Dušek se málem udusil. Odevzdal jsem se do rukou osudu, vzpomíná

„Pomyslel jsem si: Kolik mám času? Dvě minuty? Co stihnu? Když budu někam volat, tak nemůžu mluvit. Odevzdal jsem se tedy do rukou osudu a doufal, že tělo začne dýchat v bezvědomí. Říkal jsem si, že si lehnu, abych se nepraštil o něco, kdybych omdlel,“ prozradil Jaroslav Dušek pro Blesk.

Když si lehal a ohnul se dozadu, vtáhl do sebe trochu vzduchu. Tak to chvíli zkoušel. Nakonec mu ale došlo, že to nerozdýchá a vzbudil manželku, která zavolala záchranku.

Jaroslav Dušek s manželkou Ivetou

„Při převozu se mi opět stáhl krk. Kdybych umřel v sanitce, tak by to pro mě bylo bizarní, protože jsem těchto služeb nevyužil už 33 let. Naštěstí jsem dojel do nemocnice, kde mi dělali různá vyšetření a nic nenacházeli. Říkali, že astma to není, tohle to není a přicházeli na různé věci, co to nejsou,“ řekl s tím, že nakonec mu jako diagnózu určili laryngitické spazma.

„Měl jsem zkrátka hrozně oteklý, stáhnutý krk. Proč se to stalo? Nevím. Ve zprávě konstatují, že je všechno v pořádku. Napustili do mě silná komplexní antibiotika a bylo mi pak nesmírně dobře, takže jsem se rozdýchal,“ zavzpomínal.

„Nejsem odpůrce léků. Jenom nejsem jejich automatický uživatel. Dříve jsem byl silný alergik. Bral jsem medikamenty, abych oslabil účinky alergie, která byla hodně silná. A pak jsem je přestal brát a alergie postupně zcela ustoupila. Od roku 1991 žiju bez léků. Teď mě napustili extrémně, nicméně tělo bylo spokojeno. Byl jsem v krásném klidu, ale říkal jsem si, jestli jsem si to nepřivolal, protože jsem někde říkal, kolik peněz jsem dal do zdravotního pojištění a přitom jsem v životě nic nevyužil,“ uvedl.

Duškovi později známý, který se věnuje alternativní medicíně, řekl, že klid ho zřejmě zachránil. Kdyby herec začal panikařit, tělo by začalo reagovat jinak a asi by se udusil.