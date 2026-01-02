Tři gramy kokainu denně i stihomam. Jason Donovan promluvil o své závislosti

„V devadesátkách mě strašně zpucovali za to, že když se mě v pořadu zeptali, proč jsem bral drogy, odpověděl jsem: Protože se mi to líbilo. Přitom jsem jen řekl pravdu,“ říká televizní herec Jason Donovan, který se proslavil zejména rolí v romantickém seriálu Neighbours.
Ve svém nejdivočejším období byl schopen vyšňupat až tři gramy kokainu denně. „Některé dny či víkendy začaly už ve čtvrtek a končily třeba až další úterý. Dělo se to ale nárazově, ne jako to bývá třeba s heroinem, který člověk užívá pořád. Co se týče kokainu, tělo vždycky po nějaké době vypne,“ vysvětluje v podcastu Great Company u Jamieho Langa.
Bylo tudíž běžné, že několik dní v kuse žil zdravě a žádné drogy nebral, jen aby se k nim při příští příležitosti zase vrátil. „Sotva jste třeba dva dny v pohodě, zase se ozve ten čertík na rameni, co vás nabádá, ať si jen tak pro srandu dáte. To byl můj problém,“ svěřil se. Ve stejné době trpíval i paranoidními představami. „S kokainem se to mělo tak, že třeba po 24 hodinách jsem měl pocit, že se mi před domem srocuje MI5.“
Změna u něj nastala až v době, kdy se seznámil se svou manželkou Angelou Mallochovou, která mu porodila dceru Jemmu. „To mi bylo ještě po třicítce, tělo se stačilo zotavit. Ještě jsem na to měl dost času,“ říká. Ve výsledku prý říká svým dětem, že pokud chtějí okusit nějaké drogy, měly by tak učinit pod jeho dohledem, aby je z vlastní zkušenosti mohl poučit.
Dnes má Jason tři děti – prvorozené Jemmě je 25, synovi Zacovi 24 a nejmladší dceři 14 let. Jak nicméně sám přiznává, v současnosti má pro změnu problém s alkoholem. „Nepiju pořád, ale sklenku vína si dám rád a pak mám velký problém přestat u jedné,“ říká herec. „Když toho vypiju moc, nemám pak ze sebe dobrý pocit.“
Své divoké období, kdy prý o něj míval strach i jeho dealer, Donovan popsal v knize Between the Lines: My Story Uncut – zajímavostí je, že už anglický název jeho životopisu ukrývá slovní hříčku na téma drog. A je-li zpětně dotázán, zda by ve svém životě něco změnil, odpověď má jasnou. „Svůj vztah s drogami,“ říká. „V devadesátých letech jsem byl hrozný sobec. Vůbec jsem neměl ponětí, která bije.“