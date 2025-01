„Mama JAGR. V 78 si chtěla jít zabruslit, nikdo jsme jí nevěřili, že to zvládne,“ napsal Jágr k fotce Anny Jágrové na bruslích, kterou zveřejnil na svém Instagramu.

„Naposledy bruslila před 20 lety. Ale dala to. Je dobrá,“ uznal.

Anna Jágrová na ledě dlouho nebyla, ale na stadiónu je jako doma. Synovi byla oporou od začátku kariéry a přezdívku Mama Jagr jí dali hokejoví komentátoři v Pittsburghu, kde Jaromír Jágr strávil celá devadesátá léta.

„Byla jsem tam něco jako klubový inventář. Jaromír tam hrál deset let a já nevynechala ani zápas. Tihle komentátoři třeba věděli, co doma vařím, protože Jaromír je držka. On jim řekl: ‚Vy tady vařit neumíte, to byste museli zažít mámu.‘ A tak hned chtěli přijít na vepřo knedlo zelo,“ popsala v minulosti Jágrová.