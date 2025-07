V roce 1975 ztvárnil nejmladšího syna policisty Martina Brodyho (Roy Schneider) z fiktivního amerického města, jehož turisticky oblíbené pláže zničehonic začne terorizovat lidožravý žralok bílý. Tehdy bylo Mellovi pouhých šest let.

„Doteď si pamatuju na to, když jsem je uviděl poprvé,“ říká na adresu pohyblivých atrap žraloků, které byly použity při natáčení. Ty byly dílem produkčního designéra Joeho Alvese, a ve výsledku se nesmazatelně zapsaly do kinematografické historie. „Byla to jen hlava žraloka, a já se ptal castingové režisérky, kde je zbytek,“ vzpomíná Jay Mello.

Atrapy byly ve skutečnosti tři – jedna vyrobená na pohyb doleva, druhá na pohyb doprava a třetí upevněná na jeřáb, který ji vyzvedal z vody. „Při výrobě mi pomáhali mořští biologové. Chtěl jsem, aby výsledek vypadal přesně jako žralok bílý, jen větší,“ přibližuje Alves. Zatímco skutečný žralok měří okolo 3,5 metru, on pro potřeby natáčení stvořil více než sedmimetrový kolos.

Ale zatímco v jeho očích nešlo o nic víc než o pouhou rekvizitu, malý Jay si umělé žraloky zapamatoval mnohem barvitěji – zvlášť poté, co je zahlédl ve filmu jako takovém. „Po tom filmu jsem snad dva roky odmítal vlézt do vody,“ líčí. „A to jsem to ani neviděl celé, protože rodiče mi při promítání schovávali hlavu pod sedadlo.“

Natáčení filmu Čelisti.

Ke své roli se Jay dostal neplánovaně. Jeho matka totiž na casting původně přivedla jeho dva starší bratry. „Měl jsem tou dobou v oblibě napodobovat lidi, takže když něco Steven Spielberg chtěl po nich, dělal jsem to také. Ve výsledku je poslal pryč, a mě si nechal,“ vysvětlil v rozhovoru pro magazín People dnes sedmapadesátiletý Mello.

Zatímco první film se natáčel nedaleko jeho bydliště, pokračování už se točila jinde, a Mello tudíž zanechal své role výměnou za normální dětství. Postava Seana Brodyho však v univerzu Čelistí zůstala až do roku 1987, kdy byla zabita (jak jinak než žralokem) v rámci snímku Čelisti IV: Pomsta.