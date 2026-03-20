Jaroslav Plesl chtěl koupit zámek. Bratr mu to ale rozmluvil

„Jsem velký fanda, někdo by možná řekl až fanatik, ale je to moje největší vášeň, tak se snažím každý rok navštívit přibližně padesát takových objektů a v horizontu tří až pěti let se pak na ně znovu vracím,“ říká.
I proto v nové sérii Skrytých skvostů, které natočil pro Českou televizi, nebyl žádný, který by neznal. Ať už šlo o Dačice, Karlovu Korunu, Valdštejn, Šternberk, Zákupy a dalších včetně kláštera v Plasech.
Zvláštní citovou vazbu má k Sychrovu. „Byl to první zámek, na kterém jsem v mládí provázel, a rok co rok se tam v zimních měsících zastavím,“ říká.
Užívá si, že každý objekt má v různém ročním období speciální atmosféru. „V létě je zámecký park plný zelených stromů a rozkvetlých kytek, pak přijedete na podzim a je vybarvený jinak. A když máte to štěstí, že v zimě všechno zapadne sněhem, zase to má úplně jinou atmosféru, nehledě na to, že tou dobou tam ještě není tolik návštěvníků,“ popisuje.
Nově se začal věnovat zříceninám, které trošku zanedbával a právě za nimi jezdí v zimním období. „Našel jsem si k nim vztah díky panu profesoru Tomáši Durdíkovi, se kterým jsem dělal pořad Skryté skvosty, a tak trochu je v duchu rehabilitoval. Naposledy jsem byl v Kostomlatech pod Milešovkou. Bylo to ve všední den, a když jsem šel těch pět kilometrů k hradu, nepotkal jsem živáčka. Dokonce ani na hradě samotném. A ono to má blahodárnou až spirituálně uklidňující atmosféru,“ přibližuje svůj zážitek.
Leckdy vynaloží úsilí, aby se dostal i do objektů, které jejich vlastníci z nejrůznějších důvodů nezpřístupňují. Buďto jsou v držení státu a slouží jako Ústavy sociální péče nebo jiná podobná zařízení, anebo o to jejich majitelé nestojí. „Občas se stane, že courám po parku, který je veřejně přístupný, a když na někoho narazím a ten člověk je vstřícný, nechá mě nahlédnout třeba aspoň na schodiště domu,“ vypráví.
„Ale setkal jsem se i se soukromníky, kteří mě hnali. Byl to jeden objekt v západních Čechách, kde mě tenhle přístup hodně překvapil. Velmi slušně jsem oslovil člověka, který tam něco venku kutil, což byl, jak jsem předtím zjistil, majitel objektu, a než jsem mohl doříct, co bych rád, už mě hnal. Přitom já ani nechtěl dovnitř, ale jenom projít přes jeho hospodářský dvůr a ten hrad si obejít. Tak to bylo nepříjemné, ale takových setkání moc není,“ vzpomíná.
Speciální kapitolou jsou parky a zahrady. „Čím jsem starší, tím víc je vyhledávám, protože tam je člověk ještě víc v kontaktu s přírodou, která je uklidňující. A v těch anglických parcích je taky spousta drobných stavbiček jako jsou různé pavilony, altány, malé chrámy a vodopády. Říká se jim salety a mají zajímavou historii, protože to byla místa určená k odpočinku a schůzkám. Když si majitelé pozvali významnou návštěvu, jako třeba Goetheho, Friedricha Schillera nebo nějakého hudebního skladatele, spoustu času s nimi trávili právě v těchto saletech. Odehrávaly se tam filozofické disputace, podávaly svačiny, ale taky to byla místa intimních dostaveníček. Takže těch příběhů si je tam možné představit hodně,“ říká Plesl.
Díky natáčení dokumentární série Skryté skvosty, která právě vstoupila na televizní obrazovky, měl možnost strávit v některých objektech víc času a dostat se na místa, která jsou běžnému návštěvníkovi nepřístupná.
„Teď naposledy jsem byl šťastný, že jsem mohl být sám hodiny v secesní knihovně na zámku v Dačicích, kterou považuji za jednu z nejhezčích u nás. Nahoře má dokonce galerii, ke které se dá vylézt po schodišti. Tak jsem si to tam prolézal a viděl všechny ty knihy a historické předměty, kterých se dotýkaly minulé generace,“ popisuje. „Nebo jsme s kameramanem byli v klášteře v Plasích, kde jsme se dostali do zavodňovacího labyrintu, který je pod ním. Je to spleť chodbiček, hotové bludiště, kde se můžete pomalu i ztratit, takže to bylo i dobrodružné,“ dodává.
Na zámku ve Slatiňanech si dokonce v zámecké kuchyni s kastelánem Jaroslavem Buštou pekli kuřata. „Podařilo se mu zprovoznit kamna a sporák z přelomu 19. a 20. století, takže jsou opět funkční a odpovídají bezpečnostním předpisům i parametrům Státní památkové péče, které jsou velmi přísné. A když najednou cítíte teplo z těch kamen, vůni pokrmů, které se v nich připravují, vnímáte tu historii zase jinak. Už nevidíte jenom nějakou muzeální kuchyni,“ vrací se ke svému zážitku. „Něco podobného můžou návštěvníci zažít i na zámcích ve Žlebech nebo ve Frýdlantu v Čechách.“
Podobně jako Karel Roden nebo Robert Kodym i on uvažoval, že by si nějakou menší historickou stavbu pořídil. „Měl jsme takové spády, ale už jsem se z toho vyléčil. Před několika lety jsem ale chtěl od kamaráda koupit tvrz v Dolanech. Naštěstí můj bratr, který je nohama na zemi, mi to rozmluvil,“ vypráví.
„A pak mě to napadlo ještě v případě Zálší v jižních Čechách. To je opravdu kapesní zámeček, přitom má všechno, co má zámek mít. Vstupní halu s vysokým schodištěm, krátkou anfiládu, což znamená, že otevřenými dveřmi vidíte z jednoho konce zámku na druhý, krásné barokní krby... Líbil se mi moc, ale nakonec zvítězilo racio,“ popisuje.
„Došlo mi, že je to opravdu velký závazek, proto taky majitele podobných objektů tak obdivuji. Pan František Kinský říká, že vlastnit něco takového je ekonomická sebevražda. Vložené peníze se vám nikdy nevrátí. Zůstane vám jenom skvělý pocit, že jste vdechli takovéhle památce nový život, což je určitě taky úžasné... Možná, kdyby mi bylo o dvacet let míň, tak do toho jdu, ale teď už ne. Naštěstí mám mezi kastelány řadu přátel, díky nimž můžu na hrady a zámky jezdit, bezstarostně se jimi toulat a jenom slízávat smetanu. Užívat si ten objekt, aniž bych musel myslet na to, za co opravím střechu a jak odvlhčím zdi,“ říká Plesl.
Loni se dostal na zámek v Náchodě a ve Slatiňanech během natáčení pohádky Princezna stokrát jinak, která nedávno vstoupila do kin. Letos by měl točit s Ivo Macharáčkem další pohádkový příběh a je zvědavý, čím ho produkce překvapí, kde se bude odehrávat.
Protipólem historickým budovám je pražské sídliště, kam dojíždí v Praze za prací. Divadlo v Dejvicích prochází rekonstrukcí, a tak soubor našel útočiště v multiplexu na Hájích. „Je tam skoro tři sta křesel, takže se tam vejde víc diváků a je tam jiná atmosféra než v Dejvicích. Ale já mám velká divadla docela rád, hraje se mi tam dobře,“ nestěžuje si.
Pernštejn je Ivan Trojan mezi hrady a zámky, říká Jaroslav Plesl
„Navíc pocházím z Hradce Králové, takže když jsem vyšel z metra a viděl ty paneláky, říkal jsem si, že se obloukem zase vracím na sídliště podobné tomu, na jakém jsem vyrůstal. Mám je docela rád, takže já v Galaxii žádný problém nepociťuji, zvlášť když se podařilo vylepšit v sále akustiku,“ říká.
Aktuálně natáčí audioknížku Tři mušketýři po dvaceti letech a textu o skoro pěti set stranách má plnou hlavu. V té má ale uloženy i průvodcovské texty k objektům, kterými v minulosti provázel návštěvníky. A v mailu mu nedávno přistál další. Pokud bude mít v létě čas, možná se s ním v této staronové „roli“ na některém zámku či hradu potkáme. Předtím ale bude točit v červnu komedii s režisérem Rudolfem Havlíkem a v divadle zkoušet s Václavem Neužilem a Dominikem Teleky, který je novou posilou Dejvické divadla, další hru.
23. dubna 2018