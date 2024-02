Rád bych hrál dál, ale rolí starých dědků zase tolik není, říká Satoranský

V televizi a ve filmech hrál téměř vždy „klaďáky“. Režiséry to asi k tomu svádělo, protože takový je i ve skutečnosti. Milý, přátelský, skromný. Když Jaroslav Satoranský mluví o své práci, často říká, že měl zaplaťpánbůh velké štěstí. Na role, kolegy a režiséry. I na svou ženu, jeho manželství patřilo k vůbec nejpevnějším v herecké branži. Přestože ztělesnil desítky postav, pro mě asi navždy bude sympatickým Kubou z Krkonošských pohádek, který dělal svému Ančeti alias Haně Maciuchové, co mu na očích viděl. A protože se tenhle večerníček stále reprízuje, je těžko uvěřitelné, že je Kuba už dvojnásobný pradědeček. | foto: Martin Pekárek

Mluvit s Jaroslavem Satoranským je balzám na duši. Jako by se za zavřené dveře jeho divadelní šatny, v níž sedíme, nemohla dostat zloba, závist ani zášť dnešního světa. „Měl jsem to štěstí, že mě potkávalo jen to dobré,“ říká doyen vinohradského divadla s pokorou, která je dána jen těm, kteří v životě něco opravdu dokázali.