V Cibulkových seznamech byl veden jako Mirek a nejen k tomuto svému „prohřešku“ se v dokumentu vrací. „Říkají, ať se omluvím, ale komu se mám omluvit? Není tady nikdo, kdo může říct, že jsem mu ublížil,“ říká Nohavica, který nikdy neopustil Severní Moravu. Tam v kuchyni panelákového bytu, ve kterém žil s manželkou Martinou a jejich dvěma dětmi Lenkou a Jakubem, vznikaly jeho první hity.
Martina, bývalá učitelka, je zachycena ve filmu prostřednictvím archivního videa, děti v něm vidět téměř nejsou. „Jako ženu mě samozřejmě téma manželství zajímalo, chtěla jsem vědět, jak se spolu seznámili a Jarek se k tomu i vyjadřuje. Ale nechtěl do toho zaplétat děti, to bylo jeho jediné přání,“ vysvětluje režisérka Petra Všelichová, proč současnou podobu dětí ale ani manželky neuvidíme.
„Vnitřně jsem pochopila, že jejich vztah je silný. Když Jarek mluví o svých začátcích, o všem co zažil a jaké uměl být slušně řečeno zvíře, tím myslím jeho alkoholové období, tak ta láska musela být veliká a pořád je. Dodnes se spolu vodí za ruce,“ dodává.
I tak toho písničkář na sebe prozradil dost. Otec byl rozhlasovým novinářem, který po převratu v šedesátém osmém byl z práce propuštěn a Jarek, jenž uvažoval o studiu pedagogické fakulty, musel změnit plány. Šel pracovat jako dělník a posléze knihkupec. „Táta byl jako můj starší bratr,“ říká.
Maminka, pocházející z Valašska, byla ostřejší. Nejednou od ní dostal za vyučenou. Byla prodavačkou a po ní zpěvák získal schopnost stát nohama na zemi. „Nikdy jsem nežil na dluh, to neumím. Peníze jsem si odkládal,“ říká ve filmu. Dodnes si eviduje příjmy a výdaje.
Nejtěžší momenty nastaly pro Všelichovou se štábem, když navštívili vyšetřovnu StB, kam docházel Nohavica na výslechy. „I na nás tam padla ta tíha,“ říká.
Písničkář se ke své spolupráci se Státní bezpečností vrací slovy, že tam nechodil dobrovolně, ale na vyzvání a že se mu při tom pokaždé třásla kolena a bušilo srdce. Dávali mu najevo, že se „zajímají“ o jeho děti, rodinu, bál se o ně. Stojí si však za tím, že nikomu neublížil, a už vůbec ne Karlu Krylovi. Jediné, co jsem o něm řekl, že je malého vzrůstu, vypráví ve filmu.
„Jarek nemění názory, což je na něm třeba ocenit. Lidi po něm chtějí, aby se omluvil, řekl tohle a tamto, ale on si za tím, co udělal, stojí,“ říká Všelichová, která se až do natáčení filmu s Nohavicou osobně neznala. Dokonce v mládí ani neposlouchala jeho písničky.
V psychiatrické léčebně to bylo podobné, zase na všechny padla tíseň. „Jarek si tam po spoustě let abstinence přečetl chorobopis, který o něm psal doktor ve chvíli, kdy do ní nastoupil,“ vzpomíná Všelichová, která tento okamžik zachycuje ve filmu.
V době svého „vrcholu“ pil Nohavica půl litru tvrdého alkoholu denně. Celých deset let. Začalo to nevinně ve vlaku, když ještě neměl auto a v pátek vyráželi na koncerty po celé republice. Pil v kuse až do pondělí a to se neustále opakovalo.
„Jarek byl na hodně místech sentimentální, když třeba vzpomínal na své dětství, ale v té léčebně zůstal zaražený, tam ho to převálcovalo,“ vypráví Všelichová. Těžké pro něj muselo být i vracení se v myšlenkách k bratrovi, kterého zničehonic v deseti letech postihlo duševní onemocnění a maminka následně bojovala s maniodepresivní psychózou.
Petr Šiška, který coby majitel vydavatelství Petarda spolupracuje s písničkářem pětatřicet let, říká: „Jarek je velký profesionál, jako řada jiných umělců si drží poker face, dokáže mluvit o všem, ale v tom filmu jsou situace, kdy tuhle masku několikrát odhodil. A je to úplně jiná poloha Jaromíra Nohavici.“
Nohavica si je vědom toho, že nikdy ho nebudou milovat všichni, že je o své „nevině“ nepřesvědčí, ale omlouvat se nechce, necítí, že by měl. A stojí si i za převzetím ceny od Vladimíra Putina za to, že propaguje ruské básníky Okudžavu a Vysockého. Kdyby se situace opakovala, znovu by si pro ni šel. Vnímá ji jako ohodnocení své práce, nic jiného. Válku, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině, odsoudil.
„Když jsme s ním chodili po ulici ať už s kamerou nebo bez ní, tak na něj lidi furt křičeli: ‚Jarku, ahoj!‘ Nikdo mu ani nevykal. Ale nestalo se nám byť jedinkrát, že by po něm někdo chtěl plivnout. Určitě takoví lidé existují, ale my jsme je v době natáčení nepotkali,“ říká Všelichová.
Alkohol Nohavica nahradil sladkostmi. Miluje bílou čokoládu a margotku. Ovšem v léčebně mu překvapivě řekli, že by ji jíst neměl, neboť její tresť není pro vyléčené alkoholiky vhodná.
„Bylo to jako když se člověk otočí za svým životem a začne svým vnukům vyprávět, co všechno zažil,“ hodnotí Nohavica pro iDNES.cz natáčení dokumentu. „Ale nemůžu říct, co pro mě bylo nejhorší. Byly tam těžké okamžiky, které mi přinesly pocit, který jsem už kdysi zažil, ale i ty hezké, úsměvné a všechno dohromady vytvoří tu švédskou tabuli různých zážitků,“ vypráví.
A jestli to bylo horší v léčebně nebo na vyšetřovně StB? „Ono to bylo těžké i na těch Bazalech s Baníkem, protože se mu trošku nedaří,“ usmívá se Nohavica. „Ale na té vyšetřovně jsem si uvědomil, že jsem rád, že to mám za sebou,“ dodává.
Jestli by dnes něco udělal jinak, je pro něj zbytečná otázka. „Takto se nemůžete za svým životem ohlížet, nic vymazat nelze. Můžete se akorát trošičku dívat dopředu a říkat si, když mě něco potká, snad se některým věcem vyhnu. Ale to taky člověk neví,“ dodal Nohavica.