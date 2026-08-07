Jaromír Soukup skončil v nemocnici. Přepadli ho maskovaní útočníci

Napadenému Soukupovi poskytli první pomoc v pražské nemocnici a některá jeho zranění vyžadovala operaci. Zatím stále zůstává ležet v Thomayerově nemocnici a celou záležitost nechce komentovat. „Nebudu se k ničemu vyjadřovat, již brzy vydám své vlastní prohlášení, vím, co za tím vším je,“ řekl Jaromír Soukup pro Blesk.
Případ řeší už policie. „Můžeme potvrdit, že jsme ve středu 4. 8. večer vyjížděli na pozemek sedmapadesátiletého muže, který byl napaden dvojicí maskovaných osob, po kterých nyní policie pátrá. Dotyčný byl poté s vážnými zraněními převezen do nemocnice,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová o incidentu, který se odehrál v místě Soukupova bydliště. „Případ si poté převzali kriminalisté z oddělení Praha venkov-JIH, kteří útočníky viní z omezování osobní svobody a také z ublížení na zdraví.“
Jaromír Soukup založil roku 1991 agenturu Médea, která vlastní několik společností zabývajících se výzkumem trhu, poradenstvím a PR. V roce 2000 založil vydavatelství Empresa Media, pod které spadají například časopisy Sedmička, Exkluziv, Týden a Instinkt.
V roce 2012 koupil TV Barrandov, kterou ovládal do roku 2024. Soukup v televizi moderoval řadu pořadů, například Na rovinu se Soukupem, Duel Jaromíra Soukupa či Vaření se Soukupem.
Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamířila v dubnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024.
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18. června 2025