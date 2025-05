Potkáváme se na křtu nové knihy s názvem Tady Vorel, pitevna. Když se vám dostane do ruky kniha, jaký žánr to bývá?

Mám ráda detektivky a science fiction.

Diváci si vás kromě Discopříběhu oblíbili také v už několikrát reprízovaném seriálu Policie Modrava v roli policistky Lucie Krásenské. Je ten váš život předurčen detektivkám?

Hrála jsem vlastně jenom v jedné detektivce, což je Policie Modrava. Jinak jsem hrála dvakrát kadeřnice, takže to už mám taky ve vínku. Když se dostanete do nějaké škatulky, tak vás pak už vždycky obsazují do podobných rolí.

Jaroslava Stránská (vlevo) v kultovním filmu Discopříběh z 80. let

Poznávají vás lidé často? Například když jdete na nákup?

Lidi mě poznávají docela často, ano. Naposledy zrovna asi předevčírem jsem potkala nějakého pána v metru a on mi říkal „Jé, vy děláte sporťačku na Nově, že jo?“ (smích) A já říkám „ještě ne“. Ale taky se mi stalo, že se mě jedna paní ptala, jestli neprodávám u nich v Lidlu, že mě odněkud zná. Tak jsem také odpověděla, že ještě ne.

Máte známý obličej, ale ne všichni si vás hned dokážou správně zařadit. Když se na vás koukám, musím říct, že vám to hrozně sluší, Jarko. Když porovnáme ten účes z dob Discopříběhu, ta péče o vlasy je teď výrazně jiná než tehdy.

Tehdy se to tak nosilo a kdo neměl trvalou, tak nebyl in. Já si tedy vlasy dělám sama. Musím se pochlubit, že naposledy jsem byla u kadeřnice před patnácti lety. Sama se stříhám, barvím, všechno.

Kolik ušetří česká žena za patnáct let na tom, že nechodí ke kadeřnici na vlasy? Na německé auto před domem?

No, tak víte co... Když začnete stárnout, začnete šedivět, takže vlastně v mém případě i blonďatět, protože se o to líp ty odrosty skryjí. Ale kdybych měla chodit každý měsíc ke kadeřníkovi, bylo by to dost peněz. Ušetřím, sama si to namíchám, sama si to obarvím a je to.

Poslechnete si ještě někdy songy Michala Davida, které byly nedílnou součástí Discopříběhu?

Miluju to! Myslím si, že Michal David je hitmaker a ať si každý říká, co chce, tak on to dokáže opravdu rozproudit. Já mám Davida ráda.

Vypadáte dnes výrazně jinak než v dobách Discopříběhu.

Když se poprvé začala vysílat Policie Modrava, tak se profláklo, že jsem to já, ta kadeřnice Jitka z Discopříběhu. Do té doby si mě s tím nikdo vlastně nespojoval. Já jsem se docela dost vizuálně změnila a mám i jinou barvu vlasů. Když mě někdo pozná, tak mi většinou říká, jak mají Discopříběh rádi, je to kultovní film jejich mládí. Já už jsem taková babička.

Discopříběh je jistě kult, ale status babičky bych vám asi nehádal.

Ale já už jsem opravdu babička. Mám tříletou vnučku. Jsem babička a jsem na to hrdá.

Když jste s vnučkou venku, lidé si jistě často mohou myslet, že to je vaše dcera. Lichotí vám to?

Jistě, že mi to lichotí! Když jsem byla dítě, pamatuju si, že když byla babička v mém věku, nosila šátek a šatovou sukni nebo zástěru. Dnes se babičky snaží vypadat trošku moderněji. Ale ano, když mi lidé říkají, že vypadám spíš jako maminka, než jako babička, je to milé.

Jaroslava Stránská v seriálu Policie Modrava

Když natáčíte film nebo seriál a pak se vidíte na výsledných záběrech nebo na televizní obrazovce, jaké to je? Je to pro herečky trochu bič? Vypadat stále dobře?

Já se sama sobě nelíbím. Připadám si úplně hrozná. Nevím, jestli to takhle má každý. Ale já když se vidím, tak úplně skáču. Já bych snad vyskočila z okna. (smích) Člověk tam samozřejmě často vidí i ty herecké chyby, člověk není zvyklý dívat se sám na sebe z toho profilu a i hlas je jiný, než se vy sami slyšíte. Nemám to ráda, se na sebe koukat. Mně to přijde divný.

Jak vzpomínáte na dobu, kdy se natáčely Discopříběhy? Tehdy ještě nebyly streamovací platformy, takže filmy šly po premiérách v kině do distribuce na VHS. Jaká tohle byla pro vás osobně doba?

Pro mě samozřejmě krásná doba, protože to byla doba mého mládí. Všichni jsme chodili podobně oblečení, všechny holky měly trvalou, všichni jsme nosili mrkváče. Ty styly se postupně měnily. Jednou jsme chodili u babičky na venkově „na somráky“ v odrbaných džískách. Pak zase jsme se vrátili do Prahy, tak jsem nosila patku, vystříhaný vlasy, kravatu. Ono se to pořád měnilo.

S tím současným výsledkem děláte sama sobě nejlepší vizitku.

Děkuju mockrát! To jste hodný. Máte sociální cítění! (smích)