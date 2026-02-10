Tati, co děláš s tím koláčem? Jim z Prciček pustil synovi slavnou scénu z filmu

Jason Biggs (47) se proslavil rolí Jima Levensteina v kultovní komedii Prci, prci, prcičky. Herec nyní přiznal, že se nedávno rozhodl svému jedenáctiletému synovi Sidovi poprvé pustit slavný film – konkrétně proslulou scénu s jablečným koláčem, ve které ho filmový otec přistihne v kuchyni v choulostivé situaci. „Musel jsem mu to celé vysvětlit,“ řekl Biggs.
Jason Biggs ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

Jason Biggs ve filmu Prci, prci, prcičky (1999) | foto: Profimedia.cz

Herec, který snímek natočil ještě jako mladík, uvedl, že se ho syn na tuto scénu sám často ptal. Spolužáci se o ní prý bavili ve škole, ale Sid nechápal, co se ve filmu vlastně odehrává. „Pořád někdo zmiňoval Prcičky a koláč a on se pak doma ptal: Tati, co děláš s tím koláčem?“ vzpomínal Biggs.

Dodal, že syna nechtěl šokovat a rozhodl se mu scénu ukázat osobně, aby měl možnost mu vysvětlit, co přesně znamená. „Stejně bychom s ním jednou museli mluvit o sexu, že? Takže tohle byla taková moje verze,“ vysvětlil herec.

Biggs přiznal, že celá situace byla poněkud rozpačitá, ale nakonec ji syn vzal s humorem. „Nejdřív se trochu styděl dívat se na to se mnou, ale pak mi řekl, že jsem dobrý herec,“ dodal se smíchem.

Sid Biggs se narodil v roce 2014 a už v roce 2017 herec přiznal, že přemýšlí nad tím, jak synovi slavnou scénu jednou vysvětlí. „Představuju si situaci, kdy je syn už o něco starší a jeden z jeho kamarádů přijde a řekne: Hej, včera jsem viděl tvého tátu nahého v televizi! To se klidně může stát,“ řekl tehdy. Nakonec se rozhodl, že nejlepší cestou je k celé věci přistupovat s upřímností a humorem.

