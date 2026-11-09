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Je to horská dráha pocitů i fyzické námahy, říká Marta Jandová o StarDance

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  10:09
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Zpráva, že ve svátečním kole StarDance nikdo nevypadne, přinesla soutěžícím velkou úlevu. Marta Jandová a její taneční partner Martin Prágr promluvili o emocích po přímém přenosu, náročném tréninku i tom, jak dlouho jim trvá, než po večeru plném adrenalinu usnou.
Zpěvačka Marta Jandová a tanečník Martin Prágr předvedli sambu na skladbu ZOO z animovaného filmu Zootropolis: Město zvířat. (StarDance, Praha, 24. října 2026)
Zpěvačka Marta Jandová (StarDance, Praha, 7. listopadu 2026)
Zpěvačka Marta Jandová a tanečník Martin Prágr předvedli jive na písničku Janka Ledeckého s názvem Na ptáky jsme krátký. (StarDance, Praha, 7. listopadu 2026)
Catharina Málek a Marta Jandová v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026)
45 fotografií

Jaký je to pocit, když se dozvíte, že ve svátečním kole StarDance nikdo nevypadává?
Marta Jandová: Je to skvělý pocit úlevy, protože už se s někým nechceme loučit. Vždycky, když nás čeká představování a stojíme vzadu, si najednou uvědomíme, že nás z původních deseti zůstalo už jen šest. Říkáme si: „Ty jo, je nás strašně málo a bude ještě hůř.“ Je krásné, že se něco takového stane a že nás příští týden nebude o jednoho méně.

Martin Prágr: Já nevím, co na to říct. Myslím, že jsem stále v euforii z toho, že se to vůbec děje. Nevím, jestli jsem něco takového někdy zažil. Když je večer pro Paraple, také se to děje, ale tam už o tom dopředu víme. Když jsem viděl poslední dva páry, říkal jsem si: „Ty jo, to není možné, že jsou to zrovna tyhle dva páry.“ Ale vlastně je to hezké. Samozřejmě, v pondělí zjistíme, že nás čeká další dřina. Je to tedy trochu dvousečné, ale je to krásné. A právě proto to děláme.

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Když se do vás napumpuje adrenalin na maximum, v kolik hodin jste schopni jít teprve spát?
Marta Jandová: To je trochu problém. Proto jsem říkala svému manželovi, který je tady kromě dneška vždycky, že si potřebuji v zákulisí v klidu dát jednu nebo dvě skleničky vína, případně tam chvíli pobýt se svými kamarády, kolegy a konkurenty (smích), aby ze mě všechno vyprchalo. Teprve potom, třeba po hodině, si můžu říct: „Super, teď už můžu jít spát.“ Opravdu to chvíli trvá.

Martin Prágr: Přesně tak. Člověk potřebuje s někým vstřebat všechny dojmy a pocity. V neděli nebo v pondělí už jsme znovu na parketu a učíme se další tanec. Emoce jsou takové, že se vlastně týden co týden připravujeme na něco nového. Je proto potřeba si ještě užít ten pocit a celý zážitek.

Marta Jandová: A pardon, sundala jsem si boty, protože už to nejde. Takže jsem teď bez bot oproti Martinovi ještě menší. (smích)

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Marto, jaké bylo sžít se s tanečním drilem?
Marta Jandová: Na dril jsem zvyklá, s tím problém nemám. Spíš je náročné všechno kolem. Bolí mě tělo, trávíme hodiny a hodiny ve zkušebně a někdy mám pocit, že mi to nejde, zatímco jindy zase zažívám euforii, že mi to jde. Je to opravdu horská dráha pocitů i fyzické námahy.

Martin Prágr: Martička to podle mě všechno shrnula. Hlavně pro nás byly poslední tři týdny extrémně náročné, protože jsme měli sambu, quickstep a jive. Pořád jsem měl pocit, že jen skáčeme a jedeme něco rychlého. Celou dobu jsem říkal: klobouk dolů před Martičkou. Už jsem to opakoval několikrát. Věk se u žen neříká, ale myslím si, že v této soutěži hraje velkou roli, jestli člověk tančí ve 26, nebo v 52 letech. Takže opravdu klobouk dolů před Martičkou. Je to dřina a ona je skvělá. Je opravdu dobrá.

9. září 2026
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