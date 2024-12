Kuba od Trautenberka i Koutný z Modravy. Jaroslav Satoranský slaví 85 let

Herec Jaroslav Satoranský se objevil ve více než 150 filmech, ve třech desítkách seriálů a v nesčetném množství divadelních rolí (členem souboru pražského Divadla na Vinohradech je úctyhodných 56 let), za což obdržel loni divadelní Cenu Thálie za celoživotní mistrovství. | foto: Martin Pekárek

Objevil se i před filmovou kamerou, hlavní roli měl v detektivce Sázka na třináctku, většinou jej ale režiséři obsazovali do úloh vedlejších. Kromě divadelních rolí a dabingu Satoranského proslavila i role Kuby ve slavných Krkonošských pohádkách. Populární dětský seriál oslavil letos padesátiny a Satoranský na jeho natáčení vzpomíná s láskou, i když to podle něj bylo velice náročné.

Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský, Zdeněk Řehoř a Ilja Prachař v seriálu Krkonošské pohádky (1974)

„První díly jsme točili asi měsíc jenom v noci. Oni nás nemohli dát jinak dohromady. I když jsme byli z jednoho divadla. Pan Prachař, pan Řehoř, Hanička a já. Jediný František Peterka byl z Liberce,“ vysvětlil Satoranský s tím, že takto měsíc vozili herce večer po představení na Barrandov k nočnímu natáčení, a ti od deseti ráno zase zkoušeli v divadle.

Pražský rodák Satoranský se vyučil rytcem, ale zároveň po vzoru rodičů hrál amatérsky divadlo, což jej následně přivedlo ke studiím na DAMU. Po absolutoriu nastoupil do Divadla J. Průchy v Kladně, odkud v roce 1966 přešel na Vinohrady, kde ztvárnil několik klasických rolí. Naopak ve filmu se většinou musel spokojit s vedlejšími úlohami (Farářův konec, Utrpení mladého Boháčka, Causa králík).

Nejmladší z rodu Hamrů byl v pořadí druhý Sokolovského seriál. Natočil ho v roce 1975 podle scénáře Jaroslava Dietla. Hlavní roli dostal Jaroslav Satoranský, jeho matku hrála Libuše Havelková.

Satoranského dlouho „pronásledovala“ role Jana ze seriálu Nejmladší z rodu Hamrů. „Měl jsem tu smůlu, že role nekompromisních mladíků šly výborně k mému hereckému naturelu i celkové vizáži,“ posteskl si kdysi sám herec. „Nemohl jsem ve své mladické naivitě tušit, co ta role Honzy Hamra udělá s mou pozdější hereckou kariérou.“

V poslední době zaujal televizní diváky rolí šéfa kriminálky, majora Václava Koutného v úspěšném seriálu Policie Modrava.

S manželkou Libuší, která zemřela v roce 2020, strávil Satoranský téměř 59 let. „Moje žena se mnou začala chodit, když jí bylo 15 a půl. Mně bylo 17 a půl. Seznámili jsme se v ochotnickém divadle,“ prozradil v rozhovoru. Po jejím odchodu se musel naučit o sebe postarat. „Musím vařit. Na Googlu si najdu recept a pak podle toho vařím. Dá se to jíst, ale musím to někdy jíst tři dny.“