Přemýšlel jsem o sebevraždě, přiznal herec z Gilmorových děvčat

„Bylo to v roce 2015. Měl jsem opravdu zlou chvíli,“ zavzpomínal herec v podcastu Tommyho DiDaria. „Nechal jsem své myšlenky, aby mě přemohly a dostal jsem se až do místa se sebevražednými myšlenkami,“ přiznal Padalecki.

„Volal jsem své ženě a ta řekla: ‚Přijeď domů.‘ Tak jsem přijel domů a odešel na několik týdnů na kliniku,“ řekl herec s tím, že odborná pomoc mu velmi pomohla. „Od té doby jsem na sebevraždu nepomyslel ani na okamžik,“ dodal.

„Potřeboval jsem úplný reset. Byl jsem ve filmovém průmyslu patnáct let. Chodíte na konkurzy nebo na červený koberec a když se vás zeptají, jak se máte, tak nechtějí slyšet: ‚Dneska to bylo náročné, vůbec jsem nespal‘. Chtějí slyšet: ‚Je to skvělé! Jsem nadšený, že tu mohu být‘‚“ popsal.

„A já se moc dlouho snažil udělat nejlepší dojem na člověka, který se mnou mluví, místo abych byl upřímný,“ vysvětlil herec.

Padalecki všem doporučuje, aby byli upřímní hlavně k sobě a nestyděli se vyhledat odbornou pomoc, když se necítí dobře. „Necítím se zahanben, že jsem chodil na terapie a byl na klinice. Jsem na to hrdý. Řekl jsem to všem,“ říká herec s tím, že důležité pro něj bylo mít oporu v manželce a zachránilo ho, že se jí mohl svěřit.

„Buďte otevření, sdílejte pocity, najděte někoho, ať už je to přítel nebo profesionál. Říkejte pravdu,“ vyzývá herec, který právě zažil velkou profesní ránu. Seriál Walker, jehož byl hvězdou, zrušili.

„Jsem v pořádku, nemám se čeho bát, ale jsem hodně smutný kvůli Walkerovi. A své slzy si nenechávám pro sebe. Vím, že budu v pohodě, protože o tom mluvím,“ dodal Jared Padalecki.