„Docentu Jaroslavu Feyereislovi vděčíme s manželem za to nejcennější, co máme. Za to, že včasným zásahem zabránil těžké nedonošenosti našeho prvorozeného syna Vráti a s tím spojeným komplikacím. Za podporu a hlavně naději ve chvílích, kdy jsme přicházeli o dceru. Za péči během mého třetího těhotenství a příchodu syna Viktora na svět,“ napsala na Instagram moderátorka Alexandra Mynářová ke společné fotografii s Feyreislem (na snímku zcela vpravo) i jeho nástupcem Ladislavem Kroftou.
Černobílou fotografii renomovaného lékaře sdílela na svém Instagramu také moderátorka Daniela Révai, upřímnou soustrast vzkázala rodině Feyereisla veřejně na sociálních sítích i trojnásobná maminka Lela Vémola.
V podolské porodnici u Feyereisla rodila například také soudkyně Nina Smitová (za svobodna Veškrnová), dcera herečky a někdejší první dámy Dagmar Havlové nebo bývalá miss, podnikatelka a čtyřnásobná maminka Michaela Bakala (za svobodna Maláčová). V péči stejného lékaře byla i Ivana Gottová, které pomohl přivést na svět obě její dcery, zpěvačka Bára Basiková a řada jiných známých tváří.
Svou osobní vzpomínku na známého odborníka přidala i bývalá manželka šlechtice Jiřího Jana Lobkowicze, operní zpěvačka Zdeňka Belas Lobkowiczová. „Měla jsem velmi rizikové těhotenství. Těžkou těhotenskou cukrovku a vysoký tlak. V sedmém měsíci jsem přišla na kontrolu za MUDr. Feyreislem do Podolí a řekla mu, že je něco špatně. Vzal telefon a začal obvolávat své odborníky. Druhý den jsem šla na sál. Den poté mi sdělil, že jsem měla těžkou preeklampsii a kdybych tehdy nebyla už na sále, pravděpodobně bych zemřela já a zcela jistě můj chlapec. Jacob žije díky tomu, že jeden úžasný doktor vyslechl jeho maminku a neřekl, že je moc brzy a musíme počkat kvůli dítěti. Bál se o moje zdraví a tím nakonec zachránil nás oba,“ popsala na Facebooku.
„Když jsme přišli tyto Vánoce za ním do Podolí, už byl doma. Vážně nemocný. Dnes pan doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. zemřel. Více než pětadvacet let vedl místo, kde přišly na svět tisíce dětí a kde se odehrály jedny z nejdůležitějších okamžiků lidského života,“ dodala s poděkováním.
Na síti X vyjádřil soustrast rodině i kolegům také Adam Vojtěch. „Svou odborností zásadně přispěl k rozvoji porodnictví a významně se podílel na vzdělávání dalších generací lékařů,“ uvedl ministr zdravotnictví.
„Česká medicína dnes ztratila jedno z velkých jmen, kterého jsem si v lékařské, akademické i lidské rovině velmi vážil. Když se v posledním čtvrtstoletí řeklo Podolí, tak mi okamžitě vytanul na mysli on,“ napsal také Vojtěchův předchůdce na postu ministra Vlastimil Válek (TOP 09).
Pod vedením Feyereisla vznikl například tým takzvané fetomaternální medicíny, který je zaměřený na operace nenarozených dětí v tělech matek, a moderní novorozenecká jednotka intenzivní péče.
Jaroslav Feyereisl po absolvování Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy působil na II. gynekologicko-porodnické klinice v Praze. V roce 1990 byl jmenován docentem gynekologie a porodnictví, o deset let později nastoupil do čela ÚPMD.
Dlouhodobě vedl Katedru gynekologie a porodnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a zastával funkci předsedy České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V roce 2016 obdržel státní vyznamenání, medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy.