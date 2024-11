Jaromír Jágr ukázal outfit z devadesátek. Pochválil ho i Leoš Mareš

Jaromír Jágr na snímku z 90. let | foto: Instagram / Jaromír Jágr

„Devadesátky byla prostě jiná doba. Co říkáte na můj outfit?“ napsal Jaromír Jágr k archivnímu snímku, ke kterému přidal jako hudební podkres hit Girl You Know It’s True od formace Milli Vanilli.

Hokejista se v komentářích dočkal vesměs pozitivních reakcí. Někteří chválí zlaté řetízky na krku, jiní kvalitní účes, dokonce se zaholenými kotletami. „Vynikající,“ napsal také moderátor Leoš Mareš.

Jaromír Jágr rád na sítích ukazuje fotky a videa ze svého archivu a nemá problém udělat si ze sebe legraci. Už několikrát zveřejnil fotky s typickým účesem, kterému se přezdívalo „na Jágra“. Jde o v současnosti znovu populární mullet.

Dokonce si Jágr dělá vtípky i z přítelkyně Dominiky Branišové, která osmdesátky nezažila, jelikož nebyla ještě na světě a z devadesátek si coby ročník 1994 moc nepamatuje. Loni pobavili sledující na Instagramu společnou scénkou s faxem, ve které se vrátili do minulosti.

„Branišová, prosím,“ zvedne Dominika domácí telefon. „Fax? Jakej fax? Já vůbec nevím, co chcete,“ říká do sluchátka a následně volá svého přítele. „Jardó?“ Ten schází neochotně po schodech dolů s povzdechem: „Co zas chce, ty vole…“

„Oni chtějí poslat nějakej fax nebo co,“ říká bezradně Branišová. „Ty neumíš poslat fax, jo? Ukaž,“ chopí se telefonu Jágr a zkušeně namačká vše potřebné, na což jeho přítelkyně reaguje protočením očí.

