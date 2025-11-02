„Nemám kdy. Já furt hraju,“ vymlouval se nejdřív herec. „Já si ji pak vezmu. Jak furt hraju ty teplejší lidi, tak by to bylo lepší,“ míní Nosek. Bendlovou, která dřív také koketovala s herectvím, poznal v baru.
„Bylo to krásné ráno v baru, který zavírá v 11 dopoledne a já tam přiskákala jako žabka,“ vzpomíná Bendlová. „Zeptala jsem se, jestli nechce někdo zelenou a Míra se přihlásil, ale řekl, že pro to musím doskákat jako žabka,“ vysvětlila. „Právě proto, že udržela ty panáky a při tom skákala, tak vznikl ten zájem,“ dodal Nosek, který má z předchozího vztahu se Zuzanou Hasalíkovou teprve dvouletého syna. Jejich vztah se rozpadl v době, kdy byla Hasalíková těhotná.
S Bendlovou zatím děti neplánují, ale mají hromadu rostlin a zvířat. „Když máš doma spoustu zvířat, tak musíš dělat taky spoustu úklidu. Já mám obsesi na úklid, takže máme doma spoustu vysavačů. Musíš mít vysavač na vysávání, pak vysavač, kterým vysaješ ten nasátý vysavač,“ vysvětlil herec.
Od Účastníků zájezdu si o mně myslí, že jsem teplej, směje se Jaromír Nosek
„Máme i ten plochý, co vysává sám. A říkám si: Jak já mám vědět, že ten vysavač to opravdu vyluxuje? Ale jde to zjistit! Když máš spoustu práce a zapomeneš vyvenčit psa, tak to zjistíš. Když ten vysavač přejede to ho*no, tak poznáš, kde všude byl. Já jsem poznal, že náš vysává opravdu všude a některá místa i třikrát,“ říká herec, který doma zastane spoustu věcí. „Jsem takový hodinový manžel,“ říká s tím, že ho baví věci opravovat a pomáhá s tím i svým přátelům.