Jaroslav Plesl chtěl koupit zámek. Bratr mu to ale rozmluvil

Autor:
Těžko by se našel v Česku veřejně přístupný hrad nebo zámek, který by Jaroslav Plesl dosud nenavštívil. Na některých průvodcoval, u jiných dokonce uvažoval, že by se do nich nastěhoval natrvalo. Nakonec ale zvítězil „zdravý“ rozum.
Jaroslav Plesl v pořadu Skryté skvosty (2026)

Jaroslav Plesl v pořadu Skryté skvosty (2026) | foto: © Česká televize / Petra Závodná

„Jsem velký fanda, někdo by možná řekl až fanatik, ale je to moje největší vášeň, tak se snažím každý rok navštívit přibližně padesát takových objektů a v horizontu tří až pěti let se pak na ně znovu vracím,“ říká.

I proto v nové sérii Skrytých skvostů, které natočil pro Českou televizi, nebyl žádný, který by neznal. Ať už šlo o Dačice, Karlovu Korunu, Valdštejn, Šternberk, Zákupy a dalších včetně kláštera v Plasech.

Zvláštní citovou vazbu má k Sychrovu. „Byl to první zámek, na kterém jsem v mládí provázel, a rok co rok se tam v zimních měsících zastavím,“ říká.

Užívá si, že každý objekt má v různém ročním období speciální atmosféru. „V létě je zámecký park plný zelených stromů a rozkvetlých kytek, pak přijedete na podzim a je vybarvený jinak. A když máte to štěstí, že v zimě všechno zapadne sněhem, zase to má úplně jinou atmosféru, nehledě na to, že tou dobou tam ještě není tolik návštěvníků,“ popisuje.

Nově se začal věnovat zříceninám, které trošku zanedbával a právě za nimi jezdí v zimním období. „Našel jsem si k nim vztah díky panu profesoru Tomáši Durdíkovi, se kterým jsem dělal pořad Skryté skvosty, a tak trochu je v duchu rehabilitoval. Naposledy jsem byl v Kostomlatech pod Milešovkou. Bylo to ve všední den, a když jsem šel těch pět kilometrů k hradu, nepotkal jsem živáčka. Dokonce ani na hradě samotném. A ono to má blahodárnou až spirituálně uklidňující atmosféru,“ přibližuje svůj zážitek.

Leckdy vynaloží úsilí, aby se dostal i do objektů, které jejich vlastníci z nejrůznějších důvodů nezpřístupňují. Buďto jsou v držení státu a slouží jako Ústavy sociální péče nebo jiná podobná zařízení, anebo o to jejich majitelé nestojí. „Občas se stane, že courám po parku, který je veřejně přístupný, a když na někoho narazím a ten člověk je vstřícný, nechá mě nahlédnout třeba aspoň na schodiště domu,“ vypráví.

„Ale setkal jsem se i se soukromníky, kteří mě hnali. Byl to jeden objekt v západních Čechách, kde mě tenhle přístup hodně překvapil. Velmi slušně jsem oslovil člověka, který tam něco venku kutil, což byl, jak jsem předtím zjistil, majitel objektu, a než jsem mohl doříct, co bych rád, už mě hnal. Přitom já ani nechtěl dovnitř, ale jenom projít přes jeho hospodářský dvůr a ten hrad si obejít. Tak to bylo nepříjemné, ale takových setkání moc není,“ vzpomíná.

Speciální kapitolou jsou parky a zahrady. „Čím jsem starší, tím víc je vyhledávám, protože tam je člověk ještě víc v kontaktu s přírodou, která je uklidňující. A v těch anglických parcích je taky spousta drobných stavbiček jako jsou různé pavilony, altány, malé chrámy a vodopády. Říká se jim salety a mají zajímavou historii, protože to byla místa určená k odpočinku a schůzkám. Když si majitelé pozvali významnou návštěvu, jako třeba Goetheho, Friedricha Schillera nebo nějakého hudebního skladatele, spoustu času s nimi trávili právě v těchto saletech. Odehrávaly se tam filozofické disputace, podávaly svačiny, ale taky to byla místa intimních dostaveníček. Takže těch příběhů si je tam možné představit hodně,“ říká Plesl.

Díky natáčení dokumentární série Skryté skvosty, která právě vstoupila na televizní obrazovky, měl možnost strávit v některých objektech víc času a dostat se na místa, která jsou běžnému návštěvníkovi nepřístupná.

„Teď naposledy jsem byl šťastný, že jsem mohl být sám hodiny v secesní knihovně na zámku v Dačicích, kterou považuji za jednu z nejhezčích u nás. Nahoře má dokonce galerii, ke které se dá vylézt po schodišti. Tak jsem si to tam prolézal a viděl všechny ty knihy a historické předměty, kterých se dotýkaly minulé generace,“ popisuje. „Nebo jsme s kameramanem byli v klášteře v Plasích, kde jsme se dostali do zavodňovacího labyrintu, který je pod ním. Je to spleť chodbiček, hotové bludiště, kde se můžete pomalu i ztratit, takže to bylo i dobrodružné,“ dodává.

Na zámku ve Slatiňanech si dokonce v zámecké kuchyni s kastelánem Jaroslavem Buštou pekli kuřata. „Podařilo se mu zprovoznit kamna a sporák z přelomu 19. a 20. století, takže jsou opět funkční a odpovídají bezpečnostním předpisům i parametrům Státní památkové péče, které jsou velmi přísné. A když najednou cítíte teplo z těch kamen, vůni pokrmů, které se v nich připravují, vnímáte tu historii zase jinak. Už nevidíte jenom nějakou muzeální kuchyni,“ vrací se ke svému zážitku. „Něco podobného můžou návštěvníci zažít i na zámcích ve Žlebech nebo ve Frýdlantu v Čechách.“

Podobně jako Karel Roden nebo Robert Kodym i on uvažoval, že by si nějakou menší historickou stavbu pořídil. „Měl jsme takové spády, ale už jsem se z toho vyléčil. Před několika lety jsem ale chtěl od kamaráda koupit tvrz v Dolanech. Naštěstí můj bratr, který je nohama na zemi, mi to rozmluvil,“ vypráví.

„A pak mě to napadlo ještě v případě Zálší v jižních Čechách. To je opravdu kapesní zámeček, přitom má všechno, co má zámek mít. Vstupní halu s vysokým schodištěm, krátkou anfiládu, což znamená, že otevřenými dveřmi vidíte z jednoho konce zámku na druhý, krásné barokní krby... Líbil se mi moc, ale nakonec zvítězilo racio,“ popisuje.

„Došlo mi, že je to opravdu velký závazek, proto taky majitele podobných objektů tak obdivuji. Pan František Kinský říká, že vlastnit něco takového je ekonomická sebevražda. Vložené peníze se vám nikdy nevrátí. Zůstane vám jenom skvělý pocit, že jste vdechli takovéhle památce nový život, což je určitě taky úžasné... Možná, kdyby mi bylo o dvacet let míň, tak do toho jdu, ale teď už ne. Naštěstí mám mezi kastelány řadu přátel, díky nimž můžu na hrady a zámky jezdit, bezstarostně se jimi toulat a jenom slízávat smetanu. Užívat si ten objekt, aniž bych musel myslet na to, za co opravím střechu a jak odvlhčím zdi,“ říká Plesl.

Loni se dostal na zámek v Náchodě a ve Slatiňanech během natáčení pohádky Princezna stokrát jinak, která nedávno vstoupila do kin. Letos by měl točit s Ivo Macharáčkem další pohádkový příběh a je zvědavý, čím ho produkce překvapí, kde se bude odehrávat.

Protipólem historickým budovám je pražské sídliště, kam dojíždí v Praze za prací. Divadlo v Dejvicích prochází rekonstrukcí, a tak soubor našel útočiště v multiplexu na Hájích. „Je tam skoro tři sta křesel, takže se tam vejde víc diváků a je tam jiná atmosféra než v Dejvicích. Ale já mám velká divadla docela rád, hraje se mi tam dobře,“ nestěžuje si.

Pernštejn je Ivan Trojan mezi hrady a zámky, říká Jaroslav Plesl

„Navíc pocházím z Hradce Králové, takže když jsem vyšel z metra a viděl ty paneláky, říkal jsem si, že se obloukem zase vracím na sídliště podobné tomu, na jakém jsem vyrůstal. Mám je docela rád, takže já v Galaxii žádný problém nepociťuji, zvlášť když se podařilo vylepšit v sále akustiku,“ říká.

Aktuálně natáčí audioknížku Tři mušketýři po dvaceti letech a textu o skoro pěti set stranách má plnou hlavu. V té má ale uloženy i průvodcovské texty k objektům, kterými v minulosti provázel návštěvníky. A v mailu mu nedávno přistál další. Pokud bude mít v létě čas, možná se s ním v této staronové „roli“ na některém zámku či hradu potkáme. Předtím ale bude točit v červnu komedii s režisérem Rudolfem Havlíkem a v divadle zkoušet s Václavem Neužilem a Dominikem Teleky, který je novou posilou Dejvické divadla, další hru.

23. dubna 2018
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

Jaroslav Plesl chtěl koupit zámek. Bratr mu to ale rozmluvil

Jaroslav Plesl v pořadu Skryté skvosty (2026)

Těžko by se našel v Česku veřejně přístupný hrad nebo zámek, který by Jaroslav Plesl dosud nenavštívil. Na některých průvodcoval, u jiných dokonce uvažoval, že by se do nich nastěhoval natrvalo....

20. března 2026

Už nepotřebuji všude být a všechno vyzkoušet, říká Alena Doláková

Alena Doláková (2024)

Ledy se hnuly a Alena Doláková, která zkoušela štěstí za velkou louží, má dost práce na domácí půdě. Začíná točit minisérii My nejsme sekta a zahrála si v satirické komedii Ovce žerou první, která...

20. března 2026

Je snadné se sám ze sebe zbláznit, po Slunečné to bylo vážné, říká Lambora

Premium
Marek Lambora

I kdyby Marka Lamboru kvůli seriálu O lidech a koních zavalila přízeň ctitelek, hlava už se mu z toho nezamotá. Jednu takovou zkušenost má za sebou z jiného seriálu, tehdy ji ustál i díky sportovním...

19. března 2026

Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl ze hry

Dvanáctá epizoda Survivoru 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo...

19. března 2026  15:50

Zdraví norské korunní princezny se zhoršilo. Chystá se na transplantaci plic

Norská korunní princezna Mette-Marit (22. ledna 2011)

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) čelí vážnému zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s plicní fibrózou, vzácným onemocněním plic, kvůli kterému se od konce ledna neobjevuje na veřejnosti....

19. března 2026  12:45

Měla bych jíst jen rohlíky, buchty a knedlíky, řekla ke své nemoci Heidi Janků

Heidi Janků v pořadu 13. komnata (březen 2026)

Zpěvačka Heidi Janků (63) má od dětství potíže se střevy. Začala to ale řešit až kolem čtyřicítky a v pořadu 13. komnata prozradila, jakou jí lékaři stanovili diagnózu a že podstupuje biologickou...

19. března 2026  11:22

Na převoz těla Míny vypsali sbírku. Vybralo se už přes půl milionu korun

Influencerka Mína, vlastním jménem Dominika Elischerová (6. září 2021)

Zápasníci Erik a Patrik Kutilovi vypsali sbírku na převoz těla influencerky Dominiky Elischerové alias Míny, která ve 23 letech tragicky zahynula v Thajsku. Rozhodli se tak, protože repatriace je...

19. března 2026  10:08

Těhotné manželce Eda Sheerana našli nádor. Nejhorší týden, vzpomíná zpěvák

Ed Sheeran a jeho manželka Cherry Seabornová v Paříži (28. září 2021)

Britský zpěvák Ed Sheeran (35) promluvil o tom, jak jeho manželka Cherry Seabornová (32) během těhotenství bojovala s rakovinou. Bylo to podle něj náročné období a prozradil, že po narození jejich...

19. března 2026  9:24

V prevenci jsme lajdáci. I na dovolené aktivně pomáhám, říká Marek Dvořák

Marek Dvořák

Kromě práce lékaře a záchranáře je Marek Dvořák známý i svojí aktivitou na sociálních sítích. K větší popularitě mu pomohla i Nikol Leitgeb, když její manžel Petr zachraňoval syna a Marek Dvořák o...

19. března 2026

Nedalo se čekat, že z nás budou lékaři či inženýři, říkají vnuci Šafránkové a Abrháma

Josef Jan Abrhám a jeho bratr Antonín Jan Abrhám na premiéře seriálu Pád domu...

I když se Josef Jan Abrhám narodil dřív než jeho bratr Antonín Jan Abrhám, nepůsobí tak. Antonín totiž začal posilovat, a díky svojí muskulatuře nejen bratra přepere, ale vypadá starší. Vnuci Josefa...

19. března 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?

Influencerka Mína podlehla následkům nehody (17. března 2026)

Zpráva o smrti influencerky Míny zasáhla českou scénu. Dominika Elischerová zemřela ve 23 letech po vážné nehodě v Thajsku. Do povědomí veřejnosti se dostala už jako dítě a postupně se stala výraznou...

18. března 2026  18:30

Syn Richard mu nebyl ani na pohřbu. Drsný samorost Vlado Müller žil, jak uměl

Premium
Slovenský herec Vlado Müller (snímek je ze 70. - 80. let)

Pokud jste v 70. a 80. letech potřebovali před kameru pořádného chlapa a nechtěli jste Vladimíra Kratinu, měli jste v podstatě jedinou možnost. Díky urostlé postavě mu kamarádi říkali Golem. Ale s...

18. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.