Udělat si dítě není žádné hrdinství. Ještě pořád je čas, říká Jaromír Jágr

„Hokejovými tréninky se takříkajíc udržuji při životě. Zapotřebí to v padesáti samozřejmě nemám. A neměl jsem ani ve čtyřiceti. Doufám, že tu nebudeme sedět, až mi bude šedesát, a nebudeme řešit to samé,“ směje se Jaromír Jágr během rozhovoru s Ivou Kubelkovou pro pořad Showtime na CNN Prima News.

Oslavenec tvrdí, že hlavně díky svému okolí se cítí stále na třicet. „Mám výhodu v tom, že mám kolem sebe spoustu mladých lidí. A to nejen o dvacet let mladší partnerku. Všem mým spoluhráčům až na Plekyho je do pětadvaceti. To mě i mentálně udržuje jinde. Co budu dělat, až odložím hokejku, o tom ještě nepřemýšlím. Až to přijde, tak to přijde,“ říká s tím, že žádnou velkou oslavu padesátin neplánuje.

„Oslavy mých narozenin, to určitě není nic pro mě. Já bych si to neužil. Víc by si to asi užili ti, kdo by přišli. Měl jsem i výmluvu. Říkal jsem si, nejsem očkovaný, tak nemůžu nikam jít. A oni mi to zrušili,“ směje se Jágr.

Největší radost mu prý dělá momentálně všechno a nic. „Záleží na dni. Někdy mi udělá radost, když jsem sám, někdy naopak, když mám kolem sebe spoustu lidí. Někdy mi dělá radost dobré jídlo, jindy nemusím jíst a mám radost taky. Takže to nejde takhle říct. Například cestování mi radost nedělá, protože jsem hrozně línej, nemám to v sobě. Přítelkyně Dominika Branišová ale zase naopak cestovat chce. Tam se pak člověk musí přizpůsobit,“ popisuje hokejista.

Na to, proč zatím nemá děti, se ho prý otevřeně moc lidí neptá. „Možná o tom mluví a řeší to, když u toho nejsem. Ale že by mi to někdo řekl do očí, to ne. U chlapa je výhoda, že dítě může mít i v pozdějším věku. Já mám děti strašně moc rád. Myslím si, že je pořád ještě čas. Ne moc, ale pořád je tam čas,“ míní Jaromír Jágr.

„Samozřejmě chceš tomu dítěti něco dát, věnovat se mu. V šedesáti by už asi bylo pozdě. Myslím, že rodič by s dítětem měl být aspoň do osmnácti let a dát mu ten základ do života. Udělat si dítě není žádné hrdinství. Ale vychovat ho správně, to je frajeřina,“ říká.

Během rozhovoru promluvil hokejista i o víře v boha. „Spousta lidí si asi říká, proč by měli věřit v nějakého dědu, který sedí nahoře na nebi. Pro mě osobně je víra energie. Nějaká vyšší síla. Věřím tomu, že víra, meditace a návštěva kostela, kde je silná energie, vyčistí tvé myšlenky. Stejně jako lidé myjí svá těla, tak víra čistí duši,“ vysvětluje a dodává, že v profesionálním sportu je každé procento výkonu navíc na nejvyšší vrcholové úrovni znát.

„Když navštívím kostel, cítím, že díky tomu získávám daleko větší sílu. A cítím ten rozdíl, když jdu a nejdu do kostela a večer pak odehraju zápas.“