Jaromír Soukup ani Agáta Hanychová ve čtvrtek k odvolacímu jednání nepřišli, zastupovali je advokáti. Aktuálnímu soudnímu sporu předcházela v září 2024 potyčka v pražském Suchdole na pozemku domu Hanychové. Při předávání jejich nezletilé dcery došlo k fyzickému konfliktu mezi Soukupem a jejím manželem Miroslavem Dopitou.
Hanychová později v podcastu Agáta a Ornella mimo jiné prohlásila, že měla strach o život, že byl útok primárně veden na ni, že Soukup přišel na její pozemek, aniž by mu to někdo dovolil, a že jí zachránil život manžel.
Soukup odmítl, že ji napadl nebo ohrožoval na životě i další její výroky. Za zásah do osobnostních práv po ní žádal veřejnou omluvu a finanční odškodnění ve výši 300 tisíc korun.
Prvoinstanční soud v květnu jeho žalobu na ochranu osobnosti zamítl s tím, že se sice vyjádření Hanychové dotýká soukromé sféry žalobce, ale její výroky nebyly expresivní ani vulgární a že žalobkyně mohla situaci vnímat tak, že je ohrožena ona sama.
„Soud vzal v úvahu, že (Soukup) incident vyprovokoval, byl jasným agresorem, který se zavrženíhodného jednání vůči žalované i jejímu manželovi, verbálních útoků, dopouštěl už před incidentem,“ připomněla ve čtvrtek předsedkyně odvolacího senátu Kateřina Sedláková.
Její senát se po projednání Soukupova odvolání, kdy zopakoval některé důkazy včetně přehrání sporného vyjádření Hanychové v podcastu, ztotožnil s názorem nižší instance, že její výroky nepředstavují neoprávněný zásah do osobnosti žalobce.
„Se závěrem soudu prvního stupně, že s přihlédnutím k celkovému kontextu daného případu je nelze mít za nepřiměřené, odvolací soud souhlasí. Hodnotící soudy měly dostatečný skutkový základ, pan žalobce napadl partnera žalované bezprostředně po předání dítěte, k útoku došlo na pozemku žalované. Pokud jde o to, že ho žalovaná interpretovala tak, že primárně cílil na její osobu, tam již soud prvního stupně připustil určité zkreslení, ale vzhledem ke všem okolnostem dospěl k závěru, s nímž my souhlasíme. O neoprávněný zásah se nejedná,“ uvedla Sedláková.
Soukupův advokát nechtěl po jednání výsledek komentovat. Právní zástupce Hanychové Štěpán Ciprýn je spokojen.
„Klientka vítá, že její právo na projev a popsání toho incidentu bylo zachováno. Už víme, jak ten incident proběhl, kdo útočil a kdo koho napadl. Moje klientka je ráda, že k tomu existuje definitivní soudní rozhodnutí. Nikdy nepřipustila, že by zasáhla do práv na ochranu osobnosti žalobce,“ řekl advokát.
Podle dostupných informací tvořili Agáta Hanychová a Jaromír Soukup pár zhruba patnáct měsíců, od června 2022 do září 2023. Mají spolu dceru. Po rozchodu se jejich vztahy výrazně zhoršily. Následovala série soudních sporů, veřejných obviňování a konfliktů ohledně péče o dítě.