Sám trénuje denně a to po celý život. Tvrdí však, že průměrný člověk si vystačí s mnohem menší mírou pohybu a může vypadat dobře a být zdravý do vysokého věku. Nejdůležitější ze všeho je prý správné držení těla.

„Nejdůležitější ze všeho je postoj,“ svěřil Jean-Claude v televizním pořadu Good Morning Britain. Správné držení těla je podle herce potřeba nejen při běhu, ale také při chůzi.

„Nejpodstatnější je pochopit, jak správně stát, pak můžete dělat cokoli. Spousta lidí má plochá chodidla, když kráčí, nenaklání boky do správné polohy, takže jejich záda nejsou maximálně rovná. To všechno jsou jednoduché věci, ale musí se začít krok za krokem a postupně tvořit nové návyky. Nemůžete začít běhat, když ani neumíte správně chodit,“ radí Van Damme.

