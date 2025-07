Festivalové Karlovy Vary jste navštívila už podruhé coby novodobá česká Zlatovláska. Dokázala byste říct, jak dalece tento fakt změnil váš život?

Asi jako každý nový krok v mé práci. Tato zkušenost mě popohnala kupředu a naplnila mě vděčností. Celé studium jsem se těšila na střetnutí s realitou natáčení, především v posledním ročníku, jelikož na konzervatoři vám natáčet nedovolí. Hlavní role mi určitě ukázala, že se sny můžou plnit, pokud budu na sobě pracovat a budu si věřit. Je to hezký pohon do začátku.

Zmíněná pohádka slaví úspěchy v kinosálech, větší zásah ale přijde o Vánocích, kdy ji odvysílá televize. Umíte si poradit s rostoucí popularitou?

Lidé mě poznávají, oslovují, ale nejsem v pozici, že bych to nějak prožívala. Hezkých oslovení si moc vážím, ale soustředím se na práci, jako takovou. Jsem teprve na začátku své kariéry a zkušeností mám málo.

Se zájmem veřejnosti souvisí i sociální sítě. Dlouho jste jim prý odolávala.

Měla jsem období, kdy sociální sítě v mém životě nehrály roli. Teď je pro mě Instagram prostředkem určité sebeprezentace. Sleduji různé umělce a pomáhá mi být více v obraze, ať už jde o kulturní novinky nebo dění ve světě.

Působíte jako introvert, jste jím opravdu, nebo je to jen zdání?

Jsem.

Máte čtyři sourozence, z toho tři bratry. Mladší sestru jste si prý vymodlila. Jste parťačky?

Všichni jsme parťáci, ale dívčí síla se nezapře. Máme hluboký vztah. Sestra ke mně vzhlíží a já se dojímám, jak roste.

Není bez zajímavosti, že váš devadesátiletý dědeček byl scénografem první Zlatovlásky z roku 1973. Nemáte pocit, že se kruh uzavřel? Věříte v náhody?

Určitě mi to přijde magické. S myšlenkou natočit novou Zlatovlásku se pracovalo několik let a já byla zrovna ve správný čas na správném místě. Cítila jsem, že casting musím zvládnout, přála jsem si to. Za co jsem opravdu ráda. Stalo se to bez záměru, až při čtené zkoušce jsem se tvůrcům svěřila, že Zlatovláska má u mě hlubší kořeny. A co je pro mě podstatné, dědeček byl u toho byl taky. Teď oslavil 92. narozeniny.

Prý jste už od dětství vášnivá kuchařka. Co je váš nejúspěšnější výtvor?

Já za největší úspěch považuji, že vařím intuitivně a hlavně s láskou. (smích). Ráda experimentuji a vymýšlím nové kombinace. Je to moje vášeň a zároveň jazyk lásky.

Jíte všechno, nebo si svůj jídelníček pečlivě hlídáte? Kromě herectví se věnujete i modelingu, fit postava je jistě žádoucí.

Vždy jsem jedla všechno, ani jako dítě jsem nebyla nijak zvlášť vybíravá. V jídle se neomezuji, zároveň mám výhodu, že mi vždy chutnaly zdravé věci. O své tělo se starám, cvičím, miluji jógu, jsem ráda v přírodě, zajímám se o koření a bylinky a velkou roli hraje i určitě vášeň k vaření. Burgerů a tataráků se ale nikdy nevzdám!

Jak vypadá takový váš ideální den, kdy se nemusíte o nic starat, učit se roli a máte ho jen pro sebe?

Záleží, jak se cítím. Zacvičím si – jen se tak loudám. Setkám se s nejbližšími – v tichu si čtu. Projdu se v dešti – sluním se. Uvařím něco nového – jen někde ochutnám něco nového. Jdu do kina na nový film – kouknu na takový, který jsem viděla tisíckrát. Jdu na výstavu nebo do divadla – těším se na MMA turnaj a párek v rohlíku.

Prozradíte vaše nejbližší plány, ať už pracovní či soukromé?

Čeká mě ještě několik pracovních povinností tady na festivalu a hned poté natáčení nové pohádky Princezna stokrát jinak. Budu zkoušet v divadle Nová Spirála v Praze v Holešovicích, kam bych vás určitě ráda pozvala na novou divadelní show The Saturn Revue v koprodukci s Prague Burlesque. Já zde mám hlavní roli společně s Kryštofem Krhovjákem a Janem Cinou. Uvidíte skvělé zahraniční umělce s živým orchestrem.