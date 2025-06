Lhal jsem ženě a pro kokain jsem se vracel i do popelnice, říká Jason Biggs z Prciček

Jason Biggs zavzpomínal na období, kdy se opakovaně oddával kokainu. „Věděl jsem, kdy je potřeba zavolat dealerovi, protože jsem plánoval hodně pít, a přesně jsem věděl, kolik si vzít maximálně Ambienu, který je na předpis a používá se proti nespavosti, nebo kolik si vzít benzodiazepinů podle toho, kolik kokainu jsem zrovna u sebe měl, abych to pak nějak ustál — a ideálně při tom nezemřel,“ přiznal v rozhovoru v podcastu Well with Arielle Lorre.

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky 2 (2001)

V době, kdy se proslavil díky prvnímu filmu ze série Prci, prci, prcičky, mu bylo pouhých devatenáct let. „Měl jsem najednou hromadu peněz na účtu, kokain v kapse a nikdo mi nic nezakazoval,“ vzpomíná. „Bylo to úžasné, ale zároveň jsem si už tehdy uvědomoval, jak je to celé šílené,“ popisuje.

Herec přiznal, že během večerů, kdy kombinoval kokain a alkohol, se dostával do takových stavů, že si druhý den vůbec nepamatoval, co dělal.

Užívání drog později tajil i před manželkou Jenny Mollenovou, se kterou je ženatý od roku 2008. „Pil jsem hodně sám a hodně jsem bral drogy o samotě a manželce jsem o tom nic neříkal, vždycky jsem se někam vypařil, nebo jsem počkal, až půjde spát,“ vysvětlil.

Zůstával vzhůru až do brzkých ranních hodin, kdy po manželčině odchodu do postele pil alkohol a šňupal kokain. „Využíval jsem situace. Měl jsem pocit, že ji dokážu velmi snadno oklamat a tak jsem to dělal,“ řekl.

Dostal se až do bodu, kdy se vracel pro drogy do odpadkového koše nebo do popelnice. „Jednou brzy ráno se rozednívalo, ale já pořád šňupal, nemohl jsem si pomoct. Abych přestal, rozhodl jsem se pytlík s kokainem vyhodit. Ale věděl jsem, že v něm ještě něco zbylo. Snažil jsem se jít spát, ale už po patnácti minutách jsem se vrátil, abych ho z odpadků znovu vytáhl a dal si další lajnu, to se dělo pravidelně,“ popsal.

Při dalším pokusu zbavit se drog vyhodil Biggs kokain do kontejneru před svým domem v Hollywoodu. Pokušení dát si další dávku bylo ale příliš silné, aby mu odolal. „Šel jsem samozřejmě zase ven, vlezl jsem přímo do popelnice, vytáhl pytlík s kokainem a šel nahoru, kde jsem si dal další lajnu,“ vzpomíná.

Jason Biggs a Eugene Levy ve filmu Prci, prci, prcičky 2 (2001)

Jednou zase nasedl do auta a vyrazil se projet po Sunset Boulevard, dokud nenarazil na náhodný dům. Zde začal prohrabávat odpadky v popelnici a na dně našel vyhozený kelímek se zbytkem kávy. Pytlík s kokainem do kelímku vložil, zavřel víčko, špinavý kelímek hodil zpátky do popelnice a odjel.

Po návratu domů si to však rozmyslel, otočil auto a vrátil se zpět ke stejnému koši, aby pytlík z kelímku znovu vytáhl a mohl si dát další lajnu. „Vrátil jsem se domů a ten kokain jsem dorazil. Mohl jsem ho samozřejmě třeba úplně jednoduše otevřít a vysypat do záchodu, ale neudělal jsem to. Věděl jsem, že ho nakonec spotřebuju celý, jen jsem sám se sebou dlouho hrál tuhle hru,“ popsal.

Rodák z New Jersey od roku 2017 abstinuje, v roce 2018 oslavil své první výročí střízlivosti příspěvkem na sociální síti. „Poprvé jsem se pokusil přestat před více než pěti lety, když se tíha mé posedlosti alkoholem a drogami stala neúnosnou,“ napsal tehdy.

„Ukázalo se, že to je sakra těžké. Po několika pokusech a pádech se mi ale podařilo dát dohromady jeden rok, kdy jsem byl naprosto čistý. Jsem na to stejně hrdý jako na cokoliv jiného ve svém životě. Pokud se závislostí na čemkoliv také bojujete, vězte, že existuje pomoc. Nemusíte se stydět. Zvládneme to,“ dodal dvojnásobný otec.