Jason Isaacs prozradil, kolik vydělal on i jeho kolegové za seriál Bílý lotos

V rozhovoru pro bulvár Vulture, který byl uveřejněn 16. června, se herec rozpovídal o tom, kolik za svou roli v tomto seriálu vlastně dostal. Krátce předtím totiž producenti zveřejnili informaci, že všichni herci z Bílého lotosu dostávají stejný honorář, a to ve výši 40 tisíc dolarů za epizodu.

„Ani jsem nevěděl, že se to veřejně ví. Ale je to pravda. Herci obvykle o svých výplatách raději nemluví, protože leckomu to přijde směšné – vydělávat si tím, že se člověk nechá nalíčit a potom se různě pitvoří – a lidi to jen naštve,“ říká na rovinu Isaacs.

Jason Isaacs v seriálu Bílý lotos (2025)

Zároveň však dodává, že uvedená částka je na poměry běžných honorářů dosti nízká. „V porovnání s tím, kolik lidé běžně dostávají za velké seriálové role, je to hodně málo. Ale my bychom popravdě za takovou roli klidně sami platili, třeba nějakým orgánem,“ vtipkuje dvaašedesátiletý herec.

Následně byl dotázán, zda mu nevadí, že si vydělá stejně jako jeho méně zkušení kolegové, mezi něž patří například Patrick Schwarzenegger (syn herce Arnolda Schwarzeneggera a americké novinářky Marie Shriverové). „Jestli mi to nevadí? Já tu práci nedělám pro peníze,“ opáčil. „Jsem s tím v pohodě. Lidé si asi pomyslí, že mám peněz hromadu, ale já jsem v tomhle nezodpovědný a co vydělám, to taky utratím,“ přiznává.

Za zmínku také stojí, že zmíněnou informaci o platech herců zveřejnili přímo castingová režisérka Meredith Tuckerová a producent David Bernad. „Se všemi zacházíme stejně. Dostávají i stejně peněz, je to tak snazší. S lidmi se pak dá jednat na rovinu, někdo třeba rovnou odmítne,“ vysvětlil Bernad v rozhovoru pro The Hollywood Reporter. „Ale nikdo s tím nic nenadělá.“