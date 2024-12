Jay-Z odmítá, že znásilnil nezletilou. S Beyoncé a dětmi si o tom promluví

Jay-Z a Beyoncé na MET Gala (New York, 4. května 2015) | foto: AP

Žaloba byla původně podána právě na Combse. Až dodatečně žalobkyně doplnila do textu obžaloby, že se znásilnění měl dopustit i Jay-Z, jehož občanské jméno zní Shawn Carter. Čin se podle žaloby stal v roce 2000 na večírku po udělování cen MTV Video Music Awards. Dvojice hudebníku údajně nezletilou dívku zdrogovala a pak znásilnila. „Carter byl po boku Combse při mnoha incidentech popsaných v tomto dokumentu,“ tvrdí žaloba.

Jay-Z odmítá, že by se znásilnění dopustil. Podle něj je žaloba pokusem o vydírání ze strany advokáty Tonyho Buzbeeho, který zastupuje žalobkyni. „Spočítal si, že druh těchto nařčení a pozornost veřejnosti by mě přiměly k (finančnímu) vyrovnání,“ uvedl hudebník, který vzkázal, že nehodlá zaplatit „ani korunu“. Vyzval také žalobkyni, aby na něj podala trestní oznámení a ne civilní žalobu vzhledem k závažnosti tvrzení.

„Jedná se o velmi vážnou záležitost, kterou se budou zabývat soud,“ uvedl advokát Buzbee. Jay-Z na advokáta podle agentury Reuters podal žalobu, což Buzbee vnímá jako pokus o zastrašení. Podle Buzbeeho jeho klientka nechtěla po hudebníkovi žádné peníze, ale zahájení důvěrného mediačního řízení.

Raper Jay-Z a Beyoncé na evropské premiéře filmu Lví král (Londýn, 14. července 2019)

Další rapper označený v žalobě jako Sean Combs, který vystupuje pod jménem Diddy, je nyní ve vazbě kvůli obvinění z vyděračského spiknutí, obchodování s lidmi a jejich pašování za účelem prostituce. Pokud rappera federální soud uzná vinným, hrozí mu nejméně 15 let vězení až doživotí. Deník The New York Times uvedl, že Combsův advokát tvrzení obsažená v žalobě rovněž odmítl.

Jay-Z dále uvedl, že o obvinění budou se ženou mluvit s dětmi. Hudebník má za manželku zpěvačku Beyoncé, se kterou se seznámili ještě před údajným incidentem. V roce 2008 se vzali a mají spolu tři děti: Blue Ivy (12) a dvojčata Rumi (7) a Sira (7).

„Jediné, co mě trápí, je moje rodina. Budeme si muset s manželkou sednout s našimi dětmi, z nichž jedno je ve věku, kdy jeho kamarádi určitě uvidí tisk a budou se ptát na podstatu těchto tvrzení, a vysvětlovat krutost a chamtivost lidí,“ řekl Jay-Z.