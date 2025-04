Herec tvrdí, že za výrazným zhubnutím může radikální změna životního stylu a zároveň stres, který prožívá v posledních měsících.

„Z velké části jsem poměrně rychle zhubl spoustu kilogramů také kvůli tomu, že jakožto režisér natáčím svůj úplně první film nazvaný Getaway. Je to pravděpodobně má nejvíce stresující životní zkušenost, alespoň co se práce týká. Spousta adrenalinu a tlak, abychom vše stíhali točit včas podle plánu,“ prozradil Jason Biggs v rozhovoru pro web Daily Mail na akci City Harvest Gala 2025.

Manželé Jenny Mollenová a Jason Biggs (2025)

„Jak se mi podařilo zhubnout? Rozhodně nejsem zastáncem hladovění. Je o mě například dobře známo, že miluji zmrzlinu a nedokážu si ji odepřít. Dříve jsem jedl samé „prasárny“ a někdy jsem se celé dny téměř nehýbal, ušel jsem třeba jen pár kroků. Snažím se teď vybírat si zdravější potraviny, jím více kvalitních bílkovin, zeleniny a ovoce. Rád si teď dám třeba grilovaný steak nebo rybu se zeleninou, vajíčka, čerstvé ovoce. Vyřadil jsem uzeniny a moc nejím ani pečivo,“ popisuje.

„Do toho jsem přidal pravidelnou jízdu na kole, ne na rotopedu ve fitku, jak je to dnes populární, ale pěkně venku v přírodě, to mě hodně baví a vždycky si přitom skvěle vyčistím hlavu. To je teď jedna z mých velice oblíbených aktivit,“ říká.

Zhubnout 18 kilo prý neplánoval. „Věděl jsem, že potřebuji dát pár kilo dolů, ale žádný konkrétní cíl jsem si nevytyčil. „Šlo mi hlavně o to, trochu srazit můj vyšší cholesterol. Na to mi doktor poradil zdravější jídelníček, alespoň 20-30 minut pohybu denně a vyšší příjem vlákniny. Opravdu to pomohlo, ale byla to průběžná změna, trvalo to rok a půl,“ pochvaluje si Biggs.

V roce 2018 překvapil herec zprávou na sociálních sítích, ve které oznámil, jak moc je pyšný na to, že se již rok nedotkl drog ani alkoholu. Přiznal, že v minulosti mu dělalo abstinování problémy a kvůli nadměrnému pití přišel i o několik filmových rolí.

„Zbavit se závislosti na alkoholu a vystřízlivět jsem se poprvé snažil už před lety. Přestat s pitím a drogami jsem ale sám nezvládl. Po několika předchozích marných pokusech mohu konečně říci, že dnes je to rok, co jsem čistý. Jsem na sebe pyšný. Pokud máte podobný problém, nezoufejte a nechte si pomoci od ostatních,“ napsal tehdy na Instagram k fotce s medailí od Anonymních alkoholiků, svépomocné skupiny pro lidi, kteří mají problémy s alkoholismem.

Do boje se svými závislostmi se Jason Biggs pustil naplno v říjnu 2017, kdy se mu narodil druhý syn – Lazlo. Biggs a Mollenová mají spolu již desetiletého syna Sida. Na začátku vztahu s Biggsem prodělala Mollenová potrat. Herci se potkali v roce 2007 při natáčení filmu Kamarádova holka a v dubnu následujícího roku se vzali.

