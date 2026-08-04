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Slavný kuchař Jaroslav Sapík prodělal sepsi. Bál jsem se nejhoršího, přiznal

Tereza Hrabinová
  12:04
Jaroslav Sapík

Jaroslav Sapík | foto: archiv TV NOVA, archiv ČT, archiv

Oba vařili pro papeže Jana Pavla II. nebo prezidenta Václava Havla - šéfkuchaři...
Jaroslav Sapík je kovaný propagátor domácí kuchyně a hlavně zvěřiny, kterou si...
Jaroslav Sapík si vyzkoušel thajský box.
Jaroslav Sapík předává svůj byznys synovi.
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Známý šéfkuchař Jaroslav Sapík, který vařil českým prezidentům i papeži Janu Pavlu II., prožil nejtěžší okamžiky svého života. Osmnáct dní ležel v kritickém stavu na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) Nemocnice Na Homolce.

Třiasedmdesátiletý kuchař prodělal těžkou sepsi, kterou vyvolala infekce. Sepse vzniká ve chvíli, kdy imunitní systém reaguje na infekci nepřiměřeně a začne poškozovat vlastní orgány. Jde o stav, který vyžaduje okamžitou intenzivní léčbu a může skončit selháním orgánů nebo smrtí.

Co je sepse?

  • Sepse je život ohrožující reakce organismu na infekci.
  • Imunitní systém při ní začne poškozovat vlastní tkáně a orgány.
  • Bez rychlé léčby může vést k selhání orgánů nebo smrti.
  • Léčba často vyžaduje intenzivní péči, antibiotika a podporu životních funkcí.
  • Mezi příznaky patří horečka nebo podchlazení, zrychlené dýchání, zmatenost, výrazná slabost a nízký krevní tlak.

Jaroslav Sapík strávil na ARO celkem 18 dní. „Bylo to hodně špatné, bál jsem se nejhoršího,“ svěřil se deníku Blesk po propuštění z nemocnice. Díky péči lékařů se ale nakonec z kritického stavu dostal a mohl se vrátit domů.

Nebyla to přitom první vážná zdravotní komplikace, kterou známý kuchař prodělal. V roce 2022 ho postihl těžký infarkt. Ve stejném roce absolvoval operaci kolene, při níž kvůli silnému krvácení málem vykrvácel. Později podstoupil také výměnu srdeční chlopně.

Sám už dříve přiznal, že desítky let práce v náročném tempu si vybraly svou daň a že musí začít více odpočívat.

Můžu najít chyby na Pohlreichovi i na Babicovi, vypráví kuchař Sapík

Restauraci nabídl k pronájmu

Jen několik měsíců před hospitalizací oznámil Jaroslav Sapík, že po více než třech desetiletích nabízí svou restauraci U Sapíků v Klokočné k pronájmu.

Podnik, který provozuje od roku 1992, chce předat někomu, kdo bude pokračovat v jeho tradici. Za rozhodnutím stojí nejen věk a zdravotní problémy, ale také únava z každodenního provozu restaurace. „Jsem zklamaný z doby, v níž žijeme. Neplatí dohody, smlouvy, vše se mění k horšímu,“ komentoval.

S gastronomií se však loučit nehodlá. Po návratu z nemocnice se znovu postavil k plotně a dál se věnuje tomu, co miluje nejvíce.

Vyhlášený podnik se prezentoval staročeskou a rakousko-uherskou kuchyní s nádechem moderního provedení. „Téměř vůbec nepoužívám mikrovlnou troubu, jen v nouzovém případě. Nenajdete u nás polotovary, vše je čerstvé. Nepoužívám chemii a dochucovadla, i když bez pár základních se člověk neobejde,“ komentoval Sapík.

Občas Sapík na čtyři dny pozval kuchaře z Gibraltaru, Francie či Rakouska, který pak vařil svá národní jídla.

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Největší oporou je vnuk Adam

Během rekonvalescence našel velkou podporu ve své rodině. Především osmnáctiletý vnuk Adam kvůli dědečkovi odložil plánovanou stáž ve Spojených státech a zapojil se do chodu rodinné restaurace.

„Já na Adama moc spoléhám. Nenechal mě ve štychu. Má v sobě lásku k řemeslu, jako měla moje máma,“ řekl Sapík.

Gastronomie provází rodinu už několik generací. Jeho matka Drahomíra byla uznávanou kuchařkou, v oboru působí také syn Pavel i dcera Lenka a právě vnuk Adam by jednou mohl převzít rodinnou tradici.

Připravte si podle Sapíka skvělý máslový řízek:

Vařil prezidentům i papeži

Jaroslav Sapík patří mezi nejvýznamnější osobnosti české gastronomie. Během své kariéry připravoval pokrmy pro prezidenty Gustáva Husáka, Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana. Vařil také pro papeže Jana Pavla II., řadu zahraničních státníků i známé osobnosti kulturního života.

„Nejvyšší patra vypadala v mých představách úplně jinak. Třeba jsem si myslel, že Husák pojídá výhradně vybrané delikatesy. Že ho cpou jen tím nejlepším. No a ve skutečnosti měl nejradši vařené hovězí žebro s červenou řepou. Takové lidové jídlo. Později se ukázalo, že nenáročná strava spojovala všechny naše prezidenty. Nejvíc si pochutnávali na obyčejných věcech,“ komentoval Sapík před sedmi lety v rozhovoru pro iDNES.

Vedle působení na Pražském hradě vařil také v Rakousku, Španělsku, Indii nebo Singapuru a dlouhodobě propaguje tradiční českou kuchyni.

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