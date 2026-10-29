Jaroslava Obermaierová má rakovinu plic. Ambulantně dojíždí na chemoterapie

„Ambulantně dojíždím na chemoterapie do nemocnice na Karláku,“ cituje Blesk herečku.
Jaroslava Obermaierová už před měsícem skončila v nemocnici v Benešově kvůli potížím s dýcháním. Lékaři jí zjistili vodu na plicích, kterou odsáli, a udělali další vyšetření. Pak ji předali do lékařské péče VFN na Karlově náměstí v Praze s vyhlášenou onkologickou klinikou.
Chemoterapie jí dali bezodkladně, bez operace či jiného invazivního zákroku. „Není mi vůbec dobře, ale mizerně. Už ráno mám pocit, že jsem snad vypila flašku rumu. Jsem strašně slabá, malátná a všechno mě vyčerpává, i to, že teď s vámi mluvím. Co ale chci v osmdesáti? Nemoci se hromadí...,“ prohlásila vášnivá kuřačka.
Obermaierová prozradila, že kvůli zdraví ale i názorovým neshodám s kolegy už nechce hrát v seriálu Ulice, kde se proslavila rolí prostořeké Vilmy Nyklové.
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3. března 2021