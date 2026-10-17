„Za mou smrt i matky Aleny Šimkové zaplatí zadavatelé a vykonavatelé vlastní okamžitou smrtí zastřelením,“ stojí v jednom ze zveřejněných ručně psaných vzkazů, který směruje Šimek na prezidenta republiky.
„Posvítit na démony jejich vlastními zrcadly ze skutečných telefonů jejich,“ píše Šimek v jiném vzkazu.
V dalších postech říká, že stávka bude, žádá ochranku a píše různé konspirační teorie, kterým ovšem ani nejoddanější fanoušci nerozumí. Shodují se v komentářích, že muzikant potřebuje odbornou pomoc, ať už trpí bludy, psychózou nebo je intoxikován a vyzývají jeho rodinu, aby mu pomohla.
Ozvala se ale i rodina. „Švagře, už to přeháníš! Přestaň dávat sem na Facebook ty nesmysly a neber si do huby jména své rodiny. Okamžitě ty bláboly smaž! Zajdi si na psychiatrii, máš velký problém,“ stojí v jednom komentáři.
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Češi mají vůči mně předsudky, říká bývalý spolupracovník Bartošové Šimek
V jednom z postů se usmívá s kamarádkou u kávy a píše o zradě, kdy ho někdo chtěl připravit o miliony. Fanynky se radují, že se Šimek na fotkách usmívá a vyjadřují naději, že zase bude lépe. „Byla to léčka zde na mé nepřátelé,“ píše Šimek jedné z nich.
Jarek Šimek vždy působil jako kontroverzní osoba českého showbyznysu, která udělá vše pro to, aby prorazila.
Začalo to skandálem ve Slavíkovi, kdy jeho manažer zařídil, aby se dostal na páté místo. Později se dostal do bulváru díky tvrzení o svém údajném znásilnění. Nakonec to zkusil s Ivetou Bartošovou, kterou se hitem Heja Heja pokusil dostat zpět mezi pěveckou špičku.
Po neúspěchu v Česku svůj um směřoval hlavně na východní státy. I když před lety tvrdil, že úspěchy slaví v Rusku, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Uzbekistánu, zůstával stále v Praze v malé garsonce.
Loni tvrdil, že s ním Iveta Bartošová mluví ze záhrobí. „Byl jsem médiem Ivety. Mám doma i ducha, není to žádná legrace. Dějí se mi teď hodně zvláštní věci,“ uvedl pro Extra Šimek.