Když si nejsme rovni, odcházím, říká Jaro Slávik o spolupráci s umělci

Jste nejstarším členem poroty televizní show Česko Slovensko má talent. Hodnotíte soutěžící už dvanáct let, jak se za tu dobu změnili?

Progres člověk nezastaví. Je evidentní, že jsou lépe připraveni i technicky vybaveni. Umějí pracovat s pódiem. V prvních ročnících k nám chodili i všelijací blázni, kteří se s někým vsadili, že to zkusí. A teď se hlásí lidi, kteří něco umí, věnují se tomu a berou to vážně. Ale zároveň je díky internetu, který funguje na globální úrovni, nemožné být překvapený. Když se objeví něco famózního v japonském Kjótu, ještě ten den o tom víte v Českých Budějovicích stejně jako v Košicích. Tento rok získalo zlatý bzučák jedno z vystoupení, které je charakteristické pro koncerty Beyoncé nebo Madonny.

Oproti dřívějším letům jsou i psychicky vyspělejší. Umí komunikovat s porotou, poděkovat, omluvit se… Ne, že by to vždycky působilo upřímně, ale vytratila se arogance.

Ano, to souvisí s tím, jaký je zábavní průmysl uvnitř, i tam vidíte pokoru. Mladí dvacetiletí lidé, kteří se v něm dnes pohybují, jsou uctivější než generace čtyřicátníků, kteří byli návštěvníky prvních reality show koncem devadesátých let. Dnes se nosí slušnost. Ano, děkuji, promiňte, nechtěl jsem…. Je to sexy.

Pokud pracujete s takovým „materiálem“, pak musíte být jako producent šťastný, žádné problémy asi nenastávají.

Pořád jsou to jenom lidi, takže musíte být připraveni na to, že se chovají lidsky. Mají svoje up and down, nahoru a dolů. Snažím se s tím vyrovnat, dělat svoji práci nejlíp, jak to jde a pracuji na sobě.

Na sobě? Myslela jsem, že „pracujete“ na nich. Že je upozorňujete na to, co si ještě můžou dovolit a co už ne. Kde jsou ty hranice, aby nepřišli o kšeft či jinak nenarazili.

Ale jediné, co člověk může změnit, je sám sebe. A když změním sebe, pak můžu mít vliv na lidi v okolí.

Co vás vytočí nejčastěji?

Všechno. Jsem vznětlivý a umí mě rozčílit kdejaká blbost. Když mi někdo lže, když neumím vysvětlit, co mám na mysli. Čím jsem starší, tím víc zjišťují, jak je lidský jazyk nedokonalý. Jak málo nám pomáhá v artikulaci toho, co máme skutečně na mysli, co opravdu chceme a čeho toužíme dosáhnout. Takže tohle mě rozčiluje. Když mi někdo nerozumí.

Už jste se s někým rozloučil, protože navzdory velkému talentu s ním nešlo spolupracovat?

Ano, zrovna dnes. Jednomu velkému mezinárodně úspěšnému americkému umělci, kterého nechci jmenovat, jsem řekl, že už s ním pracovat nechci. Jsou hranice, za které bez ohledu na peníze nejsem schopný jít.

Poroto soutěže Česko Slovensko má talent 2018. Zleva: Jakub Prachař, Diana Mórová, Marta Jandová a Jaro Slávik.

Jak dlouho jste se znali?

Pracoval jsem s ním půl roku a měli jsme spolu něco dělat ještě dalších šest měsíců. Ale já už jednoduše nechci. Protože to není ok. Jako je právo umělce vybrat si management a produkci, tak má i druhá strana možnost určit si s kým chce a nechce pracovat.

Co bylo tou poslední kapkou?

Lidi stejně jako ostatní živočichové mají schopnost cítit, a když cítíte, že si nejste rovni, pak taková spolupráce nemá smysl. Pokud se někdo chová, že je víc než ten druhý, není to možné.

Takže se choval povýšeně?

Ne tak úplně, spíš to bylo o ignoraci faktů a nerovnosti v přístupu.

Říkáte, že vám ani rodný jazyk nestačí k vyjádření toho, co cítíte, ale vy stejně používáte řadu jiných. Mluvíte anglicky, německy, rusky…. Jak jste se je naučil?

Cíleně. A teď se poslední dva roky učím italsky.

Klobouk dolů, že vám to v tomhle věku stojí za to.

A ještě se chci doučit francouzštinu, kterou jsem odflákl a potom se pustím do velštiny nebo albánštiny. Chtěl bych umět jeden z těch malých evropských jazyků. Jenom pro svoje potěšení, abych mluvil jazykem, který se běžně nepoužívá.

Máte nějakou metodu, jak se rychle naučit cizí jazyk?

Žádná neexistuje. Chce to mluvit, mluvit, poslouchat, mluvit, mluvit, poslouchat... A samozřejmě používat učebnice.

Vy se ale věnujete dost intenzivně i sportu. Hrajete basketbal...

Už jsem dohrál. V lednu jsem si zlomil kost v chodidle a vzhledem k tomu, že jsem v létě oslavil kulatiny... Nejsem Jágr, abych po padesátce dál hrál, takže asi s basketbalem skončím.

Máte dva dospělé syny, pohybují se taky v showbyznysu?

Starší studuje v Holandsku film a mladší chce jít do zahraničí na grafický design. Spíš se věnují umění, než šoubyznysu.

Jsou také hudebně talentovaní?

Jeden hrál devět let na klavír. Na svém závěrečném absolventském koncertě předvedl Rachmaninova, druhý se osm let věnoval hip hopu a folklórnímu tanci. K tomu hrál na kytaru a umí zpívat. Talent mají oba, ale rozhodli se pro jinou cestu.

Jaro Slávik v pořadu Česko Slovensko má talent

Krom jiného se teď coby producent věnujete Adushi, tedy Adéle Řezáčové. Jak vám to spolu jde, kam se vaše spolupráce posunula?

Když se Adusha loni objevila v soutěži Česko Slovensko má talent, měl jsem pocit, že přišla ve správnou chvíli na správné místo. Protože takový pop tady kromě Pam Rabbit nikdo nedělá. A tahle Adéla s ním přišla a má to krásné lyrické texty, protože česká poezie je nádherná, miluji ji. Tento rok se zúčastnila Talentu básnířka Svojost a a taky to bylo výborné, srdceryvné.

A s tou Adushou, které jste dal před rokem zlatý bzučák, to vypadá jak? Říkal jsem jí, ať mi pošle nějaké svoje věci. A záhy jsem si uvědomil, že mám chuť se po dvaceti letech vrátit do studia. Protože Adusha je mladá, perspektivní a velmi inspirativní. A neskutečně mě to bavilo, když jsme točili singl Origami. Jako producent jsem byl vždycky velmi pomalý. Obdivoval jsem kolegy, kteří toho dokázali vyprodukovat v krátkém čase daleko víc. Origami jsme dělali od prosince do července, takže jedna písnička mi trvá půl roku.

Tipujete, že má před sebou velkou kariéru?

To je jedno. Tady nejde o to, co by mohla být v očích ostatních, ale o to, co je sama vůči sobě. Umělec tvoří především pro sebe, protože má potřebu reflektovat svět okolo sebe. A to umí nádherně, protože je odvážná. Nebojí se přiznávat svoje slabosti a říct, že život často bolí. Když nejsou naplněná naše očekávání, jsme zklamaní, smutní, když někoho milujeme... Často nejsme ve své kůži, cítíme se nejistě… A tento mladý čtyřiadvacetiletý člověk se o tom nebojí mluvit.

Adéla Řezáčová alias Adusha v pořadu Česko Slovensko má talent (2023)

Tomu rozumím, ale i umělec, jehož dílo vzniká z přetlaku, se chce posléze dostat na profesionální dráhu a svým hobby se živit. Má Adusha takový potenciál, aby toho dosáhla?

O tom je polovina mé knihy Talent, kterou jsem vydal koncem minulého roku ve slovenštině. A taky ta předchozí - Nejde o talent, která vyšla před třinácti lety v češtině. V Talentu přesně popisuji, co je skutečnou motivací umělce. On možná někde tuší, že by se tím chtěl živit, ale nemá road mapu, která by mu řekla, jak se ke svému cíli dostane. Umělec chce na začátku dělat jenom umění a když má hotovo, vymění ho za pozornost lidí a za tu se platí. Takže takhle to je.

Vaše manželka je tak trochu paní Colombová, málokdy jste spolu k vidění. Čemu se věnuje?

Pracuje pro jednu z organizací Spojených národů. Zabývá se záležitostmi v neziskové agentuře. Pomáhají lidem, kteří to potřebují.

Takže je taky asi často v zahraničí…

Ne, zatím je tady, ale dostala takovou nabídku, tak ji zvažuje.

A to by jela ven sama, bez vás?

Ano.

Vám by to nevadilo?

Existují přece letadla, tak se můžeme navštěvovat.